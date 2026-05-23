Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

Updated On: May 23, 2026 | 02:40 PM IST
सारांश

बरेच जण वर्क फ्रॉम होम करतात. घरातून काम करताना केवळ इंटरनेट आणि आरामदायी खुर्ची पुरेशी नसते, तर कामाची जागा, दिशा आणि वातावरण यांचाही मनावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते. कोणत्या दिशेला बसून काम करावे जाणून घ्या

विस्तार
  • घरातून काम करताना कोणत्या दिशेला बसावे
  • कोणती दिशा शुभ आहे
  • टेबलाचा आकार कसा असावा
 

 

वर्क फ्रॉम होम आता अनेकांच्या जीवनशैलीचा भाग बनला आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, घरातून काम करताना योग्य दिशेला बसल्यास मन शांत राहण्यास, एकाग्रता वाढण्यास आणि करिअरमध्ये सकारात्मक बदल घडण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे घरातील कामाची जागा आणि दिशा योग्य असणे महत्त्वाचे मानले जाते.

वर्क फ्रॉम होम हल्ली अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. घरातून काम करताना केवळ इंटरनेट आणि आरामदायी खुर्ची पुरेशी नसते, तर कामाची जागा, दिशा आणि वातावरण यांचाही मनावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशेला बसून काम केल्यास सकारात्मक ऊर्जा मिळण्यास, मन शांत राहण्यास आणि करिअरमध्ये प्रगती होण्यास मदत होऊ शकते.

कोणती दिशा शुभ मानली जाते ?

वास्तुशास्त्रानुसार, घरातून काम करण्यासाठी उत्तर-पूर्व दिशा म्हणजेच ईशान्य कोन सर्वात उत्तम मानला जातो. ही दिशा सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान आणि प्रगतीशी संबंधित मानली जाते. या दिशेला बसून काम केल्यास लक्ष केंद्रित राहण्यास आणि नवीन संधी मिळण्यास मदत होते, असे वास्तुशास्त्रात सांगितले जाते.

बसताना पाठीमागे काय असावे ?

काम करताना तुमच्या पाठीमागे मजबूत भिंत असणे शुभ मानले जाते. यामुळे मानसिक स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढतो. पाठीमागे मोठी खिडकी किंवा रिकामी जागा असल्यास अस्थिरता जाणवू शकते, असे वास्तुशास्त्रात म्हटले जाते. तसेच बसण्याची जागा अशी असावी की दरवाजा सहज दिसेल. यामुळे मन अधिक सतर्क आणि शांत राहते.

टेबलाचा आकार कसा असावा?

वर्क फ्रॉम होमसाठी वापरण्यात येणारं टेबल आयताकृती किंवा चौकोनी असणं अधिक योग्य मानले जाते. गोल किंवा वेगळ्या आकाराच्या टेबलामळे कामात विचलितपणा वाढ शकतो. गोल किंवा अनियमित आकाराच्या टेबलामुळे एकाग्रता कमी होऊ शकते, असे वास्तुशास्त्रात सांगितले जाते.

कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात

टेबल स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवावे

हिरवी झाडे किंवा छोटासा मनी प्लांट ठेवणे शुभ मानले जाते

नैसर्गिक प्रकाश येईल अशी जागा निवडावी

प्रेरणादायी फोटो किंवा सकारात्मक संदेश ठेवू शकता

कामाच्या टेबलावर अनावश्यक वस्तूंचा ढीग टाळावा

टेबलावर कोणत्या गोष्टी ठेवू नये

बेडवर बसून काम करणे टाळावे

अंधाऱ्या किंवा हवेशीर नसलेल्या जागेत काम करू नये

कामाच्या जागेत तुटलेल्या वस्तू किंवा खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ठेवू नयेत

काम करताना सतत गोंधळ किंवा मोठा आवाज असलेली जागा टाळावी

Frequently Asked Questions

  • Que: वर्क फ्रॉम होम करताना कोणती दिशा शुभ मानली जाते?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार उत्तर-पूर्व म्हणजेच ईशान्य दिशा कामासाठी शुभ मानली जाते.

  • Que: वर्क फ्रॉम होममध्ये वास्तुशास्त्राचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: योग्य दिशा आणि स्वच्छ वातावरणामुळे एकाग्रता, सकारात्मकता आणि कामातील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

  • Que: वर्क फ्रॉम होमसाठी कोणत्या प्रकारचे टेबल योग्य असते?

    Ans: चौकोनी किंवा आयताकृती टेबल अधिक योग्य मानले जाते.

