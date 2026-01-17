Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs BAN सामन्यात नवीन वादाला फुटले तोंड; नक्की काय घडलं? वाचा सविस्तर

सामना सुरू होण्यापूर्वी नाणेफेकीसाठी भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि बांगलादेशचा उपकर्णधार झवाद अबरार मैदानात आले. नाणेफेक पार पडल्यानंतर सामान्यत...

Jan 17, 2026 | 04:45 PM
IND U19 vs BAN U19 Match News: झिम्बाब्वे येथे खेळल्या जाणाऱ्या १९ वर्षांखालील (U-19) विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील ‘गट अ’ मधील भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना एका विचित्र कारणामुळे जागतिक चर्चेचा विषय बनला आहे. सामन्याचा पहिला चेंडू टाकण्यापूर्वीच दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी खिलाडूवृत्तीला हरताळ फासत नाणेफेकीच्या (Toss) वेळी पारंपारिक हस्तांदोलन (Handshake) टाळले. मैदानातील या वागणुकीमुळे दोन्ही देशांमधील वाढत्या राजनैतिक आणि क्रिकेटमधील तणावाचे दर्शन घडले आहे.

नेमकं काय घडलं बुलावायोच्या मैदानावर?

सामना सुरू होण्यापूर्वी नाणेफेकीसाठी भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि बांगलादेशचा उपकर्णधार झवाद अबरार मैदानात आले. नाणेफेक पार पडल्यानंतर सामान्यतः दोन्ही कर्णधार एकमेकांशी हस्तांदोलन करून शुभेच्छा देतात. मात्र, या सामन्यात दोघांनीही हा संकेत पाळला नाही. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या घटनेमुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

नाणेफेकीचा असामान्य पैलू

या सामन्यात बांगलादेशचा नियमित कर्णधार अझीजुल हकीम हा अंतिम ११ जणांच्या संघात खेळत असतानाही टॉससाठी आला नाही, ही एक आश्चर्याची बाब ठरली. त्याच्या जागी उपकर्णधार झवाद अबरारने ही जबाबदारी पार पाडली. पावसामुळे विलंब झालेल्या या सामन्यात अबरारने नाणेफेक जिंकली आणि खेळपट्टीच्या ओल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

पाकिस्तापाठोपाठ आता बांगलादेशशीही वितुष्ट?

क्रीडा विश्लेषकांच्या मते, ही घटना केवळ वैयक्तिक वाद नसून ती राजनैतिक तणावाचा भाग आहे. यापूर्वी आशिया कप २०२५ आणि महिला विश्वचषकादरम्यान भारतीय संघाने पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले होते. आता हीच प्रवृत्ती बांगलादेश विरुद्धच्या सामन्यातही दिसून येत आहे, जे दोन्ही देशांमधील बदलत्या संबंधांचे निदर्शक मानले जात आहे.

बीसीसीआय आणि बीसीबी मधील वाढती कटुता

भारत  आणि बांगलादेश या दोन्ही क्रिकेट बोर्डांमधील संबंध गेल्या काही काळापासून ताणलेले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे केकेआर (KKR) संघातून बांगलादेशचा स्टार गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान याला वेळेपूर्वी सोडण्यावरून झालेला वाद. पुरुषांच्या आगामी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या स्थळावरून निर्माण झालेले मतभेद. हे व्यावसायिक वाद आता युवा स्तरावरील खेळाडूंच्या वर्तनातूनही स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.

सामन्यावर परिणाम

स्तांदोलन न झाल्याने मैदानातील वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण राहिले. जरी नाणेफेकीची चर्चा व्यावसायिक आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर केंद्रित असली, तरी खेळाडूंच्या देहबोलीतून निर्माण झालेली कटुता संपूर्ण सामन्यावर सावलीप्रमाणे पसरली होती. आयसीसी (ICC) या प्रकरणाची दखल घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 

