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  • 23 July 2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra Politics National Cjp Protest Delhi Police Jantar Mantar Breaking

Maharashtra Breaking News Updates Today: मी काही वेळ जंतर मंतरवर दिसलो नाही तर…; अभिजीत यांचा विद्यार्थ्यांना मेसेज

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:41 PM IST
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सारांश

Maharashtra Breaking News : दिल्ली पोलिसांकडून संपूर्ण परिसरावर ड्रोनच्या साहाय्याने बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांकडून दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरूच आहे.

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

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विस्तार

Maharashtra to National And International Breaking News: 

नवी दिल्ली: पेपर लीक प्रकरण आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेले आंदोलन अधिकच तीव्र झाले आहे. बुधवारी सायंकाळी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) हजारो समर्थक पुन्हा एकदा जंतरमंतरवर एकत्र जमले होते. मोठा जनसमुदाय जमल्याने आंदोलनस्थळी पुन्हा एकदा दगडफेकीची घटना घडली. या हिंसाचारात दोन सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) आणि इतर अनेक पोलीस कर्मचारी तसेच आंदोलक जखमी झाले आहेत.

 रात्री उशीरापर्यंत आंदोलक आणि पोलीस प्रशासनामध्ये तुफान गोंधळ अन् तणावाचे वातावरण होते. मात्र, गुरुवारी सकाळच्या सुमारास येथील परिस्थिती काहीशी नियंत्रणात आणि सामान्य दिसत आहे. असे असले तरी आंदोलनस्थळी अद्यापही मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित आहेत.

 

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  • 23 Jul 2026 06:38 PM (IST)

    23 Jul 2026 06:38 PM (IST)

    ST Employees: अतिवृष्टीमुळे गैरहजर ST कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा द्या; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांकडे मागणी

    Maharashtra ST Congress : जुलै महिन्यात राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे एसटी महामंडळाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहणे शक्य झाले नाही. दरवर्षी अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा (Special Leave) मंजूर करण्याची परंपरा असतानाही यंदा अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

  • 23 Jul 2026 06:07 PM (IST)

    23 Jul 2026 06:07 PM (IST)

    CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

    कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभरात आंदोलनाचा विस्तार करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पक्षाने ‘Every District, One Day, One Demand’ या घोषवाक्यासह २४ जुलै रोजी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाचा उद्देश कथित पोलीस अत्याचारांविरोधात आवाज उठवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवणे असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

  • 23 Jul 2026 05:40 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:40 PM (IST)

    महिला मारहाण प्रकरणात DCP संदीप लांबा अडचणीत

    CJP protest: जंतर मंतर येथे सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) च्या निदर्शनादरम्यान एका महिला आंदोलकाला कानशिलात मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांचे अतिरिक्त डीसीपी (ईशान्य) संदीप लांबा यांना आंदोलनस्थळावरील कर्तव्यावरून हटवण्यात आले आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, त्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठवण्यात आले आहे. तथापि, या प्रकरणी पोलिसांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.

  • 23 Jul 2026 05:30 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:30 PM (IST)

    IPO: शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका कंपनीचा IPO येतोय!

    Fusion Klassroom Edutech IPO News: शेअर बाजारात नव्या कंपन्यांच्या सार्वजनिक समभाग विक्रीला (IPO) चांगला प्रतिसाद मिळत असताना आता शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका कंपनीची बाजारात एंट्री होणार आहे. फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेक लिमिटेडने आपल्या IPO ची घोषणा केली असून, 31 जुलै 2026 पासून गुंतवणूकदारांना या इश्यूमध्ये अर्ज करता येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षण सेवा देणाऱ्या या कंपनीच्या IPO कडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

  • 23 Jul 2026 05:20 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:20 PM (IST)

    Wardha : भरपावसात गांधीगिरी !

    वर्धा, ब्युरो : सतत सुरू असलेल्या पावसाची पर्वा न करता वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमिटीने बुधवारी महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ निषेध आंदोलन केले. यावेळी नीट पेपरफुटी प्रकरण, शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनागोंदी, विद्यार्थी तरुणांवरील कथित अमानुष लाठीचार्ज तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान आंदोलकर्त्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे यांना सादर केले.

  • 23 Jul 2026 05:10 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:10 PM (IST)

    Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी!

    गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला विविध क्षेत्रातून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. खासकरून, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कलाकारमंडळी पुढे सरसावत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडिया पोस्ट करून पाठिंबा जाहीर केला आहे तर त्यातील अनेक कलाकारमंडळी विद्यार्थ्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. जेष्ठ अभिनेते प्रकाश राज यांनी विद्यार्थ्यांसाठी दिल्ली दौरा केला होता. कालच धुरंधर फेम अभिनेत्री आयेशा खानला मुंबई पोलिसांनी अटक केली. अशामध्ये Hip Hop क्षेत्रातून अनेक कलाकारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दाखवला आहे तर या आंदोलनात सहभागही नोंदवला आहे.

  • 23 Jul 2026 05:01 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:01 PM (IST)

    मुंबई पालिकेत दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद; विरोधकांचा गोंधळ, सत्ताधाऱ्यांना सभागृहातच कोंडलं

    दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा निषेध करत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. या घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले. घोषणाबाजीनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात घेरण्याचा प्रयत्न केला, तर सत्ताधाऱ्यांनीही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

  • 23 Jul 2026 05:00 PM (IST)

    23 Jul 2026 05:00 PM (IST)

    Pakistan Crisis: अमेरिकेनंतर आता कॅनडाकडे पाकिस्तानची मदत याचना

    जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची (Pakistan News) बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि तिथले राजकीय संकट पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे. गेल्या दोन दशकांत पहिल्यांदाच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौऱ्या दरम्यान शाहबाज शरीफ सरकारच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानने आपली गंभीर आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती मांडत आंतरराष्ट्रीय मदतीची मागणी केली. या दौऱ्याच्या शेवटी कॅनडाने पाकिस्तानला सुरक्षा आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी ४७ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) नवीन आर्थिक मदत देण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

  • 23 Jul 2026 04:54 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:54 PM (IST)

    CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

    NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात आंदोलन सुरू असताना रस्त्यापासून संसदेपर्यंत राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहे. या सगळ्या गदारोळात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकार विद्यार्थ्यांशी कोणत्याही ठिकाणी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्यांना चर्चेचे आवाहन केले. वाचा साविस्तर... 

  • 23 Jul 2026 04:37 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:37 PM (IST)

    Sharad Pawar-PM Modi Meeting: शरद पवार-मोदी भेटीवर राज ठाकरेंची 3 शब्दांत मिश्कील प्रतिक्रिया; म्हणाले...

    जंतर-मंतरवर आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले असून त्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेल्या एका छोट्याशा प्रतिक्रियेने सर्वांचे लक्ष वेधले. राज ठाकरे यांनी कोणतेही मोठे भाष्य न करता अवघ्या "त्यालाच जंतरमंतर म्हणतात" या तीन शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरेंच्या या मिश्कील उत्तरानंतर उपस्थितांमध्ये हशा पिकला आणि विषयावर अधिक चर्चा न करता त्यांनी पुढील प्रश्नांकडे मोर्चा वळवला.

  • 23 Jul 2026 04:27 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:27 PM (IST)

    CJP आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची प्रकृती खालावली; आंदोलकांची माफी मागत जंतर-मंतर सोडले

    दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलनादरम्यान मोठी घडामोड समोर आली आहे. जवळपास महिनाभरापासून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अभिजीत दिपके यांची प्रकृती अचानक बिघडली असून त्यांनी आंदोलकांची माफी मागत आंदोलनस्थळ तात्पुरते सोडले आहे. अभिजीत दिपके यांनी सांगितले की, त्यांना ताप आला असून शरीरात प्रचंड अशक्तपणा आणि त्रास जाणवत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपचारांसाठी काही काळ आंदोलनस्थळ सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यावेळी त्यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व आंदोलकांची माफीही मागितली.

  • 23 Jul 2026 04:17 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:17 PM (IST)

    ‘स्वत:चं ठेवायचं झाकून अन् दुसऱ्यांचं बघायचं वाकून’; ठाकरे बंधूंच्या मुंबईतील मोर्चावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

    दिल्लीतील जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीवरून केंद्र सरकारवर (Central Goverment) जोरदार हल्ला चढवण्यासाठी राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहे. २६ जुलै रोजी मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबईतील शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत भव्य शक्तीप्रदर्शनाची घोषणा केली आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, प्रशासकीय आणि राज्याशी संबंधित मुद्दे केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वाचा साविस्तर...

  • 23 Jul 2026 04:15 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:15 PM (IST)

    IND Vs ZIM Live: श्रेयस अय्यरने जिंकला टॉस; पीच रिपोर्टनुसार घेतला थेट ‘हा’ निर्णय

    India Vs Zimbabwe T20 Series Live Updates: थोड्याच वेळात भारत अन् झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला सामना सुरू होणार आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय टी 20 संघाचे तर झिम्बाब्वेचे नेतृत्व सिकंदर रझा करणार आहे. हरारे क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. दरम्यान श्रेयस अय्यर आज आपला पहिल्या विजयासाठी मैदानात उतरणार आहे. आजचे पीच हे प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी योग्य म्हटले जात आहे. नुकताच टॉस पार पडला. भारताने टॉस जिंकला असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • 23 Jul 2026 04:12 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:12 PM (IST)

    ’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित

    मुंबईत आज झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली. शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिर असा हा मोर्चा निघणार असून विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले. यावेळी त्यांनी पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून संताप व्यक्त करत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी ’50 ग्रॅम पावडर टाकेन’ मुंबई पोलीस कर्मचाऱ्याच्या व्हायरल व्हिडिओचा उल्लेख करत “हा पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. वाचा साविस्तर...

  • 23 Jul 2026 04:00 PM (IST)

    23 Jul 2026 04:00 PM (IST)

    CJP Protest Live: जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्याचे आंदोलन, अभिजीत दिपके कुठे आहे?

    CJP Protest Live: जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली प्रकृती बिघडल्याची माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र ताप आणि अंगदुखीचा त्रास होत आहे. वेदनाशामक औषधांमुळे काही दिवस आंदोलन सुरूच ठेवलं आहे, पण आता तातडीने डॉक्टरांच्या उपचारांची गरज असल्याचे अभिजीत यांनी म्हटले आहे. दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत यासंदर्भात की, “गेल्या काही दिवसांपासून मला ताप आणि शरीरात तीव्र वेदना आहेत. त्यामुळे आज मी जंतर-मंतरवर दिसलो नाही, तर त्याबद्दल क्षमस्व. प्रकृती सुधारण्यासाठी काही तास विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. संध्याकाळपर्यंत मी पुन्हा आंदोलनस्थळी परत येईन.”

  • 23 Jul 2026 03:55 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:55 PM (IST)

    बार्शी शहरातील ताड-सौंदणे रस्त्यावर भीषण अपघात; पिता-पुत्राचा मृत्यू

    बार्शी : बार्शी शहरातील ताड-सौंदणे रस्त्यावरील बीआयटी कॉलेजजवळ भरधाव कारने दिलेल्या जोरदार धडकेत पिता-पुत्रांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना मंगळवारी (दि. 21) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातामुळे बार्शी शहरात शोककळा पसरली आहे. याप्रकरणी मयत राजेश सोनवणे यांचा मुलगा सक्षम राजेश सोनवणे यांनी बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून कारचालक महेश नानासाहेब काजळे (रा. आरणगाव) याच्याविरुद्ध निष्काळजीपणे व भरधाव वाहन चालवून दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील शिक्षक राजेश मोहन सोनवणे (वय ५०) आणि त्यांचा ११ वर्षीय मुलगा तेजस उर्फ स्वराज सोनवणे हे दोघे घरी जात असताना पांढऱ्या रंगाच्या मारुती सुझुकी डिझायर (क्र. एमएच-१३-ईएक्स-२२८२) या कारने त्यांना जोरदार धडक दिली.

  • 23 Jul 2026 03:50 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:50 PM (IST)

    Dharashiv ZP Schools: धाराशिव विकासासाठी मोठे निर्णय; शाळा एकत्रीकरण, विद्युत शवदाहिनी आणि 35 कोटींचे वृक्षारोपण

    धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे एकत्रीकरण कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येणार असून हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, अशी ठाम घोषणा जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर गावातील सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या २७ जुलै रोजी होणाऱ्या धाराशिव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासात्मक आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती त्यांनी दिली.

  • 23 Jul 2026 03:45 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:45 PM (IST)

    CGHS Pensioner Card: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! निवृत्तीनंतर CGHS सुविधा मिळवणे आता होणार आणखी सोपे

    Big Relief for Government Employees: केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि वेगवान होणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने सीजीएचएस (CGHS) आणि भविष्य (Bhavishya) या दोन डिजिटल प्रणाली एकत्र जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे निवृत्तीच्या काळात करावी लागणारी कागदपत्रांची धावपळ कमी होणार आहे. तसेच अनेक माहिती पुन्हा पुन्हा भरावी लागण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (CGHS Pensioner Card)

  • 23 Jul 2026 03:40 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:40 PM (IST)

    पराग त्यागीवर पुन्हा कोसळला दु:खाचा डोंगर, शेफाली जरीवालनंतर सिम्बा चाही मृत्यू, म्हणाला “मलाही…”

    Shefali Jariwala’s pet dog passes away: ‘कांटा लगा’ या गाण्यामुळे प्रसिद्धी मिळवलेली अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हिचे जून २०२५ मध्ये वयाच्या ४२ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. तिचा पती आणि अभिनेता पराग त्यागी या धक्क्याने पूर्णपणे खचून गेला होता. तो सोशल मीडियावर शेफालीचे फोटो आणि व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असे, ज्यात अनेकदा त्यांचा पाळीव कुत्रा सिम्बा दिसायचा. आता परागवर आणखी एक संकट कोसळले आहे. शेफालीच्या निधनानंतर जवळपास वर्षभराने, त्याचा लाडका साथीदार सिम्बा याचेही निधन झाले.

  • 23 Jul 2026 03:35 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:35 PM (IST)

    पोलीस – ड्रग सप्लायर? ‘परत दिसलास तर 50 ग्राम पावडर…’ विद्यार्थ्यांना धमकी देणं अधिकाऱ्याला नडलं; Video Viral

    दिल्लीत जंतर मंतर येथे सुरु झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संपूर्ण देशभरात वाऱ्याच्या वेगाने पसरत आहे आणि आगीच्या भडक्यासारखे वाढत आहेआंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्ली पोलिसांनी संसदेच्या दिशेने जाणाऱ्या तरुणांवर लाठीचार्ज केलाया लाठीचार्जदरम्यान आपल्या न्यायहक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या बहुतेक सामान्य विद्यार्थ्यांना जखमा मिळाल्यादेशभरातून दिल्ली पोलिसांविषयी अनेकांनी रागही व्यक्त केलाअशामध्ये मुंबईतून एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आला आहेएका पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांना दिलेली धमकी पोलिसाला चांगलीच भोवली आहे.

  • 23 Jul 2026 03:30 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:30 PM (IST)

    Sonam Raghuvanshi: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश

    मेघालयात हनिमूनदरम्यान झालेल्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इंदूरस्थित वाहतूक व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची पत्नी सोनम रघुवंशीनला सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द केला असून सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याला विलंब झाल्यास सोनम रघुवंशी सहा महिन्यांनंतर नवीन जामीन अर्ज दाखल करू शकतात.

  • 23 Jul 2026 03:25 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:25 PM (IST)

    IND Vs ZIM: उडणार खळबळ! क्रिकेटचा नवा ‘राजा’; 11 सिक्स अन् Vaibhav Suryavanshi रचणार ‘हा’ विश्वविक्रम

    India Vs Zimbabwe T 20 Series: आज भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन टी 20 सामन्यांची सिरिज आजपासून सुरू होणार आहे. दुपारी 4.30 वाजता हा सामना हरारे स्टेडियमवर सुरू होणार आहे. 4 वाजता टॉस होईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला देखील स्थान देण्यात आले आहे. या सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीला एक नवा रेकॉर्ड रचण्याची संधी असणार आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात आज पहिला सामना  होणार आहे. या सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी खेळताना दिसणार आहे. वैभव सूर्यवंशी इंग्लंडविरुद्ध टी 20 सिरिजमध्ये चांगली खेळी करू शकला नव्हता. त्यामुळे या सिरिजमध्ये त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सिरिजमध्ये त्याच्याकडे एक नवा रेकॉर्ड रचण्याची संधी असणार आहे.

  • 23 Jul 2026 03:20 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:20 PM (IST)

    CWG च्या ओपनिंग सेरेमनीपूर्वीच भारताचे पहिले मेडल झाले पक्के, Lovlina Borgohain जिंकणार

    २०२६ चे राष्ट्रकुल खेळ स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आयोजित केले जात आहेत आणि २३ जुलै रोजी होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी भारताला एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. लव्हलिना बोरगोहेन महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगमध्ये किमान कांस्यपदक जिंकणार हे निश्चित झाले आहे. खरे तर, ७५ किलो वजनी गटात केवळ पाच महिला बॉक्सर होत्या, त्यापैकी अव्वल तीन खेळाडूंना उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळाला आहे, ज्यात लव्हलिना बोरगोहेनचाही समावेश आहे, ज्यामुळे तिचे कांस्यपदक निश्चित झाले आहे.

  • 23 Jul 2026 03:10 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:10 PM (IST)

    IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले

    मध्य पूर्वेतील लष्करी तणाव आता एका अतिशय भयंकर आणि धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) केलेल्या एका मोठ्या लष्करी दाव्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. इराणने गुरुवारी अधिकृत घोषणा करत माहिती दिली की, त्यांनी जॉर्डन आणि कुवेत येथील अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत भीषण हल्ल्यांची मालिका सुरू केली आहे. या अचूक हल्ल्यांमुळे अमेरिकन सैन्याचे अतोनात नुकसान झाले असून त्यांच्या अत्यंत आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निष्प्रभ झाल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. इराणच्या या अनपेक्षित आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकन संरक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून जागतिक युद्धाची भीती अधिक गडद झाली आहे. मध्य पूर्वेत आधीच तणावाचे वातावरण असताना इराणने थेट अमेरिकी तळांना लक्ष्य करून अमेरिकेला थेट युद्धाचे आव्हान दिले आहे.

  • 23 Jul 2026 03:00 PM (IST)

    23 Jul 2026 03:00 PM (IST)

    महाराष्ट्रासाठी शाश्वत विकासाची नवी दिशा! हरित ऊर्जा आणि हवामान-लवचिक प्रकल्पांना मिळणार मोठा निधी

    राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यांनी ग्रामीण भारतातील हरित, हवामान-लवचिक आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला व वित्तपुरवठ्याला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.

  • 23 Jul 2026 02:50 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:50 PM (IST)

    ‘नीट’वरून काँग्रेस रस्त्यावर, तर राहुल गांधीविरुद्ध भाजप आक्रमक

    Chhatrapati Sambhajinagar: नीट पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदी, दिल्ली येथे विद्यार्थी, युवकांवरील लाठीहल्ला आणि राहून गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने बुधवारी क्रांती चौकात आंदोलन करत रस्ता रोको आणि घोषणाबाजी केली. तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानासमोर केलेल्या आंदोनाच्या निषेधार्थ भाजपने गांधी भवन येथील काँग्रेस कार्यालयासमोर नारेबाजी केली. शहागंज येथे दोन्ही पक्ष आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले. यात दोन्ही पक्षातील काही नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले.

  • 23 Jul 2026 02:40 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:40 PM (IST)

    जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले, पालकांमध्ये भीतीचे सावट

    अजिंठा येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने तिची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. छतावरील प्लास्टर मोठ्या प्रमाणात कोसळत असून, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसामुळे शाळेतील अनेक वर्गखोल्यांमध्ये ठिकठिकाणी गळती सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. जि. प. शाळेच्या या गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद सदस्य सय्यद नासेर हुसेन यांनी शाळेला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत शेख मन्नान, दिलीप झलवार, मंगेश सनान्से तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

  • 23 Jul 2026 02:35 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:35 PM (IST)

    NEET आंदोलनावर ठाकरे बंधू एकवटले; विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा

    Raj-Uddhav Thackeray on NEET Protest: मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नीट पेपरफुटी आणि दिल्लीतील जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. यावेळी ठाकरे बंधूं म्हणाले की, विद्यार्थ्यांवर जो दबाव टाकला जात आहे आणि ज्या प्रकारे त्यांना मारहाण केली जात आहे, त्याचा परिणाम देशभरात होत आहे.

  • 23 Jul 2026 02:25 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:25 PM (IST)

    भंडारा जिल्ह्यात सोन्याच्या खाणी! किटाळी परिसरात सर्वेक्षणाला मिळणार गती

    भंडारा जिल्ह्यात किटाळी परिसरात सोन्याची खाण व इतर मौल्यवान धातूंच्या प्रकल्पाबाबत मोठी आणि उत्कंठावर्धक माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील भूगर्भात सोने, चांदी आणि तांबे यांसारखे मौल्यवान धातू असण्याची शक्यता भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या विस्तृत संशोधनानंतर वर्तवली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या आढावा बैठकीत या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली असून, पावसाळ्यानंतर या सर्वेक्षणाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. १८० हेक्टर क्षेत्रात होणार खोदकाम जिल्ह्यात लाखनी तालुक्यातील किटाळी व परिसरातील एकूण १८० हेक्टर जागेत हे सर्वेक्षण होणार आहे.

  • 23 Jul 2026 02:15 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:15 PM (IST)

    विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस आक्रमक

    Congress Protest:  नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी व गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ, तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कराड शहर काँग्रेसच्या वतीने शिवतीर्थ दत्त चौक येथे गुरुवारी भर पावसात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत काही काळ रास्ता रोको केला. त्यामुळे दत्त चौक परिसरात आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले.

  • 23 Jul 2026 02:07 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:07 PM (IST)

    अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला

    मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष एका अत्यंत भयानक आणि विनाशाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष युद्ध पुन्हा पेटले असताना, अमेरिकेने आता आपल्या लष्करी ताकदीचा सर्वात उग्र चेहरा जगासमोर आणला आहे. अमेरिकन हवाई दलाने (US Air Force) प्रथमच आपले अति-संहारक आणि महाकाय ‘बी-१ लान्सर’ (B-1 Lancer) हे लांब पल्ल्याचे स्टेल्थ बॉम्बर (Long-range Bomber) वापरून इराणी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य तळांवर भीषण बॉम्बहल्ला चढवला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेतील वातावरण कमालीचे तापले आहे.

  • 23 Jul 2026 02:00 PM (IST)

    23 Jul 2026 02:00 PM (IST)

    करदात्यांनो, सावधान! ITR फाइल केलं, पण व्हेरिफाय नाही? जाणून घ्या ‘या’ Steps

    आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याचा हंगाम सुरू असून देशभरातील लाखो करदाते आपले रिटर्न वेळेत दाखल करत आहेत. मात्र, अनेकांना असे वाटते की ITR सबमिट केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रत्यक्षात तसे नसते. रिटर्न भरल्यानंतर त्याची ई-व्हेरिफिकेशनद्वारे (E-verification) पडताळणी करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. ही अंतिम प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास तुमचे ITR वैध मानले जात नाही.

  • 23 Jul 2026 01:50 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:50 PM (IST)

    सकाळी कामावर गेला, काही वेळातच मृतावस्थेत सापडला

    जळगाव शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कामावर जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडलेल्या 28 वर्षीय तरुणाचा काही वेळातच महामार्गालगत संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे मृत्यू अपघाती होता की त्यामागे घातपात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून नातेवाईकांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

  • 23 Jul 2026 01:45 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:45 PM (IST)

    आई-वडिलांच्या डोळ्यांसमोर बिबट्याने चिमुकलीला ओढून नेलं

    पुणे जिल्ह्यातून हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. शिरूर तालुक्यातील पिंपळसुटी गावात पहाटे बिबट्याने पाच वर्षीय चिमुकलीवर हल्ला करून तिला उसाच्या शेतात ओढून नेल्याने तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामस्थांनी वन विभागाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. वारंवार बिबट्याचे हल्ले होत असतानाही प्रभावी उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

  • 23 Jul 2026 01:40 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:40 PM (IST)

    अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात

    मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष एका अत्यंत भयानक आणि विनाशाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष युद्ध पुन्हा पेटले असताना, अमेरिकेने आता आपल्या लष्करी ताकदीचा सर्वात उग्र चेहरा जगासमोर आणला आहे. अमेरिकन हवाई दलाने (US Air Force) प्रथमच आपले अति-संहारक आणि महाकाय ‘बी-१ लान्सर’ (B-1 Lancer) हे लांब पल्ल्याचे स्टेल्थ बॉम्बर (Long-range Bomber) वापरून इराणी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य तळांवर भीषण बॉम्बहल्ला चढवला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेतील वातावरण कमालीचे तापले आहे.

  • 23 Jul 2026 01:35 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:35 PM (IST)

    IPO बाजारात पुन्हा उत्साह! आज तीन मोठ्या कंपन्यांची एंट्री

    शेअर बाजारात Stock Market अस्थिरतेचे वातावरण कायम असले तरी (IPO) बाजारातील उत्साह कमी झालेला दिसत नाही. देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरही गुंतवणूकदार नव्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 23 जुलै रोजी एकाच दिवशी तीन मेनबोर्ड कंपन्यांचे IPO खुले झाल्याने शेअर बाजारात एक नवी चर्चा सुरु झाली आहे.

  • 23 Jul 2026 01:30 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:30 PM (IST)

    विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो

    नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी व गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ, तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कराड शहर काँग्रेसच्या वतीने शिवतीर्थ दत्त चौक येथे गुरुवारी भर पावसात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत काही काळ रास्ता रोको केला. त्यामुळे दत्त चौक परिसरात आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले.

  • 23 Jul 2026 01:15 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:15 PM (IST)

    धक्कादायक ! AI ची मदत घेऊन तिहेरी हत्याकांड

    कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथील केआर. पुरम परिसरातील तिहेरी हत्याकांडाने देशाच्या गुन्हेगारी तपासाच्या इतिहासात अभूतपूर्व वळण घेतले आहे. बंगळुरू पोलिसांच्या तपासात खळबळजनक खुलासा झाला आहे. २५ वर्षीय मुख्य आरोपी केनेथने ३ जणांचा जीव घेण्याचा हा भीषण कट कोणत्याही मानवाच्या मदतीने नव्हे, तर गूगलच्या जेमिनी नावाच्या एआय चॅटबॉटचा सल्ला घेऊन रचला होता.

  • 23 Jul 2026 01:08 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:08 PM (IST)

    इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर अभिषेक शर्मा, 6000 पार करण्यासाठी 16 धावा दूर

    गुरुवारी (२३ जुलै) हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे पाच सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात जेव्हा भारतीय क्रिकेट संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळेल, तेव्हा सर्वांच्या नजरा सलामीवीर अभिषेक शर्मावर असतील. सायंकाळी ४:३० वाजता सुरू होणाऱ्या या सामन्यात, या स्फोटक डावखुऱ्या फलंदाजाला एक असा टप्पा गाठण्याची संधी मिळेल, जो त्याला भारतीय आणि जागतिक क्रिकेटमधील उच्चभ्रू खेळाडूंच्या प्रतिष्ठित गटात स्थान मिळवून देईल.

  • 23 Jul 2026 01:01 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:01 PM (IST)

    CJP Protest Update: 'नीट' पेपरफुटीविरोधात २६ जुलैला दादरमध्ये ठाकरे बंधूंचा महामोर्चा

    CJP Protest Update: 'नीट' (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी आणि दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेली कारवाई यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एक मोठी घोषणा करत ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. येत्या रविवारी, २६ जुलै रोजी ठाकरे बंधू विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मुंबईत भव्य मोर्चा काढणार आहेत.

    पत्रकार परिषदेत बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, "प्रत्येक घरातील पालकांना सध्याची परिस्थिती पाहून खूप त्रास होत आहे. त्यामुळे येत्या रविवारी, २६ जुलै रोजी आम्ही विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरणार आहोत. २६ तारखेला आम्ही सर्वांना एकत्र आणून एक मोठे शक्तीप्रदर्शन करणार आहोत."

    मोर्चाची वेळ आणि मार्ग:

    रविवार, २६ जुलै रोजी सकाळी ११:३० वाजता.

    दादर येथील ऐतिहासिक 'शिवतीर्थ' (शिवाजी पार्क) येथून मोर्चाची सुरुवात होईल आणि तो प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत जाईल.

    "सिद्धिविनायक मंदिरात पोहोचून आम्ही देवाला साकडे घालणार आहोत की, या निर्दयी सरकारला लवकरात लवकर सद्बुद्धी मिळो," असेही राज ठाकरे यांनी सांगितले.

  • 23 Jul 2026 01:00 PM (IST)

    23 Jul 2026 01:00 PM (IST)

    प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद

    नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीविरोधातील सुरू असलेले आंदोलन निर्णायक वळण घेत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या २६ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवून आधी दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात आणि नंतर गुरुग्राममधील मेदांतासारख्या खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. याचदरम्यान, सुरक्षेच्या दृष्टीने, दिल्ली मेट्रोने गुरुवारी (23 जुलै 2026) सकाळी ७:३० पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत १६ स्थानके बंद केली आहेत. दिल्ली मेट्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट येथे इंटरचेंजची सुविधा उपलब्ध असणार आहे, अशी माहिती दिली.

  • 23 Jul 2026 12:46 PM (IST)

    23 Jul 2026 12:46 PM (IST)

    NEET Paper Leak Fast Track Court: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा

    NEET Paper Leak Fast Track Court:  ‘देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी आणि खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. संबंधित विभागाने आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही.’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून ट्विट करत स्पष्ट केले आहे.

  • 23 Jul 2026 12:42 PM (IST)

    23 Jul 2026 12:42 PM (IST)

    वसई-विरार भागात वंचितचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात

    महाराष्ट्र बंदच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरार भागात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून, यात महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा गीता जाधव यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

  • 23 Jul 2026 12:40 PM (IST)

    23 Jul 2026 12:40 PM (IST)

    दिल्लीत संसदभवन परिसरात विरोधक-सत्ताधारी समोरासमोर,प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक

    संसद परिसरात NDAचे खासदार आणि विरोधक आमने-सामने... धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक... जोरदार घोषणाबाजी...तर विद्यार्थ्यांची काळजी होती तर पुन्हा लाठीचार्ज का केला? प्रियंका गांधींचा सवाल

  • 23 Jul 2026 12:39 PM (IST)

    23 Jul 2026 12:39 PM (IST)

    विद्यार्थ्यांच्या पाठीब्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र,रविवारी मोर्चा

    विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. ते रविवारी मुंबईत शिवाजीपार्कवरून भव्य मोर्चा काढणार आहेत.

  • 23 Jul 2026 11:45 AM (IST)

    23 Jul 2026 11:45 AM (IST)

    ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत

    नीट पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या CJP आणि विद्यार्थी आंदोलनाला अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. काही जण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत तर काही जणांनी थेट विद्यार्थींच्या आंदोलनात सहभागी होत पाठिंबा दर्शवला आहे. पण सोनू निगमच्या अलीकडील वक्तव्यावर टीका होत आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी सातत्याने धरणे आणि मोर्चे काढत आहेत. सोनू निगम एका कार्यक्रमाला उपस्थित असताना, त्यालाही या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारण्यात आले.

  • 23 Jul 2026 11:25 AM (IST)

    23 Jul 2026 11:25 AM (IST)

    गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य

    ठाणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या प्रेयसीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपी प्रियकर आपल्या प्रेयसीला लॉजमध्ये घेऊन गेला होता. तिथे दोघांमध्ये भांडण झाले. हे भांडण एवढे टोकाला गेले की तरुणाने प्रेयसीची हत्या केली. घडलेली घटना ठाण्यातील नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जांभळी नाका परिसरात घडली. या घटनेमुळे ठाण्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपीला अटक केली आहे.

  • 23 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    23 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा! Fast Track Court म्हणजे नेमकं काय?

    ‘देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी आणि खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. संबंधित विभागाने आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही.’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून ट्विट करत स्पष्ट केले आहे.

  • 23 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    23 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    जंतरमंतरवरील रात्रीच्या राड्यानंतर आता कशी आहे परिस्थिती? रात्री नेमकं काय घडलं?

    पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतरवरील आंदोलनात बुधवारी पुन्हा मोठा राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. जंतरमंतरवर रात्री साडेआठच्या सुमारास दिल्ली पोलिस आणि विद्यार्थ्यांध्ये चकमक झाली. या चकमकीत विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत मोठा संघर्ष सुरू होता. विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये घडलेल्या चकमकीमुळे जंतरमंतरवर पुन्हा दगडफेकीच्याही घटना घडल्या. यात काहीजण पुन्हा गंभीर जखमी झाले.

  • 23 Jul 2026 11:10 AM (IST)

    23 Jul 2026 11:10 AM (IST)

    नीट वादानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये ‘या’ पदांची भरती; ७ ऑगस्टपूर्वी असा करा अर्ज

    देशभरातील विविध प्रवेश परीक्षांचे आयोजन करणारी संस्था ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. जेईई मेन, यूजीसी, सीयूईटी आणि नेट यांसारख्या मोठ्या परीक्षांसोबतच ‘नीट’ परीक्षेचे आयोजन करण्यासाठी ही एजन्सी ओळखली जाते. मात्र, नीट पेपर फुटीच्या वादानंतर एनटीएच्या परीक्षा पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सर्व वादांच्या पार्श्वभूमीवर, एनटीएने विविध पदांसाठी भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

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Published On: Jul 23, 2026 | 09:01 AM

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