Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Announces 25 Percent Tariffs On European Union Cars And Truck

US Tariffs : ट्रम्प यांचा युरोपवर ‘टॅरिफ वॉर’! ‘या’ वस्तूंवर २५% टॅरिफ लादल्याने EU संतप्त, व्यापार युद्ध भडकणार?

US Tariff on Europe : ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक बाजारपेठेत खळबळ माजवली आहे. युद्धाच्या सावटात त्यांनी थेट युरोपविरोधात व्यापार युद्ध पुकारले आहे. युरोपवर ट्रम्प यांनी २५% टॅरिफची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 09:54 AM
US Tariffs on Europe

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प सरकारचा युरोपला दणका
  • कार आणि ट्रकवर २५% टॅरिफ लागू
  • युरोप संतप्त
US Tariff on EU : जागतिक व्यापारात पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युरोपमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लागू केला आहे. ट्रम्प यांनी युरोपमधून आयात होणाऱ्या सर्व कार आणि ट्रकवर २५% टॅरिफची घोषणा केली आहे. युरोपियन युनियन व्यापार कराराचे पालन करत नसल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

US Iran Conflict : होर्मुझच्या समुद्रात इराणने आखली चक्रव्यूह रणनीती; अमेरिकेची नाकेबंदी तोडण्यासाठी ओमानची मदत घेणार?

ट्रम्प यांची घोषणा

ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनवर २५% टॅरिफ(Tariff)ची घोषणा करत स्पष्ट केले की, युरोपियन युनियने अमेरिकेसोबतच्या कराराचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे पुढील आठवड्यापासून तिथून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वाहनांवर २५% शुल्क लागू केले जाईल. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कर टाळायचा असेल तर युरोपीय देशांनी त्यांचे कारखाने अमेरिकेत सुरु करावी लागतील.

अमेरिकन कामगारांनी रोजगार मिळवा यासाठी देशात १०० हून अधिक प्लांट्स उभारले असल्याचा दावा त्यांनीह केला. ट्रम्प यांनी युरोपीयन कंपन्याना अमेरिकेत गुंतवणूक आणि उत्पादन करण्याचे आवाहन केले असे केल्यास त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर लादला जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.

युरोपियन युनियन संतप्त

ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर युरोपीय देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपीय युनियनच्या प्रवक्त्यांनी, अमेरिका (America) एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे. युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की, आम्ही करारतील सर्व अटींचे पालन करत आहोत आणि याची सर्व माहिती अमेरिकेला वेळोवेळी दिली जात आहे. परंतु अशा एकतर्फी निर्णयांवर आम्ही शांत बसणार नाही. युरोपीय देशांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सर्व पर्यायांचा विचार केला जाईल असे म्हटले.

युद्धाच्या सावटात व्यापार युद्धाला सुरुवात

धक्कादायक बाब म्हणजे, ट्रम्प यांनी ही घोषणा अशा वेळी केली आहे, जेव्हा इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्तळीत झाला आहे. ज्यामुळे पेट्रोल, डिझेल यांसारख्या इंधनांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशातच ट्रम्प यांनी युरोपविरोधात व्यापार युद्ध (Trade War) पुकारले आहे. ज्यामुळे संबंध ताणले गेले असून जागतिक स्तरावर वाहनांच्या किमतींवर ताण वाढून माहागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

Global Politics : पाकिस्तानचा ‘डबल गेम’! इराणसाठी गुपचूप खुल केले ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ६ मार्ग, अमेरिकेला फसवलं?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी युरोपवर किती टक्के टॅरिफ लादले आहे आणि कोणत्या वस्तूंवर?

    Ans: ट्रम्प यांनी युरोपमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर २५% टॅरिफ लादले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी युरोवर टॅरिफ का लादले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी आरोप केला आहे की, युरोपियन युनियन व्यापार कराराच्या अटींचे पालन करत नसल्याने त्यांनी २५% टॅरिफ लागू केले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर युरोपियन युनियने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना युरोपियन युनियने अमेरिका एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचे म्हटले. युरोप सर्व करारांच्या अटींचे पालन करत असून त्यांना याची वेळोवेळी माहिती दिली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Donald trump announces 25 percent tariffs on european union cars and truck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 09:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
1

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद
2

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम
3

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 
4

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM