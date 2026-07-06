Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

एलिस पेरीने २००७ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले. पेरीच्या पदार्पणापासून, ऑस्ट्रेलियाने सात टी-२० विश्वचषक आणि दोन एकदिवसीय विश्वचषक जिंकले आहेत. यापैकी नऊ आयसीसी विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाचा पेरी एक भाग होती. इतकेच नाही, तर पेरीने आयसीसी स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी उत्कृष्ट कामगिरीही केली आहे. आतापर्यंत असा रेकॉर्ड कोणीही केला नाहीये. एलिस पेरीसाठी ही नक्कीच मानाची बाब आहे.
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एलिस पेरीने जिंकलेल्या सर्व नऊ आयसीसी ट्रॉफींची यादी
|क्रमांक
|वर्ष
|टूर्नामेंट
|यजमान देश
|विरोधी टीम
|1
|2010
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|वेस्टइंडीज
|न्यूझीलंड
|2
|2012
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|श्रीलंका
|इंग्लंड
|3
|2013
|ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप
|भारत
|वेस्टइंडीज
|4
|2014
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|बांग्लादेश
|इंग्लंड
|5
|2018
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|वेस्टइंडीज
|इंग्लंड
|6
|2020
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|7
|2022
|ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप
|न्यूझीलंड
|इंग्लंड
|8
|2023
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|दक्षिण आफ्रिका
|दक्षिण आफ्रिका
|9
|2026
|ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप
|इंग्लंड / वेल्स
|इंग्लंड
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ऑस्ट्रेलियासाठी एलिस पेरीची कारकीर्द
ऑस्ट्रेलियासाठी एलिस पेरीची कारकीर्द प्रभावी राहिली आहे. तिने ऑस्ट्रेलियासाठी १५ कसोटी, १६८ एकदिवसीय आणि १८१ टी-२० सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये तिने १,००६ धावा केल्या असून ३९ बळी घेतले आहेत. तिच्या नावावर दोन शतके आणि पाच अर्धशतके आहेत.
याव्यतिरिक्त, पेरीने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४,५८१ धावा केल्या असून त्यात तीन शतके आणि ३७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये गोलंदाजी करताना पेरीने १६६ बळीही घेतले आहेत. तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीसोबतच, तिची टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दही दमदार राहिली आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पेरीने २,४९५ धावा केल्या असून १३१ बळी घेतले आहेत.