Jalna News : भाजपला जालन्यात धक्का; पत्रकार गौरी लंकेश हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर विजयी!

जालना महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत गौरी लंकेश यांच्या हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांनी विजय मिळवला आहे. जालनामधील प्रभाग १३ मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून विजय मिळवला आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पांगारकर यांनी त्यांच्या समर्थकांसह आनंद साजरा केला. पांगारकर हे भारतीय जनता पक्षासह इतर अनेक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक लढवत होते.
पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरण
पत्रकार गौरी लंकेश यांची ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी बेंगळुरू येथील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आणि उदारमतवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि सांप्रदायिक राजकारणावर राष्ट्रीय वादविवाद सुरू झाला. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने प्रभाग १३ मध्ये उमेदवार उभा केला नव्हता. पांगारकर यांनी नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यापूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला होता, परंतु जनतेच्या निषेधानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा पक्षात प्रवेश रोखला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला
श्रीकांत पांगारकर यांनी यापूर्वी २००१ ते २००६ पर्यंत अविभाजित शिवसेनेकडून जालना नगरपरिषदेचे सदस्य म्हणून काम पाहिले होते. २०११ मध्ये तिकीट नाकारल्यानंतर ते हिंदू जनजागृती समितीमध्ये सामील झाले. ऑगस्ट २०१८ मध्ये, महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) त्यांना राज्याच्या विविध भागातून कच्चे बॉम्ब आणि शस्त्रे जप्त केल्याप्रकरणी अटक केली. त्यांच्यावर स्फोटके कायदा, स्फोटके पदार्थ कायदा आणि बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांना गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला.
जळगावमध्ये कारागृहातील कोल्हे विजयी
जळगाव महापालिका निवडणुकीमध्ये माजी महापौर ललित कोल्हे यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून निवडणूक लढवली. ललित कोल्हे यांनी चक्क कारागृहामधून निवडणूक लढवली. मात्र फक्त निवडणूक न लढवता ती जिंकली देखील आहे. कोल्हे कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांनी ही निवडणूक लढवली असून तिघेही विजयी झाले आहेत. त्यामुळे जळगावमधील कोल्हे पॅटर्न हा जोरदार चर्चेत आला आहे. कारागृहामध्ये असून देखील निवडणुकीमध्ये यश मिळवल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.ललित कोल्हे यांनी जळगावमधील प्रभाग क्रमांक 11 मधून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. शिंदे गटाचे उमेदवार असलेल्या ललित कोल्हे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान होते. मात्र तरीही कोल्हे कुटुंबाच्या जोरदार प्रचारानंतर ललित कोल्हे यांनी विजय मिळवला आहे.