World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

खेळ हा केवळ दोन संघ किंवा दोन खेळाडूंमधील सामना नसतो, तर तो कोट्यवधी क्रीडारसिकांच्या भावनांचा, उत्कटतेचा आणि स्वप्नांचा आविष्कार असतो. मैदानावर रंगणारा हा थरार, खेळाडूंच्या डोळ्यांतील अश्रू, त्यांचा विजय-पराजयाचा प्रवास आणि मैदानावरील प्रत्येक सेकंदाची घडामोड जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचे काम क्रीडा पत्रकार (Sports Journalists) अत्यंत निष्ठेने करत असतात. ऊन, वारा, पाऊस किंवा अत्यंत कठीण परिस्थितीची पर्वा न करता, थेट मैदानावरून अचूक आणि ताज्या बातम्या देणाऱ्या या पत्रकारांचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी २ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन’ (World Sports Journalists Day) साजरा केला जातो.
क्रीडा पत्रकारिता ही वृत्तपत्रसृष्टीतील एक अतिशय गतिमान आणि आव्हानात्मक शाखा मानली जाते. मैदानात सामना सुरू असताना क्षणाक्षणाला बदलणारी परिस्थिती, तांत्रिक बाबींचे सखोल विश्लेषण आणि खेळाडूंच्या मनस्थितीचे अचूक आकलन करून ते वाचकांपर्यंत किंवा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे हे सोपे काम नसते. जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन हा अशा सर्व पत्रकारांच्या कठोर परिश्रमांची, समर्पणाची आणि पत्रकारितेतील निष्ठेची दखल घेणारा एक महत्त्वपूर्ण दिवस आहे.
जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन साजरा करण्याची परंपरा १९९४ सालापासून सुरू झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा पत्रकार संघटनेच्या (AIPS – Association Internationale de la Presse Sportive) स्थापनेला ७० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने १९९४ मध्ये AIPS कडून दरवर्षी २ जुलै हा दिवस ‘जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
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या ऐतिहासिक दिवसाचे मूळ १९२४ सालच्या पॅरिस ऑलिम्पिकशी जोडलेले आहे. २ जुलै १९२४ रोजी फ्रान्समधील पॅरिस येथे ८ व्या उन्हाळी ऑलिम्पिक खेळांच्या तोंडावर जगभरातील क्रीडा पत्रकारांनी एकत्र येऊन ‘AIPS’ ची स्थापना केली होती. फ्रान्सचे प्रसिद्ध पत्रकार फ्रांत्स रायशेल (Frantz Reichel) आणि बेल्जियमचे व्हिक्टर बॉइन (Victor Boin) यांच्या पुढाकाराने या जागतिक संघटनेचा पाया रचला गेला. जगातील विविध देशांतील क्रीडा पत्रकारांमध्ये बंधुभाव निर्माण करणे, त्यांच्या व्यावसायिक हक्कांचे रक्षण करणे आणि क्रीडा क्षेत्रातील निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देणे हा या संघटनेचा मुख्य उद्देश होता. आज स्वित्झर्लंडमधील लॉसने येथे मुख्यालय असलेली AIPS ही १६० हून अधिक देशांतील हजारो क्रीडा पत्रकारांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
अनेकदा क्रीडा बातमीदारीकडे केवळ स्कोअरबोर्ड किंवा निकालांचे वृत्तांकन म्हणून पाहिले जाते. परंतु, वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. एक उत्तम क्रीडा पत्रकार मैदानावरील खेळाच्या पलीकडे जाऊन खेळाडूच्या आयुष्यातील संघर्ष, त्याचे बालपण, कौटुंबिक अडचणी, दुखापतींमधून सावरून केलेले पुनरागमन आणि त्याचे यश या सर्वांची सांगड घालून वाचकांसमोर मांडतो.
१. खेळाडूंना ओळख मिळवून देणे: ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ किंवा राष्ट्रकुल स्पर्धा असोत, अनेकदा उपेक्षित खेळांमधील गुणवत्ता शोधून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम पत्रकार करतात. एखाद्या ग्रामीण भागातील खेळाडूची यशोगाथा जेव्हा वृत्तपत्रात किंवा टीव्हीवर झळकते, तेव्हाच त्याला प्रायोजक, शासकीय मदत आणि समाजात ओळख मिळते. २. पारदर्शकता आणि निष्पक्षता (Transparency and Integrity): खेळांमध्ये होणारे मॅच फिक्सिंग, डोपिंग (मादक द्रव्यांचा वापर), क्रीडा संघटनांमधील भ्रष्टाचार किंवा प्रशासकीय अनास्था याविरोधात आवाज उठवण्यात क्रीडा पत्रकारांची भूमिका अत्यंत निर्णायक असते. क्रीडा पत्रकारिता केवळ विजयाचा उत्सव साजरा करत नाही, तर खेळाचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी पहारेकऱ्याची भूमिकाही बजावते. ३. क्रीडा संस्कृतीचा प्रसार: देशात किंवा राज्यात क्रीडा संस्कृती वाढवण्यासाठी तरुण पिढीला प्रेरणा देण्याचे काम क्रीडा बातम्या आणि विश्लेषणांमधून होते.
काळाच्या ओघात क्रीडा पत्रकारितेचे स्वरूप प्रचंड बदलले आहे. पूर्वीच्या काळी वृत्तपत्रातील क्रीडा पान किंवा रेडिओवरील कॉमेंट्री हेच क्रीडाप्रेमींसाठी माहितीचे मुख्य स्त्रोत होते. मात्र, आजच्या डिजिटल युगात वृत्तपत्रांपासून सुरु झालेला हा प्रवास टीव्ही न्यूज चॅनेल, न्यूज वेबपोर्टल्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब आणि सोशल मीडियापर्यंत वेगाने पोहोचला आहे.
आजच्या डिजिटल काळात क्रीडा पत्रकारांना काही सेकंदांत थेट लाईव्ह अपडेट्स द्यावे लागतात. माहितीचा वेग वाढल्यामुळे अचूकता (Accuracy) टिकवून ठेवणे हे सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. सोशल मीडियावरील बनावट बातम्या, चुकीचे दावे आणि क्लिकबेट संस्कृतीच्या काळात वाचकांपर्यंत केवळ वेगवान नाही तर पूर्णपणे सत्य आणि विश्वासार्ह माहिती पोहोचवणे ही क्रीडा पत्रकारांची सर्वात मोठी जबाबदारी ठरत आहे.
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भारतात क्रीडा पत्रकारितेला एक समृद्ध आणि प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. क्रिकेट असो वा हॉकी, बॅडमिंटन असो वा कुस्ती, भारतीय क्रीडा पत्रकारांनी भारतीय खेळाडूंच्या प्रत्येक ऐतिहासिक क्षणाला सुवर्ण अक्षरांत टिपले आहे. भारतात ‘स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (SJFI) ही संस्था क्रीडा पत्रकारांचे प्रतिनिधित्व करते. १९७६ मध्ये कलकत्ता (कोलकाता) येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर स्थापन झालेली SJFI ही संस्था AIPS शी संलग्न असून, भारतातील क्रीडा पत्रकारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते.
जागतिक क्रीडा पत्रकार दिनानिमित्त २ जुलै रोजी विविध देश आणि शहरांमध्ये अनेक विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
खेळाच्या पडद्यामागे राहून, दिवस-रात्र मेहनत करून खेळाडूंच्या गळ्यातील पदकाची चमक जगाला दाखवणाऱ्या आणि खेळाची निष्पक्ष भावना जिवंत ठेवणाऱ्या सर्व क्रीडा पत्रकारांना या दिनानिमित्त मानाचा मुजरा!