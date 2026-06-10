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Dinvishesh : भारतीय बॅडमिंटनचे माजी दिग्गज खेळाडू प्रकाश पादुकोण यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १० जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:44 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज १० जून, आजच्या दिवशी अनेक महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटना, महत्त्वाचे दिन आणि व्यक्तींच्या जयंती आणि पुण्यतिथी आहेत. चला तर मग जाणून घेऊयात इतिहासात काय काय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या.

Dinvishesh

Dinvishesh : भारतीय बॅडमिंटनचे माजी दिग्गज खेळाडू प्रकाश पादुकोण यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १० जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार

Dinvishesh : आजच्या दिवशी १९८२ मध्ये महाराष्ट्रात नेत्रदानाचे महत्त्वपटवून देण्यासाठी दृष्टिदिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली होती. याशिवाय आजच्या दिवशी 1940 मध्ये इटली आणि फ्रान्सने इंग्लंडविरोध दुसरे महायुद्ध पुकारले होते, तर नॉर्वेने जर्मनीसमोर शरणागती पत्कारली होती.

याशिवाय व्यक्ती दिनविशेष मध्ये आज भारताचे माजी बॅडमिंटनपटू प्रकाश पादुकोण याचा जन्म झाला होता. त्यांनी भारताला जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळवून दिले होती. १९८० मध्ये त्यांनी जागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीत पहिले स्थान मिळवले होते आणि असे करणारे ते पहिले भारतीय ठरले. याशिवाय त्यांनी ‘ऑल इंग्लंड ओपन’ स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला होता.

10 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1768 : माधवराव पेशवे आणि राघोबादादा यांच्यात धोडपची लढाई झाली. त्यात राघोबादादांचा पराभव झाला.
  • 1924 : इटालियन समाजवादी नेते जियाकोमो मॅटिओटी यांची हत्या.
  • 1935 : ॲक्रोन, ओहायो येथे बॉब स्मिथ बिल विल्सन यांनी अल्कोहोलिक्स एनोनिमसची स्थापना केली.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – नॉर्वेने जर्मनीला शरणागती पत्करली.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – इटलीने फ्रान्स आणि इंग्लंडविरुद्ध युद्ध पुकारले.
  • 1944 : ओराडू-सुर-ग्लेनचे हत्याकांड, स्त्रिया आणि मुलांसह 642 लोक मारले गेले.
  • 1960 : नाशिकमध्ये रशियन युद्धविमान मिगचे उत्पादन सुरू झाले.
  • 1977 : ऍपल कॉम्प्युटर्सचा ऍपल-II संगणक रिलीज झाला.
  • 1982 : महाराष्ट्र राज्यात दृष्टी दिवस साजरा करण्यास सुरवात.
  • 1994 : चीनने लोकनोर भागात गुप्तपणे अणुचाचणी केली.
  • 1999 : उस्ताद झाकीर हुसेन यांची अमेरिकेतील प्रतिष्ठाप्राप्त नॅशनल हेरिटेज गौरववृत्तीसाठी निवड झाली.
  • 2003 : स्पिरिट्रोव्हर मंगळावर जाण्यास उड्डाण भरले.
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10 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

1213 : ‘फख्रुद्दीन’ – इराकी पर्शियन तत्त्वज्ञ यांचा जन्म.
1908 : ‘जयंतीनाथ चौधरी’ – भारताचे लष्करप्रमुख, हैदराबादचे लष्करी प्रशासक व भारताचे कॅनडातील राजदूत, पद्‌मविभूषण जनरल यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 एप्रिल 1983)
1916 : ‘विल्यम रोसेनबर्ग’ – डंचिन डोनट्स चे स्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 22 सप्टेंबर 2002)
1924 : ‘डॉ. आर. ए. भालचंद्र’ – नेत्रशल्यविशारद यांचा जन्म.
1938 : ‘राहुल बजाज’ – भारतीय उद्योगपती यांचा जन्म.
1938 : ‘एन. भाट नायक’ – भारतीय गणितज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 फेब्रुवारी 2009)
1955 : ‘प्रकाश पदुकोण’ – भारतीय बॅडमिंटनपटू यांचा जन्म.
1972 : ‘सुंदर पिचाई’ – भारतीय-अमेरिकन उद्योगपती यांचा जन्म.

10 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष

1836 : ‘आंद्रे अ‍ॅम्पिअर’ – फ्रेन्च भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 20 जानेवारी 1775)
1903 : ‘लुइ गीक्रेमॉना’ – इटालियन गणितज्ञ यांचे निधन.
1906 : ‘गुलाबदास हरजीवनदास ब्रोकर’ – गुजराती लेखक व समीक्षक, पद्मश्री यांचा जन्म. (जन्म: 20 सप्टेंबर 1909)
1955 : ‘मार्गारेट अ‍ॅबॉट’ – भारतीय-अमेरिकन गोल्फर यांचे निधन. (जन्म: 15 जून 1878)
1976 : ‘अ‍ॅडॉल्फ झुकॉर’ – पॅरामाउंट पिक्चर्स चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 7 जानेवारी 1873)
2001 : ‘फुलवंतीबाई झोडगे’ – सामाजिक कार्यकर्त्या यांचे निधन.

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Web Title: Dinvishesh 10 june birthday of former indian badminton legend prakash padukone

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:44 AM

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