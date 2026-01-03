Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'मी लाचार आहे…' टीममधून बाहेर काढल्यानंतर मुस्तफिजुरची पहिली प्रतिक्रिया, BCCI च्या निर्णयाने झाला उद्ध्वस्त

2026 सालची सुरुवात कोलकाता नाईट रायडर्सच्या चाहत्यांसाठी एका मोठ्या निर्णयाने झाली आहे. BCCI च्या कडक सूचनांनुसार, फ्रँचायझीने ९.२० कोटी रुपयांचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला संघातून मुक्त केले

Jan 03, 2026 | 10:05 PM
KKR संघातून बाहेर काढल्यानंतर मुस्तफिजुरची पहिली प्रतिक्रिया (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • केकेआरने मुक्त केल्यानंतर मुस्तफिजुरची पहिली प्रतिक्रिया 
  • बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे मुस्तफिजुरला मुक्त करण्यात आले 
  • काय आहे नक्की प्रकरण 
कोलकाता नाईट रायडर्सच्या चाहत्यांसाठी २०२६ या नवीन वर्षाची सुरुवात एका महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त बातमीने झाली आहे. आगामी आयपीएल हंगामासाठी ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आलेला बांगलादेशी स्टार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान याला केकेआरने संघातून बाहेर काढले आहे. हा निर्णय फ्रँचायझीचा नव्हता, तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कडक सूचनांनुसार घेण्यात आला आहे. 

या संपूर्ण घटनेवरून असे दिसून येते की मैदानावर घेतलेले निर्णय कधीकधी सीमा ओलांडून येणाऱ्या राजकीय आणि राजनैतिक परिस्थितीमुळे कसे खोलवर प्रभावित होऊ शकतात. आयपीएलमधून बाहेर पडल्याबद्दल मुस्तफिजूरची पहिली प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे, त्याने या निर्णयानंतर खेद व्यक्त केला आहे.

BCCI ने हा निर्णय का घेतला?

या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे शेजारच्या बांगलादेशमध्ये अलिकडेच झालेला हिंसाचार आणि तेथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेबद्दल भारतात पसरलेला तीव्र संताप. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केले की बोर्डाने सुरक्षा आणि राष्ट्रीय भावना लक्षात घेऊन केकेआरला मुस्तफिजूरला संघातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. भारतातील अनेक राजकीय आणि धार्मिक संघटनांनी मुस्तफिजूरच्या आयपीएलमधील सहभागावर तीव्र आक्षेप घेतला. काही नेत्यांनी तर संघ मालक शाहरुख खानवर जाहीर टीका केली आणि त्यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर करावा अशी मागणी केली.

मुस्तफिजूर रहमानचा आयपीएलमधून पत्ता कट! BCCI ने केकेआरला बांगलादेशी खेळाडूला सोडण्याचे दिले निर्देश

मुस्तफिजुर रहमानची पहिली प्रतिक्रिया 

या निर्णयामुळे क्रिकेट आणि राजकारणाचे जग विभागले गेले आहे. सुरक्षेसाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी हे एक आवश्यक पाऊल म्हणून स्वागत केले जात असताना, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींनी ते खेळाच्या भावनेविरुद्ध म्हटले आहे. थरूर यांचा असा युक्तिवाद आहे की खेळाडूंना देशांमधील सुरू असलेल्या तणावाचे बळी बनवू नये. दरम्यान, मुस्तफिजुर रहमान याने स्वतः आपली असहाय्यता व्यक्त करत म्हटले आहे की जर बोर्डानेच त्याला संघातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला तर खेळाडूला निषेध करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. तो अत्यंत लाचार आहे तो यात काहीच करू शकत नाही. 

बीसीसीआय सचिवांनी काय सांगितले

बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले की, अलिकडच्या घडामोडींमुळे, बोर्डाने KKR ला मुस्तफिजूरला मोकळे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, बोर्ड KKR ला मुस्तफिजूरच्या जागी दुसऱ्या परदेशी खेळाडूला खेळवण्याची परवानगी देईल. या निर्णयानंतर, आता हे स्पष्ट होत आहे की बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंप्रमाणेच निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. लिलावात मुस्तफिजूरला दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जने जोरदार प्रतिसाद दिला होता, परंतु आता त्याची आयपीएल कारकीर्द अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करत आहे.

KKR ने पोस्ट केला फोटो 

IND Vs SL: श्रीलंकेविरुद्ध 2 T20 सामन्यांचा प्रस्ताव BCCI ने फेटाळला, SLC चेअरमनने दिली माहिती

Jan 03, 2026 | 10:05 PM

1

2

3

4

Banglore News: DGP रामचंद्र राव यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल, व्हिडिओ मॉर्फ असल्याचा केला दावा; राजकारणात मोठी खळबळ

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

थंडीच्या दिवसांमध्ये कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच तपासणी केल्यास टाळता येईल हार्ट अटॅकचा धोका

Akshay Kumar च्या कारचा भीषण अपघात, रिक्षाने एसयूव्हीला दिली धडक; गाडीतून उडी मारत लगेचच मदतीला धावला अभिनेता

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

