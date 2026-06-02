फळबाजारात भेसळीचा पर्दाफाश; आंबे पिकवण्यासाठी इथेनॉल स्प्रेचा वापर, ठाणे, वाशीत एफडीएची छापेमारी

उन्हाळ्याच्या दिवसांत आंब्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर असते, याचाच गैरफायदा घेत काही व्यापारी आंबे कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतींचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) नियमांनुसार, आंबे किंवा इतर फळे पिकवण्यासाठी थेट फळांवर इथेनॉल स्प्रे मारण्यास सक्त मनाई आहे. व्यापाऱ्यांनी नियमानुसार सुरक्षित अशा इथिलिन गॅस चेंबरचाच वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तपासणीदरम्यान अनेक व्यापारी नियमांचे उल्लंघन करून थेट फळांवरच स्प्रे मारताना रंगेहात पकडले गेले. या जप्त केलेल्या आंब्यांचे नमुने पुढील तपासणीसाठी आणि विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
३६ प्रतिष्ठानांवर बडगा
कारवाईत एकूण ३६ प्रतिष्ठानांवर कायदेशीर बडगा उगारण्यात आला आहे. या प्रतिबंधित पदार्थाच्या कारवाई दरम्यान प्रशासनाने ४ लाख ७४ हजार ४०७ रुपये किमतीचा गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि पानमसाल्याचा साठा जप्त केला आहे. बेकायदेशीरपणे या पदार्थाची विक्री करणा-या विक्रेत्यांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा करण्यात आला आहे.
ठाणे जिल्ह्यात व्यापक मोहीम
प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर पुढील कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या तपासणीत कैल्शियम कार्बाइडसारख्या अत्यंत जीवघेण्या आणि घातक रसायनाचा वापर कुठेही आढळून आलेला नाही, परंतु इथेनॉल सोचा चुकीचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासोबतच, जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाचे औचित्य साधून २९ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखू यांसारख्या आरोग्याला घातक व प्रतिबंधित अन्न पदार्थ्यांच्या विरोधातही नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केट व ठाणे जिल्ह्यात व्यापक मोहीम राबविण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं, "जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणा-या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा आस्थापनाला प्रशासनाकडून कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणा-याविरोधात केवळ दंडात्मक नव्हे तर थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल".
