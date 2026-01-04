IND vs NZ : शतक झळकावूनही भारतीय संघामधून ऋतुराज गायकवाडला वगळलं! आकाश चोप्रा- अश्विनने केली नाराजी व्यक्त

भारताचा संघ २०२६ मधे होणाऱ्या टी२० विश्वचषकाआधी न्यूझीलंड विरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने टी२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी संघाची घोषणा केली होती तोच संघ न्यूझीलंडविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. तर काल एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली यामधे अनेक खेळाडूचे पुनरागमन होणार आहे. तर काही खेळाडूंना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. यामधे पहिले नाव हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शतक झळकवणारा ऋतुराज गायकवाड याचे नाव आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेमधे त्याने शतक झळकावले होते. पण यावेळी त्याला संघामध्ये स्थान मिळाले नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. एका आश्चर्यकारक निर्णयात, भारतीय निवडकर्त्यांनी मागील मालिकेत प्रभावी कामगिरीमुळे प्रसिद्धीझोतात आलेल्या खेळाडूला वगळले आहे. ऋतुराज गायकवाड दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रायपूर एकदिवसीय सामन्यातील त्याच्या १०५ धावांच्या खेळीचा उल्लेख करत आहेत. त्याच्या शतकानंतर, त्याने विशाखापट्टणम एकदिवसीय सामन्यात फलंदाजी केली नाही आणि आता तो संघाबाहेर आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयावर त्याचे चाहते संतापले आहेत आणि सोशल मीडियावर बोर्डावर टीका होत आहे.
सोशल मीडियावरील चाहते बीसीसीआयला विचारत आहेत की ऋतुराज गायकवाडने काय चूक केली ज्यामुळे त्याची एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड झाली नाही. गायकवाड विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही असाधारण कामगिरी करत आहे. त्याने उत्तराखंडविरुद्ध १२४ धावा केल्या आणि मुंबईविरुद्ध ६६ धावा करत महाराष्ट्राला विजय मिळवून दिला. तथापि, असे असूनही, त्याला न्यूझीलंडच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आलेले नाही.
त्याचबरोबर भारतीय संघातील माजी खेळाडू आर अश्विन याने त्याच्या सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, तुम्हाला कसेही वाटत असले तरी. उठा, कपडे घाला, कपडे घाला, हजेरी लावा आणि कधीही हार मानू नका. ते चुकवणे कठीण असू शकते पण भारतीय संघात स्थान मिळविण्यासाठी अशी स्पर्धा आहे. #ऋतुराजगायकवाड. त्यानंतर सोशल मिडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. त्याचबरोबर आकाश चोप्राने देखील नाराजी व्यक्त केली.
No matter how you feel. Get up, dress up, pad up, show up and never give up. It can be hard to miss but such is the competition for places in the Indian team. #RuturajGaikwad pic.twitter.com/A1taarpMdF — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 3, 2026
फक्त गायकवाडच नाही तर इतर चार प्रमुख खेळाडूंना एकदिवसीय संघात निवडण्यात आले नाही. यामध्ये अक्षर पटेलचा समावेश आहे, ज्याने निवडीच्या दिवशी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शानदार शतक झळकावले होते. तिलक वर्मानेही निवडीच्या दिवशी शतक झळकावले होते पण त्याला वगळण्यात आले होते. निवडीच्या दिवशी शतक झळकावणाऱ्या संजू सॅमसनचीही निवड करण्यात आली नाही. मोहम्मद शमीचे पुनरागमन अफवा ठरले आणि तोही निराश होईल.
🚨 News 🚨 India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced. Details ▶️ https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P — BCCI (@BCCI) January 3, 2026