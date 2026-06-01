कोकण- गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी! नारळाचे दूध आणि गूळाचा वापर करून बनवा चविष्ट पदार्थ, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:00 AM IST
आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी कोकण गोव्यातील पारंपरिक सुरनोळी कशी बनवावी, याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

कोकण - गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी!

कोकण आणि गोव्यात बनवले जाणारे पारंपरिक पदार्थ केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात खूप फेमस आहे. कोकणात माशांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. त्याप्रमाणेच ओल्या नारळाच्या खोबऱ्याचा वापर करून सुद्धा अनेक चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी कोकण गोव्यातील पारंपरिक सुरनोळी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. तांदूळ, गूळ आणि ओल्या खोबऱ्याच्या दुधाचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा तुम्ही हा पारंपरिक पदार्थ खाण्यास बनवू शकता. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी कायमच बाहेरचे तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया पारंपरिक पद्धतीमध्ये सुरनोळी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • तांदूळ
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • गूळ
  • मीठ
  • वेलची पावडर
  • तूप
कृती:

  • सुरनोळी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ स्वच्छ साफ करून ५ ते ६ तास पाण्यात भिजत ठेवा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले तांदूळ, ओल्या खोबऱ्याचा किस, गूळ आणि चवीनुसार मीठ घालून बारीक वाटून घ्या. आवश्यकता वाटल्यास तुम्ही त्यात पाणी मिक्स करू शकता.
  • तयार केलेले पीठ वाटीमध्ये काढून त्यात वेलची पावडर घालून मिक्स करा आणि रात्रभर झाकण मारून तसेच ठेवून द्या.
  • रात्रभर ठेवल्यामुळे पीठ व्यवस्थित आंबले जाईल आणि पदार्थ सुद्धा चवीला सुंदर लागेल.
  • तवा गरम करून त्यावर तूप लावून घ्या आणि तयार केलेले मिक्स करून छोट्या छोट्या आकाराचे सुरनोळी घालून दोन्ही बाजूने खमंग भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले खमंग सुरनोळी. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा नारळाच्या दुधासोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Published On: Jun 01, 2026 | 08:00 AM

