‘मी लाचार आहे…’ टीममधून बाहेर काढल्यानंतर मुस्तफिजुरची पहिली प्रतिक्रिया, BCCI च्या निर्णयाने झाला उद्ध्वस्त

या संपूर्ण घटनेवरून असे दिसून येते की मैदानावर घेतलेले निर्णय कधीकधी सीमा ओलांडून येणाऱ्या राजकीय आणि राजनैतिक परिस्थितीमुळे कसे खोलवर प्रभावित होऊ शकतात. आयपीएलमधून बाहेर पडल्याबद्दल मुस्तफिजूरची पहिली प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे, त्याने या निर्णयानंतर खेद व्यक्त केला आहे.
BCCI ने हा निर्णय का घेतला?
या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे शेजारच्या बांगलादेशमध्ये अलिकडेच झालेला हिंसाचार आणि तेथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेबद्दल भारतात पसरलेला तीव्र संताप. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केले की बोर्डाने सुरक्षा आणि राष्ट्रीय भावना लक्षात घेऊन केकेआरला मुस्तफिजूरला संघातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. भारतातील अनेक राजकीय आणि धार्मिक संघटनांनी मुस्तफिजूरच्या आयपीएलमधील सहभागावर तीव्र आक्षेप घेतला. काही नेत्यांनी तर संघ मालक शाहरुख खानवर जाहीर टीका केली आणि त्यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर करावा अशी मागणी केली.
मुस्तफिजूर रहमानचा आयपीएलमधून पत्ता कट! BCCI ने केकेआरला बांगलादेशी खेळाडूला सोडण्याचे दिले निर्देश
मुस्तफिजुर रहमानची पहिली प्रतिक्रिया
या निर्णयामुळे क्रिकेट आणि राजकारणाचे जग विभागले गेले आहे. सुरक्षेसाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी हे एक आवश्यक पाऊल म्हणून स्वागत केले जात असताना, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींनी ते खेळाच्या भावनेविरुद्ध म्हटले आहे. थरूर यांचा असा युक्तिवाद आहे की खेळाडूंना देशांमधील सुरू असलेल्या तणावाचे बळी बनवू नये. दरम्यान, मुस्तफिजुर रहमान याने स्वतः आपली असहाय्यता व्यक्त करत म्हटले आहे की जर बोर्डानेच त्याला संघातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला तर खेळाडूला निषेध करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. तो अत्यंत लाचार आहे तो यात काहीच करू शकत नाही.
बीसीसीआय सचिवांनी काय सांगितले
बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले की, अलिकडच्या घडामोडींमुळे, बोर्डाने KKR ला मुस्तफिजूरला मोकळे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, बोर्ड KKR ला मुस्तफिजूरच्या जागी दुसऱ्या परदेशी खेळाडूला खेळवण्याची परवानगी देईल. या निर्णयानंतर, आता हे स्पष्ट होत आहे की बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंप्रमाणेच निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. लिलावात मुस्तफिजूरला दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जने जोरदार प्रतिसाद दिला होता, परंतु आता त्याची आयपीएल कारकीर्द अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करत आहे.
KKR ने पोस्ट केला फोटो
