मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

सिसोदिया कुळातील मेवाडचे शूर राजपूत राजा असलेले महाराणा प्रताप यांनी पराक्रमाने इतिहासामध्ये आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे. (Dinvishesh) महाराणा प्रताप यांनी अकबराच्या अधिपत्याखाली येण्यास नकार दिला आणि त्याच्या विशाल सैन्याविरुद्ध संघर्ष केला. त्यांच्या आणि अकबराच्या सैन्यात झालेली हळदीघाटीची लढाई ही त्यांच्या शौर्याचे प्रतिक मानले जाते. यामध्ये त्यांनी गनिमी कावा तंत्र वापरले. महाराणा प्रताप हे त्यांच्या शूरतेसाठी, देशभक्तीसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या संघर्षासाठी पुजनीय मानले जातात. आज त्यांची पुण्यतिथी असून त्यांचे स्मरण केले जात आहे,
