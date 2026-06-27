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‘उदकशांत’ पूजा का केली जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि उद्देश

Updated On: Jun 27, 2026 | 07:00 AM IST
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सारांश

'उदकशांत' हा जलाच्या आणि मंत्रोच्चारांच्या माध्यमातून वास्तूचे शुद्धीकरण करून घरातील नकारात्मकता, विघ्ने व दोष दूर करणारा आणि सुख-समृद्धी देणारा एक पवित्र हिंदू धार्मिक विधी आहे.

‘उदकशांत’ पूजा का केली जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि उद्देश
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विस्तार

हिंदू सनातनी संस्कृतीमध्ये अनेक प्रकारच्या शांती पूजा आणि विधी सांगितले आहेत. त्यापैकीच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र विधी म्हणजे ‘उदकशांत’. नवीन वास्तूमध्ये प्रवेश करताना, लग्नकार्यापूर्वी, मुंजीच्या वेळी किंवा घरात सुख-समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी उदकशांत आवर्जून केली जाते. पण ही पूजा नेमकी का केली जाते आणि त्यामागील उद्देश काय आहे, ते आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

उदकशांतम्हणजे काय?

‘उदक’ या शब्दाचा अर्थ ‘पाणी’ असा होतो आणि ‘शांत’ म्हणजे ‘शांती मिळवणे’. थोडक्यात सांगायचे तर, जलाच्या माध्यमातून घरातील आणि मनातील नकारात्मकता दूर करून शांतता व पवित्रता प्रस्थापित करणे, म्हणजेच उदकशांत होय. या पूजेमध्ये विष्णू आणि प्रामुख्याने जलदेवतेची म्हणजेच वरुण देवतेची आराधना केली जाते.

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उदकशांत पूजा का केली जाते? मुख्य कारणे व उद्देश

१. वास्तू आणि वातावरणाचे शुद्धीकरण: घरामध्ये अनेक प्रकारच्या ऊर्जेचा वावर असतो. कधीकधी वास्तू दोष किंवा नकारात्मक ऊर्जेमुळे घरात अशांतता निर्माण होते. उदकशांत पूजेदरम्यान शुद्ध पाण्याचा कलश स्थापित करून त्यात देवतेचे आवाहन केले जाते. विधी पूर्ण झाल्यावर हे पवित्र आणि मंत्रोच्चाराने भारित झालेले जल संपूर्ण घरात शिंपडले जाते, ज्यामुळे वास्तू शुद्ध होते.

२. कार्यातील अडथळे (विघ्न) दूर करणे: लग्न, मुंज, किंवा कोणताही मोठा शुभ विधी सुरू करण्यापूर्वी घरात उदकशांत करण्याची परंपरा आहे. असे केल्याने त्या कार्यात येणारे सर्व अडथळे दूर होतात आणि ते कार्य निर्विघ्नपणे पार पडते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

३. गृहक्लेश आणि मानसिक अशांतता दूर करणे: जर घरात विनाकारण भांडणे होत असतील, सदस्यांचे आरोग्य वारंवार बिघडत असेल किंवा मानसिक तणाव राहत असेल, तर उदकशांत केली जाते. या पूजेतील मंत्रांच्या लहरींमुळे घरातील नकारात्मकता नष्ट होऊन सकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे कुटुंबात सलोखा निर्माण होतो.

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४. ग्रहदोष आणि पितृदोषापासून मुक्ती: अनेकदा पत्रिकेतील ग्रहदोष किंवा वास्तूतील दोषांमुळे प्रगती खुंटते. उदकशांत पूजेतील विशेष मंत्रोच्चारांमुळे ग्रहांची पीडा शांत होते आणि कुटुंबाला दीर्घायुष्य, आरोग्य व ऐश्वर्य प्राप्त होते.

पूजेचे स्वरूप कसे असते?

या पूजेमध्ये एका तांब्या किंवा पितळेच्या कलशात शुद्ध जल भरून त्यावर नारळ आणि आंब्याची पाने ठेवली जातात. गुरुजींच्या मार्गदर्शनाखाली या कलशाची षोडशोपचारे पूजा केली जाते आणि अत्यंत पवित्र अशा ‘उदकशांत सूक्ताचे’ पठण केले जाते. या मंत्रांच्या प्रभावाने कलशातील पाणी तीर्थ बनते. पूजा संपन्न झाल्यावर घरातील सर्वांवर हे पाणी शिंपडले जाते आणि ते तीर्थ म्हणून प्राशन केले जाते.

उदकशांत हा केवळ एक धार्मिक विधी नसून, घरातील वातावरण पवित्र, शांत आणि ऊर्जामय बनवण्याचा एक पारंपरिक आणि शास्त्रीय मार्ग आहे. घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदावी यासाठी हा विधी केला जातो.

Web Title: Why to do udakshant puja religion lifestyle news marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 07:00 AM

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