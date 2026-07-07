Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नेपच्यूनला अध्यात्म, अंतर्ज्ञान, कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलतेचा घटक मानले जाते. मीन ही नेपच्यूनची आवडती राशी आहे. त्यामुळे, या राशीतील ग्रहाची वक्री गती काही राशींसाठी फायदेशीर ठरेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशींना त्यांच्या करिअरमध्ये लक्षणीय वाढ अनुभवायला मिळेल. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे
वृषभ राशीसाठी ठरणार लाभदायक
नेपच्यूनची वक्री गती वृषभ राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये यश प्राप्त होईल. करिअरमध्ये मोठी प्रगती अपेक्षित आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारात लक्षणीय वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात नोकरीच्या महत्त्वपूर्ण संधीही मिळू शकतात. थांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.
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कर्क राशीच्या व्यक्तींना मिळणार फायदा
नेपच्यूनची वक्री गती कर्क राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या कामाची कामाच्या ठिकाणी खूप प्रशंसा होईल. प्रत्येक कामात तुम्हाला तुमच्या बॉसकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी व्हाल. परदेशात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी ठरणार शुभ
नेपच्यूनची वक्री गती वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी शुभ ठरेल. आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल. सृजनशील क्षेत्रातील लोकांना मोठे यश मिळेल. तुम्ही नवीन कल्पनांवर काम कराल. व्यवसाय नवीन उंची गाठेल. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेतून मोठा नफाही मिळू शकतो.
मीन राशीच्या करिअरसाठी उत्तम
नेपच्यूनची वक्री गती मीन राशीसाठीही फायदेशीर दिसते. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळवाल. तुमची निर्णयक्षमता मजबूत होईल. तुम्ही जे काही हाती घ्याल त्यात यशस्वी व्हाल. तुम्ही नवीन उद्योगही सुरू करू शकता. व्यवसायाचा विस्तार होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
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