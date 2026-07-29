29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..

29 July Dinvishesh: हा दिवस महर्षी व्यास यांच्या जयंतीनिमित्त ‘व्यासपौर्णिमा’ म्हणूनही मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस गुरुंबद्दल आदर, कृतज्ञता आणि श्रद्धा व्यक्त करण्याचा अत्यंत पवित्र सण असल्याने याला गुरुपौर्णिमा असेही संबोधले जाते. आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा दाखवून अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या सर्व गुरूंना या दिवशी वंदन केले जाते. आई-वडील हे आपले पहिले गुरु असतात आणि शिक्षक आपल्याला जीवनात यशस्वी होण्याचा मार्ग दाखवतात. गुरुंच्या अमूल्य मार्गदर्शनामुळेच मनुष्याच्या जीवनात ज्ञान, संस्कार आणि प्रगतीचा पाया रचला जातो. “गुरु बिन ज्ञान न उपजे” या उक्तीप्रमाणे, जीवनात गुरुंचे स्थान सर्वोच्च आणि वंदनीय आहे.