Shani Sade Sati: शनिची साडेसाती सुरू झाली? शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘लाल किताब’ उपाय

साडेसातीच्या काळात, शनी व्यक्तीला जीवनातील सर्वात मोठे धडे शिकवतो. साडेसातीच्या काळात, शनी व्यक्तीची कठोर परीक्षा घेत असून व्यक्तीला सामर्थ्यवान बनवतो. लाल किताबातील काही उपायांचे पालन करा

Updated On: May 02, 2026 | 09:58 AM
শনিদেবাচা কোप কসা কराল কমী (ফোটো সৌজন্য - Google Gemini AI)

  • शनिच्या साडेसातीवरील उपाय 
  • लाल किताबातील उपाय करून पहा 
  • शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी काय करावे 
नऊ ग्रहांपैकी, शनिदेव हे एकमेव देव आहेत जे व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतात. जर शनिदेव एखाद्या व्यक्तीवर प्रसन्न असतील, तर ते त्यांना रात्रंदिवस प्रगती देतात. शनि व्यक्तीला यशाच्या पायऱ्या चढायला मदत करतो. जर एखादी व्यक्ती वाईट कृत्ये करत असेल, तर तिला शनिदेवाच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागते. जर एखादी व्यक्ती शनिदेवाच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली असेल, तर शनिदेव त्या व्यक्तीला जीवनातील सर्वात मोठे धडे शिकवतात. तथापि, साडेसातीदरम्यान शनिदेवामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी लाल किताबमध्ये अनेक उपाय सांगितले आहेत. शनि साडेसातीचे परिणाम कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, हे पंडित राकेश झा यांच्याकडून जाणून घेऊया.

शनि साडेसातीवरील उपाय

पंडित राकेश झा सल्ला देतात की शनिदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी, साडेसातीदरम्यान किमान ४० दिवस हनुमान चालिसेचे पठण करावे. सर्वप्रथम संकल्प करा आणि मग हनुमान चालिसेचे पठण करण्यास सुरुवात करा.

  • साडेसातीच्या काळात पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. अशा परिस्थितीत, पिंपळाच्या झाडावर कच्चे दूध ओता आणि किमान ४० दिवस त्याला पाणी घाला
  • शनिवारी उडीद डाळीची खिचडी तयार करून ती शनि महाराजांना अर्पण करा आणि गरजू लोकांना खाऊ घाला. हा उपाय किमान ७ शनिवारी करा
  • तसेच, शनिवारी थोडे कच्चे दूध पाण्यात मिसळून पिंपळाच्या झाडाला अर्पण करा. सुती धागा घेऊन पिंपळाच्या झाडाला प्रदक्षिणा घालताना तो गुंडाळा
  • शनिवार आणि मंगळवारी तुळशीच्या पानावर ‘राम’ हे नाव लिहून ते हनुमानजींना अर्पण करा
  • तसेच, शनि साडेसातीच्या काळात शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी शनि मंत्रांचा जप करा
  • तुम्ही महामृत्युंजय मंत्राचा जप देखील करू शकता. यामुळे शनी साडेसातीपासूनही दिलासा मिळतो. शनी देव हे भगवान शिवाचे भक्त आहेत
  • जेव्हा शनी साडेसातीचा प्रभाव असतो, तेव्हा चुकूनही मांस किंवा मद्यपान करणे टाळावे. असे केल्याने शनी देवाचे प्रतिकूल परिणाम आणखी वाढू शकतात.
शनीची साडेसाती म्हणजे काय?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीची साडेसाती साडेसात वर्षे टिकते. या काळात व्यक्तीला मानसिक ताण, आरोग्याच्या समस्या आणि नातेसंबंधांमधील तणावाचा सामना करावा लागतो. साडेसाती व्यक्तीच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते. शनीच्या साडेसातीचे तीन टप्पे आहेत: पहिला, दुसरा आणि तिसरा. पहिल्या टप्प्यात मानसिक अशांतता, नको असलेले स्थलांतर आणि प्रवास होतो. खर्च वाढतो. दुसऱ्या टप्प्यात व्यक्तीला आर्थिक अडचणी, आरोग्यातील चढ-उतार आणि महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. तिसऱ्या टप्प्यात संघर्षांपासून दिलासा मिळतो, परंतु कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होण्याची शक्यता असते.

