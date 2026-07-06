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Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:16 AM IST
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सारांश

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाची दिग्गज खेळाडू एलिस पेरीने इतिहास रचला. ऑस्ट्रेलियाने अंतिम सामना जिंकून सातव्यांदा विश्वचषक पटकावला. ही पेरीची नववी आयसीसी ट्रॉफी होती.

एलिस पेरीचा अनोखा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

एलिस पेरीचा अनोखा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ऑस्ट्रेलियन खेळाडू एलिस पेरीच्या नावे अनोखा रेकॉर्ड 
  • ९ वेळा जिंकली आयसीसी ट्रॉफी
  • इंग्लंडविरूद्ध ऑस्ट्रेलियाने मिळवला किताब 
ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज महिला क्रिकेटपटू, एलिस पेरीने एक असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे जो कदाचित कधीही मोडला जाणार नाही. नऊ आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारी पेरी ही जगातील एकमेव पुरुष आणि महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानंतर पेरीने हा पराक्रम केला.

एलिस पेरीने २००७ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले. पेरीच्या पदार्पणापासून, ऑस्ट्रेलियाने सात टी-२० विश्वचषक आणि दोन एकदिवसीय विश्वचषक जिंकले आहेत. यापैकी नऊ आयसीसी विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाचा पेरी एक भाग होती. इतकेच नाही, तर पेरीने आयसीसी स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी उत्कृष्ट कामगिरीही केली आहे. आतापर्यंत असा रेकॉर्ड कोणीही केला नाहीये. एलिस पेरीसाठी ही नक्कीच मानाची बाब आहे. 

ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद

एलिस पेरीने जिंकलेल्या सर्व नऊ आयसीसी ट्रॉफींची यादी

क्रमांक वर्ष टूर्नामेंट यजमान देश विरोधी टीम
1 2010 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज न्यूझीलंड
2 2012 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका इंग्लंड
3 2013 ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत वेस्टइंडीज
4 2014 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश इंग्लंड
5 2018 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज इंग्लंड
6 2020 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया भारत
7 2022 ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप न्यूझीलंड इंग्लंड
8 2023 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
9 2026 ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप इंग्लंड / वेल्स इंग्लंड

ENG W vs AUS W Final: वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट, इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान

ऑस्ट्रेलियासाठी एलिस पेरीची कारकीर्द

ऑस्ट्रेलियासाठी एलिस पेरीची कारकीर्द प्रभावी राहिली आहे. तिने ऑस्ट्रेलियासाठी १५ कसोटी, १६८ एकदिवसीय आणि १८१ टी-२० सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये तिने १,००६ धावा केल्या असून ३९ बळी घेतले आहेत. तिच्या नावावर दोन शतके आणि पाच अर्धशतके आहेत.

याव्यतिरिक्त, पेरीने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४,५८१ धावा केल्या असून त्यात तीन शतके आणि ३७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये गोलंदाजी करताना पेरीने १६६ बळीही घेतले आहेत. तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीसोबतच, तिची टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दही दमदार राहिली आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पेरीने २,४९५ धावा केल्या असून १३१ बळी घेतले आहेत.

Web Title: History made by australian player ellyse perry won 9 icc trophies in cricket

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Published On: Jul 06, 2026 | 10:16 AM

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