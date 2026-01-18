Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बीसीसीआयचा एक निर्णय आयुष बदोनीसाठी ठरला वरदान! टीम इंडियासाठी उघडले दरवाजे

स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे आयुष बदोनीचा संघात समावेश करण्यात आला. संघात समावेश झाल्यापासून चाहते आणि काही दिग्गज खेळाडूंनी त्याच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:11 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

IND vs NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू झाली आहे. या मालिकेमध्ये भारताचा स्टार अष्टपैलू वाॅशिग्टंन सुंदर याला दुखापत झाली आणि त्याच्या जागेवर आय़ुष बडोनी याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. तर मालिका सुरू होण्याआधी भारताचा विकेटकिपर रिषभ पंत देखील जखमी झाला होता. भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका खेळत आहे. स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे आयुष बदोनीचा संघात समावेश करण्यात आला. 

तथापि, संघात समावेश झाल्यापासून चाहते आणि काही दिग्गज खेळाडूंनी त्याच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता, आयुष बदोनीने स्वतः त्याच्या निवडीबद्दल बोलले आहे. त्याने टीम इंडियामध्ये त्याच्या समावेशासाठी घेतलेल्या निर्णयाची आठवणही केली.

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

आयुष बदोनीचे आयुष्य असे बदलले

वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीनंतर, टीम इंडिया एका अशा स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडरच्या शोधात होती जो ६ किंवा ७ व्या क्रमांकावर खेळू शकेल. त्यावेळी निवडकर्त्यांनी ऑफ-स्पिनरची निवड केली, ज्यामुळे बदोनीला संधी मिळाली. बीसीसीआय टीव्हीशी बोलताना बदोनी म्हणाले, “मी फक्त फलंदाजी करायचो, पण गेल्या दोन वर्षांपासून मी माझ्या गोलंदाजीवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे. मला नेहमीच वाटते की मी विकेट घेऊ शकतो आणि माझ्या गोलंदाजीने संघाला योगदान देऊ शकतो. म्हणूनच, ऑलराउंडर असणे माझ्यासाठी फायदेशीर ठरले आहे. मी दिल्लीसाठी खूप गोलंदाजी केली आहे आणि विकेट घेतल्या आहेत, त्यामुळे मला त्याचा फायदा झाला आहे.”

टीम इंडियामध्ये त्याच्या निवडीबद्दल त्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिक्रियेबद्दल बोलताना आयुष बदोनी म्हणाला, “मला रात्री उशिरा फोन आला होता, त्यामुळे मी त्यांना सांगू शकलो नाही. मग सकाळी घोषणा झाली आणि नंतर त्यांना कळले. ते खूप आनंदी आणि अभिमानी देखील होते. संघातील बरेच वरिष्ठ खेळाडू दिग्गज आहेत, म्हणून मी त्यांच्याकडून फलंदाजी किंवा गोलंदाजी करताना शिकण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटते की यामुळे माझा खेळ सुधारतो. असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांसोबत मला खेळायला आवडते; मी हर्षित राणाला काही काळापासून ओळखतो. अर्शदीप सिंग आणि श्रेयस अय्यर देखील आहेत; मला त्यांच्यासोबत खेळायला खूप आवडते.”

Published On: Jan 18, 2026 | 02:11 PM

