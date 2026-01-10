Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विश्वचषकाच्या वादादरम्यान BCCI च्या अधिकाऱ्यांची झाली मिटींग! काही प्रमुख मुद्द्यांवर झाली चर्चा, BCB ची मागणी पूर्ण होणार?

बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बेंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आणि भारत अ आणि भारत अंडर-१९ संघांच्या भविष्यातील दौऱ्यांना सुलभ करण्याच्या मार्गांवरही चर्चा केली.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:34 AM
फोटो सौजन्य - Devajit LON Saikia सोशल मिडिया

भारतीय संघाचे पुढील काही महिने वेळापत्रक व्यस्त असणार आहे. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांचे आगामी काही महिने भरपूर मनोरंजन होणार आहे. बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बेंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आणि भारत अ आणि भारत अंडर-१९ संघांच्या भविष्यातील दौऱ्यांना सुलभ करण्याच्या मार्गांवरही चर्चा केली, असे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले. सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) ने एप्रिलमध्ये काम सुरू केले, परंतु शिक्षण प्रमुख आणि क्रीडा विज्ञान प्रमुख यासह अनेक प्रमुख तांत्रिक पदे रिक्त आहेत.

मुंबईतील बैठकीत बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मनहास, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आणि सीओई क्रिकेट प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण उपस्थित होते. “आम्ही सीओईमधील रिक्त पदांवर चर्चा केली आणि लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जगभरात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, परंतु आम्ही शक्य तितक्या लवकर ही पदे भरू,” असे सैकिया म्हणाले.

6,4,6,4… RCB ला सामना जिंकवून देणारी नादिन डी क्लार्क कोण आहे? शेवटच्या चार चेंडूत मुंबईच्या हातून हिसकावला विजयाचा घास

सीओईच्या तयारी आणि कामकाजाचा आढावा घेण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. विजय हजारे ट्रॉफीसह तीन मैदानांवर सामने खेळवले जात आहेत. भविष्यात अ संघाचे दौरे वेळापत्रक कसे असावे यावरही आम्ही चर्चा केली. ते म्हणाले की कधीकधी अ संघ आणि वरिष्ठ संघ एकाच वेळी एकत्र दौरे करतात. असे होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. भविष्यातील क्रिकेटपटूंसाठी एका संघाचे दौरे महत्त्वाचे आहेत.

