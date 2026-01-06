दर्पणकार जांभेकर यांच्या जन्मदिनी मराठी पत्रकारितेच्या नव्या पर्वाला झाली सुरुवात; जाणून घ्या 06 जानेवारीचा इतिहास

समाजातील व्यथा मांडण्यासाठी आणि समाजाचा आवाज राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी वर्तमानपत्रांचा मोठा वाटा आहे. मराठी वृत्तपत्रांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मराठी वृत्तपत्राचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे आद्य पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा स्मृतिदिन आहे. यानिमित्ताने मराठी पत्रकार दिन साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी १८३२ मध्ये त्यांनी दर्पण हे वृत्तपत्र सुरु करत मराठी पत्रकारितेचा पाया रचला होता, ज्यामुळे इतिहासात मराठी पत्रकारितेचे नवे पर्व सुरु झाले. आजही मराठी पत्रकारिता आपली वेगळी ओळख धरुन आहे.
