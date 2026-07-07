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  • With The Planet Neptune Turning Retrograde Starting July 7 4 Zodiac Signs Will Get Immense Success

Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

Updated On: Jul 07, 2026 | 01:10 PM IST
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सारांश

७ जुलै २०२६ रोजी, नेपच्यून ग्रह मीन राशीत वक्री गती सुरू करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नेपच्यूनची वक्री गती चार राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरेल. चला जाणून घेऊया या कोणत्या राशी आहेत.

वक्री नेपच्युनमुळे कोणत्या राशींना मिळणार फायदा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

वक्री नेपच्युनमुळे कोणत्या राशींना मिळणार फायदा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • ७ जुलैपासून वरुण होणार वक्री
  • नेपच्युनच्या उलट्या चालीने कोणत्या राशींना मिळणार फायदा 
  • ४ राशींच्या व्यक्तींचे नशीब फळफळणार 
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा एखाद्या ग्रहाच्या गतीमध्ये बदल होतो, तेव्हा त्याचा सर्व राशींवर काही ना काही परिणाम होतो. ७ जुलै २०२६ रोजी, नेपच्यून मीन राशीत वक्री गती सुरू करेल आणि १३ डिसेंबरपर्यंत याच स्थितीत राहील. 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नेपच्यूनला अध्यात्म, अंतर्ज्ञान, कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलतेचा घटक मानले जाते. मीन ही नेपच्यूनची आवडती राशी आहे. त्यामुळे, या राशीतील ग्रहाची वक्री गती काही राशींसाठी फायदेशीर ठरेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशींना त्यांच्या करिअरमध्ये लक्षणीय वाढ अनुभवायला मिळेल. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे 

वृषभ राशीसाठी ठरणार लाभदायक 

नेपच्यूनची वक्री गती वृषभ राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये यश प्राप्त होईल. करिअरमध्ये मोठी प्रगती अपेक्षित आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारात लक्षणीय वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात नोकरीच्या महत्त्वपूर्ण संधीही मिळू शकतात. थांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.

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कर्क राशीच्या व्यक्तींना मिळणार फायदा 

नेपच्यूनची वक्री गती कर्क राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या कामाची कामाच्या ठिकाणी खूप प्रशंसा होईल. प्रत्येक कामात तुम्हाला तुमच्या बॉसकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी व्हाल. परदेशात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी ठरणार शुभ 

नेपच्यूनची वक्री गती वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी शुभ ठरेल. आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल. सृजनशील क्षेत्रातील लोकांना मोठे यश मिळेल. तुम्ही नवीन कल्पनांवर काम कराल. व्यवसाय नवीन उंची गाठेल. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेतून मोठा नफाही मिळू शकतो.

मीन राशीच्या करिअरसाठी उत्तम 

नेपच्यूनची वक्री गती मीन राशीसाठीही फायदेशीर दिसते. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळवाल. तुमची निर्णयक्षमता मजबूत होईल. तुम्ही जे काही हाती घ्याल त्यात यशस्वी व्हाल. तुम्ही नवीन उद्योगही सुरू करू शकता. व्यवसायाचा विस्तार होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: With the planet neptune turning retrograde starting july 7 4 zodiac signs will get immense success

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Published On: Jul 07, 2026 | 01:10 PM

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