Dinvishesh : जगावर राज्य करणारी इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २४ मे चा इतिहास

Updated On: May 24, 2026 | 08:40 AM IST
Dinvishesh : आज, २४ मे आजच्या दिवशी जगाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे राणी व्हिक्टोरियाचा जन्म. राणी व्हिक्टोरियाने १८३७ ते १९०१ च्या काळात ब्रिटनवर राज्य केले होते. तिच्या राजवटीला व्हिक्टोरिया युग म्हणूनही ओळखले जाते.

Dinvishesh : जगावर राज्य करणारी इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २४ मे चा इतिहास

आज २४ मे, जगाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. सामाजिक, आर्थिक, आणि दैनंदिन जीवनात या घटनांचे विशेष महत्त्व असते. आज आपण या घटनांचा आढावा घेणार आहोत.

आजच्या दिवशी, १८१९ मध्ये ब्रिटनची राणी आणि ब्रिटिश भारताची सम्राज्ञी राणी व्हिक्टोरिया जन्म झाला होता. राणी व्हिक्टोरियाने ब्रिटन आणि आयर्लंडवर ६३ वर्षे राज्य केले. त्यांच्या कार्यकाळाला व्हिक्टोरियन युग म्हणूनही ओळखले जाते. या काळात ब्रिटनची राजकीय, औद्योगिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी प्रगती झाली. इ.स १८५७ च्या उठावानंतर ईस्ट इंडिया कंपनी संपुष्टात आली आणि राणी व्हिक्टोरियाच्या नावाने भारतात कारभार सुरु झाला. राणी व्हिक्टोरियाला हिंदुस्थानची सम्राज्ञी असा किताब ही मिळाला आहे.

24 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1626 : पीटर मिनुएटने स्थानिकांकडून मॅनहॅटन बेट $24 मध्ये विकत घेतले.
  • 1830 : युनायटेड स्टेट्समधील पहिली प्रवासी रोड रेल्वे सेवा सुरू झाली.
  • 1844 : तारायंत्राचे संशोधक सॅम्युअल मोर्स यांनी त्यांनी विकसित केलेल्या सांकेतिक भाषेत पहिला संदेश वॉशिंग्टन येथून बाल्टिमोर येथे पाठवला.
  • 1883 : न्यूयॉर्क मधील ब्रूकलिन ब्रिज वाहतुकीस खुला झाला.
  • 1923 : आयरिश गृहयुद्ध संपले.
  • 1940 : इगोर सिकोरसकी यांनी सिंगल-रोटर हेलिकॉप्टर यशस्वीपणे उडवले.
  • 1976 : ध्वनीपेक्षा अधिक वेगाने जाणार्‍या कॉनकॉर्ड या सुपरसॉनिक विमानाने लंडन ते न्यूयॉर्क अशी सेवा सुरू केली.
  • 1991 : एरिट्रियाला इथिओपियाकडून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1993 : मायक्रोसॉफ्टने विन्डोज एन. टी. ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकाशित केली.
  • 1994 : 26 फेब्रुवारी 1993 रोजी न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये बॉम्बस्फोट करणाऱ्या चार दहशतवाद्यांना प्रत्येकी
  • 240 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
  • 2000 : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने विकसित केलेला Insat-3B हा उपग्रह पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्राला समर्पित केला.
  • 2001 : 18 व्या वर्षी माऊंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणारा शेर्पा तेब्बा त्रेथी सर्वात लहान व्यक्ती ठरला.
  • 2004 : उत्तर कोरियाने आपल्या देशात मोबाईल फोनवर बंदी घातली.
  • 2010 : सात सिलिकॉन रेणूंच्या आकाराचे जगातील सर्वात लहान ट्रान्झिस्टर बनवण्यात शास्त्रज्ञांना यश आले.
24 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1686 : ‘डॅनियल फॅरनहाइट’ – फॅरनहाइट तापमान प्रणाली चे जनक यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 सप्टेंबर 1736)
  • 1819 : ‘व्हिक्टोरिया’ – इंग्लंडची राणी यांचा जन्म. (मृत्यू: 22 जानेवारी 1901)
  • 1924 : ‘रघुवीर भोपळे’ ऊर्फ जादूगार रघुवीर – आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जादूगार यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 ऑगस्ट 1984)
  • 1933 : ‘हेमचंद्र तुकाराम’ तथा बाळ दाणी – रणजी व कसोटी क्रिकेटपटू, कुशल क्रीडा संघटक यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 डिसेंबर 1999)
  • 1942 : ‘माधव गाडगीळ’ – पर्यावरणतज्ञ यांचा जन्म.
  • 1955 : ‘राजेश रोशन’ – संगीतकार यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘शिरीष कुंदर’ – भारतीय दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
24 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1543 : ‘निकोलस कोपर्निकस’ – पोलिश खगोलशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 19 फेब्रुवारी 1473)
  • 1950 : ‘आर्चिबाल्ड वावेल’ – भारताचे 43वे गर्वनर जनरल यांचे निधन. (जन्म: 5 मे 1883)
  • 1984 : ‘विन्स मॅकमोहन सीनिय’ – डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई. चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म: 6 जुलै 1914)
  • 1990 : ‘के. ऎस. हेगडे’ – लोकसभेचे माजी अध्यक्ष यांचा मृत्यू.
  • 1993 : ‘बुलो चंदीराम रामचंदानी’ ऊर्फ बुलो सी. रानी – जुन्या पिढीतील संगीतकार व गायक यांचे निधन. (जन्म: 6 मे
  • 1920 – हैदराबाद)
  • 1995 : ‘हॅरॉल्ड विल्सन’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 11 मार्च 1916)
  • 1999 : ‘विजयपाल लालाराम’ तथा गुरू हनुमान – पद्मश्री आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते कुस्ती प्रक्षिशक यांचे निधन. (जन्म: 15 मार्च 1901)
  • 2000 : ‘मजरुह सुलतानपुरी’ – दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेते शायर, गीतकार आणि कवी यांचे निधन. (जन्म: 1 ऑक्टोबर 1919)
