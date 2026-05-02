Shani Sade Sati: शनिची साडेसाती सुरू झाली? शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘लाल किताब’ उपाय

Vastu Tips : संध्याकाळी चुकूनही घरात आणू नका ‘हे’ सामान, अत्यंत अशुभ आणि व्हाल कंगाल
शनि साडेसातीवरील उपाय
पंडित राकेश झा सल्ला देतात की शनिदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी, साडेसातीदरम्यान किमान ४० दिवस हनुमान चालिसेचे पठण करावे. सर्वप्रथम संकल्प करा आणि मग हनुमान चालिसेचे पठण करण्यास सुरुवात करा.
शनीची साडेसाती म्हणजे काय?
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीची साडेसाती साडेसात वर्षे टिकते. या काळात व्यक्तीला मानसिक ताण, आरोग्याच्या समस्या आणि नातेसंबंधांमधील तणावाचा सामना करावा लागतो. साडेसाती व्यक्तीच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते. शनीच्या साडेसातीचे तीन टप्पे आहेत: पहिला, दुसरा आणि तिसरा. पहिल्या टप्प्यात मानसिक अशांतता, नको असलेले स्थलांतर आणि प्रवास होतो. खर्च वाढतो. दुसऱ्या टप्प्यात व्यक्तीला आर्थिक अडचणी, आरोग्यातील चढ-उतार आणि महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. तिसऱ्या टप्प्यात संघर्षांपासून दिलासा मिळतो, परंतु कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होण्याची शक्यता असते.