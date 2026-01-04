Australia vs England 5th Test : अॅशेस मालिका शेवटच्या टप्प्यात आहे, आजपासून या मालिकेच्या शेवटच्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज उस्मान ख्वाजा याचा हा शेवटचा सामना असणार आहे. कारण त्याने या सामन्याच्या आधी पत्रकार परिषदेमध्ये त्याने निवृतीची घोषणा केली होती. या मालिकेमध्ये पहिल्या तीन सामन्यामध्ये पुर्णपणे ऑस्ट्रेलियन संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला. यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली होती. तर चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडच्या संघाने लाज राखली आणि सामना जिंकला.
पाचवी आणि शेवटची अॅशेस कसोटी मालिका रविवारपासून सिडनी येथे सुरू झाली आहे. मालिकेत ३-१ अशी निर्विवाद आघाडी घेऊन आघाडीवर असलेला ऑस्ट्रेलिया संघ विजयाने मालिकेचा शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल. चौथी कसोटी जिंकल्यानंतर आत्मविश्वास वाढलेला इंग्लंडचा संघ विजयी मालिका सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
अॅशेसच्या या आवृत्तीत, ऑस्ट्रेलियाने सुरुवातीपासूनच पाहुण्या इंग्लंड संघावर वर्चस्व गाजवले. त्यांनी पहिल्या तीन कसोटी सामन्यात इंग्लंडचा सहज पराभव केला. पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाने आठ विकेट्सने जिंकला. दुसऱ्या सामन्यातही ऑस्ट्रेलियाने पाहुण्या संघाचा आठ विकेट्सने पराभव केला. तिसऱ्या सामन्यात त्यांनी पाहुण्या इंग्लंड संघाचा ८२ धावांनी पराभव केला.
या तीन सामन्यांनंतर, हे स्पष्ट झाले होते की या अॅशेस दौऱ्यावर इंग्लंड संघासाठी काहीही चांगले होणार नाही. तथापि, त्यांनी चौथ्या कसोटीत जोरदार पुनरागमन करून क्रिकेट तज्ञांना आश्चर्यचकित केले, अवघ्या दोन दिवस चाललेल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाला चार गडी राखून पराभूत केले. तथापि, मेलबर्नमधील खराब खेळपट्टी देखील चर्चेचा विषय बनली. या परिस्थितीत, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आता सिडनी कसोटीसाठी योग्य व्यवस्थेची जबाबदारी घेईल. पाहुण्या आणि यजमान संघांसमोर मालिका विजयाने संपवण्याचे आव्हान असेल.
Heroes ❤️ A privilege and honour to host the first responders responsible for displayed tremendous bravery during the Bondi Beach terrorist attack. pic.twitter.com/Q9WdgsKVHc — Cricket Australia (@CricketAus) January 4, 2026
बोंडी बीचवरील गोळीबारानंतर, रायफलधारी पोलिस कर्मचारी सिडनीतील पाचव्या कसोटी सामन्यात गस्त घालतील.
ऑस्ट्रेलियातील क्रीडा स्पर्धांमध्ये अशा लांब रायफल्स असलेले पोलिस क्वचितच दिसतात.
शहरातील बोंडी बीचवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर वाढलेल्या सुरक्षा उपायांचा एक भाग म्हणून सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर गणवेशधारी आणि आरोहित पोलिस तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि दंगल पथकाचे अधिकारी सामन्याचे निरीक्षण करतील.
तीन आठवड्यांपूर्वी, बोंडी येथे हनुक्का उत्सवात दोन बंदूकधाऱ्यांनी १५ जणांचा बळी घेतला आणि अनेक जण जखमी झाले.