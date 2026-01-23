Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या दिवशी केली जाते छिन्नमस्ता देवीची पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

आज शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी माघ गुप्त नवरात्रीचा पाचवा दिवस आहे. पाचव्या महाविद्या आणि शक्तीच्या साधनासाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा आहे. दहा महाविद्यांपैकी पाचव्या महाविद्ये असलेल्या देवी छिन्नमस्ताची पूजा केली जाते. या दिवशी देवीच्या पाचव्या रुपाची पूजा करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. छिन्नमस्ता कोण आहे, तिचे महत्त्व काय आहे आणि कोणत्या मंत्रांनी देवीची पूजा करावी ते जाणून घ्या
छिन्नमस्ता ही दहा महाविद्यांपैकी एक आहे. हिंदू धर्मात तिला दुर्गेचे एक अतिशय शक्तिशाली आणि भयंकर रूप मानले जाते. तिला प्रचंड चंडिका म्हणूनही ओळखले जाते. तिचे नाव ‘छिन्नमस्ता’ आहे, ज्याचा अर्थ ‘जिचे डोके कापले जाते.’
छिन्नमस्ता एका हातात स्वतःचे कापलेले डोके आणि दुसऱ्या हातात तलवार धरते. तिचे हे रूप आपल्याला शिकवते की एखाद्याने आपला अहंकार, इच्छा आणि वासना सोडून दिल्या पाहिजेत.
छिन्नमस्ता ही सहावी महाविद्या मानली जाते. ती काली कुळातील एक देवी आहे. तिला देवी मानले जाते. जो भक्तांच्या त्रास आणि चिंता दूर करतो आणि त्यांच्या इच्छित इच्छा पूर्ण करतो. या कारणास्तव, तिला चिंतापूर्णी असेही म्हणतात. छिन्नमस्ता देवीची पूजा अतिशय गुप्त आणि तीव्र मानली जाते. ही साधना सोपी नाही, परंतु जो साधक ती योग्य पद्धतीने आणि भक्तीने करतो त्याला विशेष आणि अद्भुत शक्ती प्राप्त होतात.
हिंदू पौराणिक कथेनुसार, एकदा देवी पार्वती तिच्या दोन सहचाऱ्या डाकिनी आणि शकिनीसह बराच वेळ मंदाकिनी नदीत स्नान करत होती. दरम्यान, त्याच्या साथीदारांना भूक लागली आणि त्यांनी माता पार्वतीकडून अन्न मागितले आणि म्हणाले – ‘भुकेलेल्या साथीदारांनी सांगितले की आई आपल्या मुलांसाठी रक्त देखील देते, पण तुम्ही आमची भूक भागवत नाही आहात.’ हे ऐकून देवी पार्वती क्रोधित झाली आणि तिने तलवारीने स्वतःचे डोके कापले. डोके वेगळे होताच, रक्ताच्या तीन धारा वाहू लागल्या, ज्या दोन्ही धारा साथीदारांची भूक भागवत होत्या आणि त्यानेही रक्ताच्या तिसऱ्या धारा घेऊन स्वतःला तृप्त केले. यानंतर, देवी पार्वतीच्या या रूपाची ‘देवी छिन्नमस्ता’ म्हणून पूजा केली जाते.
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुं हुं फट् स्वाहा.
हा मंत्र अत्यंत प्रभावी मानला जातो आणि शत्रूंवर विजय, व्यवसायात प्रगती, चांगले आरोग्य आणि कठीण कामांमध्ये यश मिळविण्यासाठी जप केला जातो.
ॐ वैरोचन्यै विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्.
मन शांत करण्यासाठी, बुद्धिमत्ता आणि ज्ञान वाढवण्यासाठी आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा मिळविण्यासाठी या मंत्राचा जप केला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: छिन्नमस्ता देवी या दशमहाविद्यांपैकी एक आहेत. त्या त्याग, शक्ती, निर्भयता आणि आत्मबलाचे प्रतीक मानल्या जातात. गुप्त नवरात्रीत त्यांची पूजा केल्यास साधनेत सिद्धी मिळते, अशी मान्यता आहे.
Ans: छिन्नमस्ता देवी स्वतःचे मस्तक छिन्न करून उभ्या असलेल्या स्वरूपात दाखवल्या जातात. हे स्वरूप अहंकाराचा त्याग, आत्मशक्ती आणि वैराग्याचे प्रतीक आहे.
Ans: या पूजेमुळे भीती आणि नकारात्मक शक्ती दूर होतात, आत्मविश्वास आणि निर्णयशक्ती वाढते, गुप्त शत्रूंवर विजय मिळतो , साधनेत प्रगती होते