मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Updated On: Aug 04, 2026 | 09:53 AM IST
जाहिरात
सारांश

Salman Khan Jail Experience: 'अलायन्स' शोमध्ये सलमान खानने तुरुंगातील कठीण दिवसांची आठवण सांगितली. 50-70 जणांसाठी एकच बाथरूम, अस्वच्छ परिस्थिती आणि संघर्षाचा धक्कादायक खुलासा.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Salman Khan Jail Experience : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) सध्या प्राईम व्हिडिओवरील रिअॅलिटी शो ‘अलायन्स’मधील उपस्थितीमुळे चर्चेत आहे. आपल्या भाऊ सोहेल खानला भेटण्यासाठी तो शोमध्ये पोहोचला होता. यावेळी त्याने सोहेलसह इतर स्पर्धकांशी संवाद साधत आपल्या आयुष्यातील काही कठीण प्रसंगांची आठवण सांगितली.

शोदरम्यान सलमानने सोहेलच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही भाष्य केले. सीमा सजदेहपासून विभक्त झाल्यानंतर सोहेलने नातं टिकवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्याने दखल घेतली. त्यानंतर चर्चेदरम्यान सलमानने स्वतःच्या तुरुंगवासातील अनुभव शेअर करत सर्वांनाच थक्क केले.

सलमान खाननं सांगितला तुरूंगातला कठीण काळ

सलमान म्हणाला, “अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा मी तुरुंगात (Jail) होतो, तेव्हा आम्ही 50 ते 70 जण एका छोट्याशा कोठडीत राहत होतो. तिथे फक्त एकच बाथरूम होतं. भारतीय पद्धतीचा कमोड होता आणि त्यात कधी पाली असायच्या, तर अनेकदा घाण आणि पाण्याने तो भरलेला असायचा.” (Salman Khan Jail Experience)

सलमानचा हा अनुभव ऐकून शोमधील सर्व सदस्य थक्क झाले. त्यानंतर त्याने फिटनेसबाबतही एक किस्सा सांगितला. शोदरम्यान सोहेलने त्याचे 12 किलो वजन कमी झाल्याचे सांगितले. त्यावर सलमानने आपल्या खास शैलीत, “माझं तर 16 किलो वजन कमी झालं होतं,” असे म्हणत वातावरण हलके केले.

 

Gaurav Khanna Viral Photos: रबर बुलेट लागून गौरव खन्ना जखमी; ‘खतरों के खिलाडी 15’मधील स्टंटवर नेटकऱ्यांचा संताप

सलमान खान किती दिवस जेल मध्ये होता?

सलमानने ज्या तुरुंगवासाचा उल्लेख केला, तो काळवीट शिकार प्रकरणाशी संबंधित होता. या प्रकरणात त्याला 1998 मध्ये प्रथम तीन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2006 आणि 2007 मध्ये सहा दिवस, तर 2018 मध्येही दोन दिवस त्याला तुरुंगात राहावे लागले होते.

सलमान खान सध्या दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांच्या ‘SVC63’ या आगामी चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. हा चित्रपट पुढील वर्षी ईदच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार असून, ‘मातृभूमी’ हा त्याचा आणखी एक चित्रपटही लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Priyanka Chopra : यालाच म्हणतात संस्कार! हॉलिवूडमध्ये राहूनही लेक मालतीला ‘दुर्गा सप्तशती’चे मंत्र शिकवते प्रियांका चोप्रा

Web Title: Salman khan jail experience 50 70 people one bathroom

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 09:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Priyanka Chopra : यालाच म्हणतात संस्कार! हॉलिवूडमध्ये राहूनही लेक मालतीला ‘दुर्गा सप्तशती’चे मंत्र शिकवते प्रियांका चोप्रा
1

Priyanka Chopra : यालाच म्हणतात संस्कार! हॉलिवूडमध्ये राहूनही लेक मालतीला ‘दुर्गा सप्तशती’चे मंत्र शिकवते प्रियांका चोप्रा

Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो
2

Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो

Excel Music Launch: रितेश सिधवानी-फरहान अख्तर यांची मोठी घोषणा; ‘Excel Music’च्या माध्यमातून संगीतविश्वात नवी इनिंग
3

Excel Music Launch: रितेश सिधवानी-फरहान अख्तर यांची मोठी घोषणा; ‘Excel Music’च्या माध्यमातून संगीतविश्वात नवी इनिंग

Tamannaah Bhatia Jewellery: तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ; इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक
4

Tamannaah Bhatia Jewellery: तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ; इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Aug 04, 2026 | 09:53 AM
नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

Aug 04, 2026 | 09:43 AM
मोठी बातमी ! EPFO ने जुना नियम बदलला; आता 25 हजारापर्यंतच्या मूळ वेतनावर मिळणार पेन्शन?

मोठी बातमी ! EPFO ने जुना नियम बदलला; आता 25 हजारापर्यंतच्या मूळ वेतनावर मिळणार पेन्शन?

Aug 04, 2026 | 09:42 AM
Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट

Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट

Aug 04, 2026 | 09:01 AM
Dinvishesh 3 August: आज आंतरराष्ट्रीय बिबट्या दिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Dinvishesh 3 August: आज आंतरराष्ट्रीय बिबट्या दिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Aug 04, 2026 | 08:51 AM
Nashik Crime: कर्ज फेडलं… तरी कोट्यवधींची जमीन विकली? शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप; ताबा घेताना पोलिसांशी झटापट

Nashik Crime: कर्ज फेडलं… तरी कोट्यवधींची जमीन विकली? शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप; ताबा घेताना पोलिसांशी झटापट

Aug 04, 2026 | 08:49 AM
Mumbai News: मेट्रो-६ च्या कारशेडचा तिढा अद्याप कायम! तोडगा न काढताच मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न

Mumbai News: मेट्रो-६ च्या कारशेडचा तिढा अद्याप कायम! तोडगा न काढताच मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न

Aug 04, 2026 | 08:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा