“मी पंतप्रधान झालो तर शाळा बॅन करेल”, रगरगत्या उन्हात चिमुकला संतापला; व्हिडिओ शूट करत दिली धमकी म्हणाला… ऐकून हसू येईल

शेवटी सर्वात मोठी योद्धा आईच असते…! डोक्यावर पोतं आणि कमरेवर लेकराला घेऊन करु लागली प्रवास; भावनिक Video Viral
व्हिडिओत काय म्हणाला चिमुकला?
उन्हात रोज शाळेत जाणाऱ्या मुलाने आपले दु:ख व्यक्त करत एक व्हिडिओ बनवला. तो यात म्हणतो की, “आम्ही मुलं रोज या ४२-डिग्रीच्या कडक उन्हात घामाने भिजून शाळेत जातो. कृपया आमच्या मुलांवर थोडी दया करा, नाहीतर आम्ही आजारी पडू.” मजेशीर गोष्ट म्हणजे पुढे तो म्हणतो की, “जेव्हा मी पंतप्रधान होईन, तेव्हा मी उन्हाळ्यात शाळेत जाण्यावर पूर्णपणे बंदी घालीन.” चिमुकल्याच्या दृढनिश्चयाने आणि निरागसतेने लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणलं आहे. दरम्यान खरं सांगायचं तर चिमुकल्याचा हा मुद्दा पूर्णपणे चुकीचाही नाही. उष्णतेची तीव्रता पाहता लहान मुलांना शाळेत पाठवणे थोडे धोक्याचे देखील ठरते. उष्माघाताचा त्रास याकाळात अधिक जाणवतो ज्यामुळे पालकांनी एकट्याने मुलांना शाळेसाठी उन्हात पाठवू नये. पाण्याची थंड बाटली, छत्री किंवा टोपी त्यांच्यासोबत नेहमी राहू द्या जेणेकरुन कडक उन्हापासून त्यांचे संरक्षण करता येईल.
Little Hero 🫡😂 pic.twitter.com/qNuA9a1byn — Rosy (@rose_k01) April 30, 2026
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे शाळेच्या वेळा आणि कडक उन्हातील मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. चिमुकल्याचा व्हिडिओ यूजर्सने हसवतो पण कडक उन्हात मुलांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे ही भावना देखील यामुळे पुन्हा अधोरेखित होते. हा व्हिडिओ @rose_k01 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘लहान हिरो’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “अगदी बरोबर! आरोग्य ही प्रत्येकाची मुख्य प्राथमिकता असायला हवी. जर वर्षाला केवळ १५-२० दिवस अतिरिक्त शाळेत गेल्याने एखादी व्यक्ती ‘आइन्स्टाईन’ बनू शकत असती, तर आपल्या देशातील प्रत्येकजण तसाच बनला असता. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही; त्यामुळे आपण तसे करणे टाळले पाहिजे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एक प्रामाणिक, बालसुलभ नागरिक सध्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना इशारा देत आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्याचे बरोबर आहे, आमची शाळा मार्चमध्ये बंद व्हायची”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.