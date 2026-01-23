Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

मुंबईच्या महापौरपदी कोणत्या पक्षाचा नगरसेवक विराजमान होणार? हा प्रश्न प्रत्येक मुंबईकरांच्या मनात आहे. मात्र, तुम्हाला शिवसेनेचा पहिला महापौर कसा बसला याबद्दलची इंटरेस्टिंग स्टोरी माहीत आहे का? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Jan 23, 2026
गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

  • मुंबईत शिवसेनेचा पहिला महापौर कसा निवडून आला?
  • चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती
  • जाणून घ्या बाळासाहेबांची राजकीय खेळी
आज 23 जानेवारी म्हणजेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मदिन. महाराष्ट्राचे राजकारण बाळासाहेब ठाकरेंशिवाय अपूर्ण आहे. मात्र, आजही स्थिती वेगळी आहे. आज शिवसेनेचे दोन भाग झाले असून खरी शिवसेना कोणाची? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे.

नुकतेच झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर पहिल्यांदाच मुंबईत ठाकरेंचा महापौर न बसता महायुतीचा पहिला महापौर बसणार आहे. मात्र, मुंबईत ठाकरेंचा पहिला महापौर कसा बसला यामागची बाळासाहेब ठाकरेंची राजकीय खेळी तुम्हाला ठाऊक आहे का? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

मोठी बातमी! छगन भुजबळ यांना न्यायालयाकडून दिलासा, मनी लाँड्रिंगच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त

मुंबईत कसा झाला शिवसेनेचा पहिला महापौर?

1973 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसकडे बहुमत होते. तर दुसरीकडे, शिवसेनेकडे केवळ 40 जागा होत्या. त्यामुळे शिवसेनेचा महापौर बसणार का? असा सर्वांनाच प्रश्न पडला होता. मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंच्या मनात एक वेगळीच राजकीय खेळी आकार घेत होती.

चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती

मुंबईत काँग्रेसचा महापौर बसू नये म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंनी एक वेगळीच राजकीय खेळी खेळली. शिवसेनेचा महापौर मुंबईत यावा यासाठी बाळासाहेबांनी चक्क मुस्लिम लीग इतर लहान पक्षांसोबत युती केली. यामुळे अर्थातच राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली. विरोधकांनी ठाकरेंना धारेवर धरले. मोठी टीकेची झोड उठली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितले,”काँग्रेस नावाच्या सापाला ठेवण्यासाठी आम्ही मुस्लिम लीग नावाच्या नागाचा वापर करत आहोत.”

Balasaheb Thackeray: निवडणूक न लढवताही त्यांनी दिल्लीचे तख्त हलवले; बाळ ठाकरेंचे ‘असे’ रहस्य ज्यामुळे सरकारही होते हादरले

…आणि मुंबईला मिळला शिवसेनेचा पहिला महापौर

बाळासाहेबांच्या याच राजकीय खेळीमुळे शिवसेना उमेदवार सुधीर जोशी हे मुंबईचे महापौर बनले. त्यामुळे अवघ्या 40 जागा जिंकून सुद्धा मुंबईत शिवसेनेचा भगवा फडकला. इथूनच पुढे मग शिवसेना आणि मुंबई महापौर एक जणू एक समीकरण बनले.

सदर माहिती ही हलकं फुलकं या इंस्टाग्राम पेजवरून घेण्यात आली आहे.

Jan 23, 2026

