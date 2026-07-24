मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

पुणे : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, दररोज चोरटे नागरिकांना लुटत आहेत. वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिक्षक असलेल्या मैत्रीणीला भेटण्यास आल्यानंतर २४ हजारांची रोकड, सोन्याचे दागिणे असा १४ लाख ६३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरी करून फरार झालेल्या मित्राला कोंढवा पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पोलिसांनी त्याला गुजरात राज्यातील वडोदरा येथून अटक केली असून, मैत्रीण शेजारी डब्बा देण्यास गेल्यानंतर त्याने ही चोरी केली होती.
यश कैलास भुलचंदानी (वय. 24, रा. मोहाडी, जि. म्हैसाणा, गुजरात) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून चोरी केलेले १४ लाख ३९ हजार रुपये किंमतीचे १६ तोळे सोन्याचे दागिणे जप्त करण्यात आले आहेत. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, वरिष्ठ निरीक्षक संतोष खेतमाळस, गुन्हे निरीक्षक प्रशांत मंडले यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रविंद्र गावडे, कर्मचारी रविंद्र चिप्पा, विशाल मेमाणे, राहुल शितोळे, केशव हिरवे यांच्या पथकाने केली आहे.
तक्रारदार तरुणी शिक्षिका असून, अविवाहीत आहे. तर आरोपी यश याचे देखील एमबीएचे शिक्षण झाले आहे. दिड ते दोन वर्षापूर्वी दोघांचा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून परिचय झाला होता. यश पुण्यात येण्यापुर्वी केनियात नोकरी करत होता. मात्र काही दिवसापुर्वी तो पुण्यात आला होता. एका टुरिस्ट कंपनीत तो काम करत होता. २५ जुन रोजी यश तक्रारदार मैत्रीणीच्या कोंढवा खुर्द येथील घरी भेटण्यासाठी आला होता. दरम्यान, तरुणी त्याच सोसासटीत राहत असलेल्या मावशीच्या घरी जेवणाचा डब्बा देण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी यश हा एकटा तरुणीच्या घरी होता. त्याने तरुणीच्या बेडरुमधील कपाट पाहिले. तेव्हा त्याला त्यामध्ये रोकड व सोन्याचे दागिणे दिसले. त्याने ते चोरी करून पळ काढला. घऱातून जाताना त्याने माझी तब्बेत बरी नाही त्यामुळे मी जातो असे सांगून पोबारा केला होता.
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तरुणी घरी परतली तेव्हा तिला घरात चोरी झाल्याचे लक्षात आले. तिने याबाबत कोंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आरोपी यश हा तरुणीसोबत स्नॅप चॅटच्या माध्यमातून संपर्कात होता. त्याचा मोबाईल देखील नव्हता. तांत्रिक विश्लेषणात कोंढवा पोलिसांनी यश याची माहिती काढली. त्यावेळी पोलिस कर्मचारी केशव हिरवे यांना तो वडोदरा येथे असल्याची माहिती मिळाली. चार दिवस कोंढवा पोलिसांचे पथक त्याच्यावर पाळत ठेवून होते. पासपोर्टचे काम करण्यासाठी तो वडोदरा येथे आला असताना, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्हा केल्याची कबुली दिली.