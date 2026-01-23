Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी घरामध्ये आणा या गोष्टी, वर्षभर भासणार नाही पैशांची कमतरता

दरवर्षी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमीला वसंत पंचमीचा सण साजरा केला जातो. हा सण ज्ञान, विद्या, बुद्धी, कला आणि विद्येची देवता देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. श्रद्धेनुसार माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला देवी सरस्वतीचा जन्म झाला. वसंत पंचमी हा एक सण नाही तर वर्षभरातील चांगला सण आहे.
त्यामुळे या दिवशी घरामध्ये काही गोष्टी आणणे शुभ मानले जाते. या गोष्टी आणल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा आणते. जाणून घ्या वसंत पंचमीच्या दिवशी घरात कोणत्या गोष्टी आणाव्यात.
पंचांगानुसार माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीची सुरुवात 22 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6.15 वाजता झाली आहे आणि पंचमी तिथीची समाप्ती 23 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 8.30 वाजता होईल. अशा वेळी वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.
वसंत पंचमीच्या दिवशी पाच पिवळे कवच घरी आणावी. त्यानंतर ते देवी लक्ष्मीला अर्पण करून धनधान्य आणि संपत्तीसाठी प्रार्थना करावी. नंतर त्या कवच तिजोरीमध्ये बांधून ठेवा. असे केल्याने घरात संपत्ती येते.
वसंत पंचमीला विवाहाशी संबंधित गोष्टीची खरेदी करावी. जर घरात लग्न असेल किंवा होणार असेल तर या दिवशी खरेदी करावी. असे केल्याने विवाह किंवा वैवाहिक जीवनात समस्या येत नाही.
वसंत पंचमीच्या दिवशी पिवळ्या रंगाला विशेष महत्त्व असते. हा रंग वसंत ऋतू आणि देवी सरस्वती दोन्हींना प्रिय आहे. या दिवशी देवीला पिवळे फूल असे केल्याने घरात सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह वाढतो आणि अभ्यास करणाऱ्यांची एकाग्रता वाढते.
वसंत पंचमीच्या घरामध्ये मोरपंख आणावे. वास्तुशास्त्रात मोरपंखाला खूप शुभ मानले जाते. वसंत पंचमीच्या दिवशी ते घरात आणताना जोडीने आणावे. हे रोप ड्रॉईंग रूममध्ये किंवा मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ ठेवता येते. असे मानले जाते की ते घरी आणल्याने मुलांची एकाग्रता सुधारते.
वसंत पंचमीला, देवी सरस्वतीची मूर्ती घरी आणावी. वास्तुनुसार, मूर्ती ईशान्य दिशेला ठेवावी. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पिवळे फूल किंवा पिवळी सजावट, पिवळे धान्य (हरभरा डाळ, तूर डाळ) हळद पिवळे वस्त्र, नारळ
Ans: पिवळा रंग समृद्धी, सकारात्मक ऊर्जा आणि ज्ञानाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या दिवशी पिवळ्या वस्तू घरात आणल्यास धनवृद्धी होते, अशी मान्यता आहे.
Ans: होय. नवीन पुस्तके, वही, लेखन साहित्य घरात आणल्यास विद्या आणि करिअरमध्ये प्रगती होते, असे मानले जाते.