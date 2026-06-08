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World Ocean Day : मानवी चुकांमुळे धोक्यात आले अथांग महासागरांचे अस्तित्व; वाचा, आपण समुद्राला वाचवले नाही तर काय होईल?

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:30 AM IST
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सारांश

World Ocean Day : जागतिक महासागर दिन दरवर्षी 8 जून रोजी साजरा केला जातो. महासागरांच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी जागतिक प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे, हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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समुद्राचे अस्तित्व धोक्यात! 'या' ३ मोठ्या कारणांमुळे महासागर संकटात; जाणून घ्या यंदाच्या जागतिक महासागर दिनाचे महत्त्व आणि आपण काय करू शकतो? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ८ जूनला जागतिक महासागर दिन
  • सागरी परिसंस्थेला प्लास्टिकचा विळखा
  • मानवाचे अस्तित्व महासागरांवर अवलंबून

World Ocean Day 2026 theme : आपल्या पृथ्वीला ‘निळा ग्रह’ म्हटले जाते, कारण अंतराळातून पाहिल्यास आपली पृथ्वी निळी आणि विलोभनीय दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे पृथ्वीच्या पाठीवर असलेला पाण्याचा अथांग साठा. महासागर हे आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा तब्बल ७० टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापतात. मात्र, गेल्या काही दशकांत मानवाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली या अथांग जलसाठ्याला प्रदूषणाच्या विळख्यात ढकलले आहे. याच गंभीर समस्येकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि समुद्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दरवर्षी ८ जून रोजी ‘जागतिक महासागर दिन’ (World Ocean Day) साजरा केला जातो.

संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) २००८ मध्ये या दिवसाला अधिकृत मान्यता दिली आणि तेव्हापासून हा दिवस जागतिक स्तरावर एका मोठ्या मोहिमेच्या स्वरूपात साजरा केला जाऊ लागला. हा दिवस केवळ औपचारिकता म्हणून साजरा करण्याचा नसून, आपल्या दैनंदिन जीवनात महासागरांचे काय महत्त्व आहे आणि आपण नकळतपणे त्यांना कसे नुकसान पोहोचवत आहोत, याचे आत्मपरीक्षण करण्याचा दिवस आहे.

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आपल्या प्रत्येक श्वासात महासागराचा वाटा!

अनेक लोकांना असे वाटते की आपल्याला मिळणारा ऑक्सिजन हा केवळ जमिनीवरील जंगलांमुळे आणि झाडांमुळे मिळतो. परंतु, हा एक मोठा गैरसमज आहे. आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक ऑक्सिजनची निर्मिती ही महासागरांमध्ये राहणाऱ्या ‘फायटोप्लँक्टन’ (Phytoplankton) नावाच्या सूक्ष्म सागरी वनस्पतींद्वारे केली जाते. म्हणजेच, आपण घेतो तो प्रत्येक दुसरा श्वास हा या महासागरांमुळेच शक्य होतो.

याव्यतिरिक्त, महासागर हे पृथ्वीवरील हवामानाचे संतुलन राखण्याचे काम करतात. सूर्याची तीव्र उष्णता शोषून घेऊन ती जगभर समान रीतीने पसरवण्याचे काम सागरी प्रवाह करतात. जर महासागर नसतील, तर पृथ्वीवरील काही भाग अत्यंत उष्ण तर काही भाग बर्फासारखे थंड होतील, ज्यामुळे मानवी जीवन अशक्य होईल. तसेच, महासागर हे कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेणारे सर्वात मोठे माध्यम (Carbon Sink) आहेत, जे जागतिक तापमानवाढीचा (Global Warming) वेग मंदावण्यास मदत करतात.

सागरी प्रदूषणाचा भयानक विळखा आणि धोक्याची घंटा

आज महासागरांसमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल, तर ते म्हणजे ‘प्लास्टिक प्रदूषण’. दरवर्षी लाखो टन प्लास्टिक कचरा नद्यांच्या माध्यमातून आणि समुद्रकिनाऱ्यांवरून थेट महासागरांमध्ये फेकला जातो. हा प्लास्टिक कचरा समुद्रात विरघळत नाही, तर त्याचे लहान-लहान तुकडे (Microplastics) होतात. हे मायक्रोप्लास्टिक सागरी जीव आणि मासे अन्न समजून खातात. यामुळे दरवर्षी लाखो मासे, कासव, आणि दुर्मिळ सागरी पक्षी मृत्यूमुखी पडत आहेत.

चिंतेची बाब म्हणजे, हेच मासे जेव्हा मानवाच्या आहारात येतात, तेव्हा ते मायक्रोप्लास्टिक अप्रत्यक्षपणे मानवी शरीरात प्रवेश करते, ज्यामुळे कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भवत आहेत. याशिवाय, जहाजांमधून होणारी तेल गळती, कारखान्यांमधून निघणारे रासायनिक सांडपाणी यामुळे समुद्राचे पाणी आम्लयुक्त (Ocean Acidification) होत चालले आहे. याचा फटका समुद्रातील सुंदर प्रवाळ विटांना (Coral Reefs) बसत असून, अनेक सागरी प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

credit – social media and Twitter

जैवविविधता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा

महासागर हे केवळ पाण्याचा साठा नसून ती अब्जावधी जीवांची प्रयोगशाळा आणि घर आहे. जगातील सर्वात लहान जिवापासून ते पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या निळ्या व्हेल माशापर्यंत सर्व जण या परिसंस्थेचा भाग आहेत. भारतासारख्या देशाचा विचार केला तर, आपल्या देशाला सुदैवाने विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. लाखो कोळी बांधव आणि मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका पूर्णपणे या समुद्रावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाहतुकीचा विचार केला तर आजही जगातील ९० टक्के व्यापार हा सागरी मार्गानेच होतो. अत्यंत स्वस्त आणि सुरक्षित मानली जाणारी ही वाहतूक जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. जर आपण आपले समुद्र स्वच्छ ठेवू शकलो नाही, तर याचा थेट परिणाम जागतिक अन्नसुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल.

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संकल्प करूया: महासागर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आपले कर्तव्य

जागतिक महासागर दिनाच्या निमित्ताने जगभरातील पर्यावरण संस्था, शाळा, महाविद्यालये आणि महानगरपालिका विविध स्वच्छता मोहिमा, कार्यशाळा आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. मात्र, हे प्रयत्न केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. निसर्गाशी सुसंवाद साधून जगणे ही काळाची गरज बनली आहे.

एक नागरिक म्हणून आपण आपल्या पातळीवर काही छोटे बदल करू शकतो. समुद्रकिनाऱ्यावर जाताना तिथे कचरा किंवा प्लास्टिक टाकणे बंद केले पाहिजे. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा (Single-use Plastic) वापर पूर्णपणे नाकारला पाहिजे. जेव्हा आपण वैयक्तिक पातळीवर जागरूक होऊ, तेव्हाच महासागरांचे रक्षण खऱ्या अर्थाने शक्य होईल. महासागर आपल्या जीवनाचा पाया आहेत; त्यांचा आदर करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे आपले परम कर्तव्य आहे.

Web Title: World ocean day 2026 importance marine pollution conservation marathi

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:30 AM

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