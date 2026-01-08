अॅशेस मालिकेचा शेवटचा सामना आज पार पडला, या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने बाजी मारली आणि मालिका नावावर केली आहे. यजमान ऑस्ट्रेलियाने २०२५-२६ ची अॅशेस मालिका ४-१ अशी जिंकली, ही ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची मालिका होती. मालिकेचा शेवटचा सामना सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवण्यात आला आणि शेवटच्या दिवसाच्या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात निकाल लागला. ऑस्ट्रेलियाने या मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी दाखवली. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना ५ विकेट्सने जिंकला.
आधीच मालिका जिंकल्यानंतर, संघाने आपली धावसंख्या आणखी सुधारली आणि आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) पॉइंट टेबलमध्ये आपले स्थान मजबूत केले. मेलबर्नमध्ये दोन दिवसांत संपलेल्या या मालिकेत इंग्लंडने फक्त एकच सामना जिंकला. ऑस्ट्रेलियाने तो सामनाही गमावला कारण त्यांच्या कोणत्याही फलंदाजाने चांगली कामगिरी केली नाही. दुसऱ्या डावात इंग्लंडने सहा विकेट गमावल्या. सिडनीमधील पहिला डाव मजेदार सामना वाटत होता, परंतु इंग्लंडच्या ३८४ धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने ५६७ धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडने आणखी ३४२ धावा केल्या, परंतु ऑस्ट्रेलियासमोर फक्त १६० धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले, जे त्यांनी मोठ्या कष्टाने साध्य केले.
या सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बऱ्याच प्रमाणात बरोबर ठरला, कारण जो रूटच्या १६० आणि हॅरी ब्रुकच्या ८४ धावांमुळे इंग्लंडने सर्व बाद ३८४ धावा केल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया फलंदाजीसाठी उतरला. ट्रॅव्हिस हेडने १६३ आणि स्टीव्ह स्मिथने १३८ धावा केल्या आणि ५६७ धावा केल्या. शेवटच्या षटकात ब्यू वेबस्टरने ७१ धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात १८३ धावांची आघाडी मिळाली.
Congratulations to our Australian Men’s Cricket Team on securing the NRMA Insurance Ashes series 4-1 🇦🇺#Ashes pic.twitter.com/0VWis6gA5P — Cricket Australia (@CricketAus) January 8, 2026
इंग्लंडने १८३ धावांची तूट भरून काढली आणि त्यांच्या दुसऱ्या डावात, म्हणजेच त्यांच्या शेवटच्या अॅशेस सामन्यात अपेक्षेपेक्षा काही जास्त धावा केल्या, पण ते पुरेसे नव्हते. जेकब बेथेलने १५४ धावा केल्या आणि इंग्लंडचा संघ दुसऱ्या डावात ३४२ धावांवर आटोपला, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर फक्त १६० धावांचे लक्ष्य राहिले. ऑस्ट्रेलियाने पाच विकेट गमावल्या, परंतु ट्रॅव्हिस हेड, मार्नस लाबुशेन आणि जॅक वेदरल्ड यांच्या छोट्या खेळीमुळे सामना जिंकला.