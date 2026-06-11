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काय आहे वेद-पुराणांमधील अश्वमेध यज्ञ? या पौराणिक आणि ऐतिहासिक विधीमागील सत्य जाणून घ्या!

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:17 PM IST
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सारांश

वेद, पुराणे आणि विविध धर्मशास्त्रांमध्ये वर्णन केलेल्या अश्वमेध यज्ञाबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो. प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय इतिहासात या यज्ञाचे अनेक संदर्भ आढळतात. नेमका हा यज्ञ काय होता? तो का केला जात असे?

काय आहे वेद-पुराणांमधील अश्वमेध यज्ञ? या पौराणिक आणि ऐतिहासिक विधीमागील सत्य जाणून घ्या!
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विस्तार

वेद, पुराणे आणि विविध धर्मशास्त्रांमध्ये वर्णन केलेल्या अश्वमेध यज्ञाबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो. प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय इतिहासात या यज्ञाचे अनेक संदर्भ आढळतात. नेमका हा यज्ञ काय होता? तो का केला जात असे? इतर यज्ञांपेक्षा त्याचे वैशिष्ट्य काय होते? तसेच अश्वमेध यज्ञाबाबत प्रचलित असलेल्या समजुती आणि ऐतिहासिक वास्तव यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

भारतीय संस्कृतीवर वैदिक परंपरेचा मोठा प्रभाव आहे. अनेक प्रथा, परंपरा आणि धार्मिक विधी वेद, पुराणे आणि धर्मशास्त्रांतून उदयास आले आहेत. तथापि, कालांतराने अनेक ग्रंथांचे विविध प्रकारे अर्थ लावले गेले आणि काही ठिकाणी मूळ आशयाबाबत वाद निर्माण झाले. अश्वमेध यज्ञ हे त्याचे एक प्रमुख उदाहरण मानले जाते.

अश्वमेध यज्ञ प्रामुख्याने मोठ्या आणि सामर्थ्यशाली राजांकडून केला जात असे. हा यज्ञ केवळ राजे आणि राजघराण्यांनाच करण्याचा अधिकार होता. आपल्या राज्याची सार्वभौमता, सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठा सिद्ध करण्यासाठी तसेच राज्यातील समृद्धी आणि कल्याणासाठी हा यज्ञ केला जाई.

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या यज्ञाची सुरुवात एका शुभ्र अश्वाला मुक्त सोडण्याने होत असे. त्या घोड्याबरोबर राजाचे सैन्यही असे. घोडा ज्या-ज्या प्रदेशांतून फिरत असे, तेथील राजांना दोन पर्याय असत—घोड्याचा मार्ग स्वीकारून त्या सम्राटाचे वर्चस्व मान्य करणे किंवा घोडा अडवून युद्ध करणे. जर एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत घोड्याला कोणी अडवले नाही, तर तो यज्ञासाठी योग्य मानला जाई.

यानंतर विविध वैदिक विधी, दानधर्म आणि यज्ञकर्म पार पाडले जात. अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये या यज्ञात घोड्यासह इतर प्राण्यांच्या बळींचा उल्लेख आढळतो. या वर्णनांच्या अचूकतेबाबत आणि त्यांच्या प्रतीकात्मक अर्थांबाबत विद्वानांमध्ये आजही मतभेद आहेत.

इतिहासात अनेक राजांनी अश्वमेध यज्ञ केल्याचे उल्लेख आहेत. महाभारतात युधिष्ठिराने, रामायणात राजा दशरथाने, तसेच गुप्त, सातवाहन, चालुक्य, चोल आणि इतर अनेक राजवंशांतील राजांनी हा यज्ञ केल्याचे संदर्भ उपलब्ध आहेत. गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त आणि कुमारगुप्त यांच्या नाण्यांवरही अश्वमेध यज्ञाचे उल्लेख आढळतात.

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एकोणिसाव्या शतकात स्वामी दयानंद सरस्वती आणि आर्य समाजाच्या विचारवंतांनी अश्वमेध यज्ञातील पशुबळींचे वर्णन प्रतीकात्मक असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांच्या मते, वैदिक ग्रंथांतील अनेक उल्लेखांचा शब्दशः अर्थ न घेता त्यामागील तात्त्विक आशय समजून घेणे आवश्यक आहे.

याच विचारधारेतून पुढे आचार्य श्रीराम शर्मा आणि गायत्री परिवाराने आधुनिक अश्वमेध यज्ञाची संकल्पना विकसित केली. या स्वरूपात कोणत्याही प्राण्याचा बळी दिला जात नाही. त्याऐवजी घोड्याची प्रतिमा किंवा प्रतीकात्मक स्वरूप वापरून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

 

Web Title: Mythological story of ashwmedh yadnya

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Published On: Jun 11, 2026 | 10:17 PM

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