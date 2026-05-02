US Tariffs : ट्रम्प यांचा युरोपवर ‘टॅरिफ वॉर’! ‘या’ वस्तूंवर २५% टॅरिफ लादल्याने EU संतप्त, व्यापार युद्ध भडकणार?

US Iran Conflict : होर्मुझच्या समुद्रात इराणने आखली चक्रव्यूह रणनीती; अमेरिकेची नाकेबंदी तोडण्यासाठी ओमानची मदत घेणार?
ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनवर २५% टॅरिफ(Tariff)ची घोषणा करत स्पष्ट केले की, युरोपियन युनियने अमेरिकेसोबतच्या कराराचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे पुढील आठवड्यापासून तिथून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वाहनांवर २५% शुल्क लागू केले जाईल. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कर टाळायचा असेल तर युरोपीय देशांनी त्यांचे कारखाने अमेरिकेत सुरु करावी लागतील.
अमेरिकन कामगारांनी रोजगार मिळवा यासाठी देशात १०० हून अधिक प्लांट्स उभारले असल्याचा दावा त्यांनीह केला. ट्रम्प यांनी युरोपीयन कंपन्याना अमेरिकेत गुंतवणूक आणि उत्पादन करण्याचे आवाहन केले असे केल्यास त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर लादला जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर युरोपीय देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपीय युनियनच्या प्रवक्त्यांनी, अमेरिका (America) एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे. युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की, आम्ही करारतील सर्व अटींचे पालन करत आहोत आणि याची सर्व माहिती अमेरिकेला वेळोवेळी दिली जात आहे. परंतु अशा एकतर्फी निर्णयांवर आम्ही शांत बसणार नाही. युरोपीय देशांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सर्व पर्यायांचा विचार केला जाईल असे म्हटले.
धक्कादायक बाब म्हणजे, ट्रम्प यांनी ही घोषणा अशा वेळी केली आहे, जेव्हा इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्तळीत झाला आहे. ज्यामुळे पेट्रोल, डिझेल यांसारख्या इंधनांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशातच ट्रम्प यांनी युरोपविरोधात व्यापार युद्ध (Trade War) पुकारले आहे. ज्यामुळे संबंध ताणले गेले असून जागतिक स्तरावर वाहनांच्या किमतींवर ताण वाढून माहागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
Global Politics : पाकिस्तानचा ‘डबल गेम’! इराणसाठी गुपचूप खुल केले ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ६ मार्ग, अमेरिकेला फसवलं?
Ans: ट्रम्प यांनी युरोपमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर २५% टॅरिफ लादले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी आरोप केला आहे की, युरोपियन युनियन व्यापार कराराच्या अटींचे पालन करत नसल्याने त्यांनी २५% टॅरिफ लागू केले आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना युरोपियन युनियने अमेरिका एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचे म्हटले. युरोप सर्व करारांच्या अटींचे पालन करत असून त्यांना याची वेळोवेळी माहिती दिली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.