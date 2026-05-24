Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

Updated On: May 24, 2026 | 09:40 AM IST
सारांश

महाराष्ट्रातील लोकपरंपरा, श्रद्धा आणि भक्तीभाव यांचे अनोखे प्रतीक म्हणजे जोतिबा आणि यमाई देवीची भेट. या परंपरेमागे केवळ धार्मिक श्रद्धाच नाही तर लोककथा, सांस्कृतिक वारसा आणि भक्तीचा गाढ भाव दडलेला आहे. काय आहे ही परंपरा जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जोतिबा आणि यमाई देवी भेटीची काय आहे परंपरा
  • कोण आहे यमाई देवी
  • जोतिबा आणि यमाई देवी भेटीची पौराणिक कथा
 

 

 

जोतिबा आणि यमाई देवी भेटीची परंपरा. ही परंपरा महाराष्ट्रातील अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची परंपरा आहे. ही परंपरा प्रामुख्याने चैत्र पौर्णिमेच्या यात्रेदरम्यान पाहायला मिळते. जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीची काय आहे परंपरा जाणून घ्या

यमाई देवी कोण आहे

यमाई देवी या शक्तीचे स्वरूप मानल्या जातात. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत त्यांची ग्रामदेवता म्हणून पूजा केली जाते. जोतिबा आणि यमाई देवी यांच्यातील नाते लोककथांमधून प्रसिद्ध झाले आहे.

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

यमाई देवी ही जोतिबाची बहीण मानली जाते. यमाई आणि जोतिबाची भेट ही भाऊ बहिणीची भेट म्हणून पवित्र मानली जाते. चैत्र पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्तावर जोतिबाची पालखी वाजतगाजत यमाईच्या मंदिरात जाते. असे म्हटले जाते की, या दिवशी यमाई देवी आणि जमदग्नी ऋषी यांचा विवाह सोहळा पार पडला म्हणूनच या दिवशी यमाईच्या गाभाऱ्यात अंतरपाठ धरून मंगलअष्टका टाकल्या जातात. ज्याला कल्याण असेही म्हणतात. या परंपरेमागेही एक पौराणिक कथा आहे.

जोतिबा आणि यमाई भेटीची पौराणिक कथा

पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा त्रिवार लिंग म्हणजेच जोतिबा राक्षसाच्या संवारासाठी दक्षिण मोहिमेवर घेतले तेव्हा यमाई देवीने रेणुका स्वरुपात त्यांची भेट घेतली. या भेटीत जोतिबाने आपल्या शस्त्रातून जमदग्नींना वेगळे करून यमाईची भेट घडवून आणली यालाच तीन युगाचा विरह संपून केलेला विवाह मानलं जातं. औंधा सूराच्या वधानंतर यमाई आणि केदारनाथाची भेट झाल्याचं सांगितलं जातं. यात्रेदरम्यान ज्योतिबाच्या पालखीतून यमाईसाठी भेटवस्तू जसे की साडी चोळी आणली जाते. यमाईच्या मंदिरात देवाची खट्याळ आणली जाते आणि रितसर पूजा केली जाते. हजारो भाविक या भेटीचे साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी गर्दी करतात. ज्योतिबा आणि यमाईची भेट ही केवळ धार्मिक कथा नसून ती शक्ती आणि शिव केदारनाथ यांच्या संयोगाचं प्रतीक मानलं जातं.

Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर

या परंपरेमागील धार्मिक अर्थ

या कथेमागे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ सांगितले जातात. काही मान्यतानुसार ही परंपरा स्त्रीशक्तीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रतीक मानली जाते. तर काही लोककथांनुसार देवीने तपश्चर्या आणि वैराग्याचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे विवाह नाकारला. लोकपरंपरेत मात्र हा प्रसंग भक्ती, श्रद्धा आणि देव-देवतांमधील भावनिक नात्याचे प्रतीक म्हणून पाहिला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीची परंपरा काय आहे?

    Ans: लोकश्रद्धेनुसार चैत्र पौर्णिमेला जोतिबा हे यमाई देवीच्या भेटीस जातात. ही परंपरा महाराष्ट्रात अत्यंत प्रसिद्ध मानली जाते.

  • Que: यमाई देवी कोण आहेत?

    Ans: यमाई देवी या शक्तीस्वरूप देवी मानल्या जातात आणि अनेक भागांत ग्रामदेवता म्हणून त्यांची पूजा केली जाते.

  • Que: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या कथेमागे काय संदेश आहे?

    Ans: ही कथा श्रद्धा, भक्ती, परंपरा आणि लोकसंस्कृतीचे महत्त्व दर्शवते.

Web Title: What is the tradition behind the meeting of jyotiba and yamai devi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर
1

Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे
3

Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती
4

Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

May 24, 2026 | 09:40 AM
मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

May 24, 2026 | 09:35 AM
“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

May 24, 2026 | 09:31 AM
Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

May 24, 2026 | 09:30 AM
Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

May 24, 2026 | 09:26 AM
Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

May 24, 2026 | 09:26 AM
HSC Marksheet Distribution: बोर्डाचा मोठा निर्णय! बारावीची ओरिजिनल मार्कशीट ‘या’ तारखेला मिळणार..

HSC Marksheet Distribution: बोर्डाचा मोठा निर्णय! बारावीची ओरिजिनल मार्कशीट ‘या’ तारखेला मिळणार..

May 24, 2026 | 09:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM