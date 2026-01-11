Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 1st ODI: रोमांचक सामन्यात टीम इंडियाचा विजय! पहिल्या वनडेत न्यूझीलंडवर ४ गडी राखून मात; विराट कोहलीची ९३ धावांची खेळी

IND vs NZ: लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने ४९ व्या षटकात षटकार मारुन विजय नोंदवला आणि मालिके १-० ने आघाडी घेतली आहे. भारताकडून विराट कोहलीने सर्वाधिक ९३ धावा केल्या, तर शुभमन गिलनेही अर्धशतक झळकावले.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:56 PM
India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारत आणि न्यूझीलंडमधील याच्यांतील तीन एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना आज वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा ४ विकेट राखून पराभव केला. त्याआधी नाणेफेक गमावल्यानंतर न्यूझीलंडने निर्धारित ५० षटकांत आठ गडी गमावून ३०० धावा केल्या आणि भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने ४९ व्या षटकात षटकार मारुन विजय नोंदवला आणि मालिके १-० ने आघाडी घेतली आहे. भारताकडून विराट कोहलीने सर्वाधिक ९३ धावा केल्या, तर शुभमन गिलनेही अर्धशतक झळकावले. २०२६ मधील भारताचा हा पहिला विजय आहे.

प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडला चांगली सुरुवात मिळाली. डेव्हॉन कॉनवे (६७ चेंडूत ५६) आणि हेन्री निकोल्स (६९ चेंडूत ६२) यांनी पहिल्या विकेटसाठी ११७ धावा जोडल्या. विल यंग (१२) आणि ग्लेन फिलिप्स (१२) स्वस्तात बाद झाले. कर्णधार मायकेल ब्रेसवेल १६ धावांवर धावबाद झाला. तथापि, चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या डॅरिलने दुसऱ्या टोकाला ठामपणे धरले. त्याने ब्रेसवेलसोबत सहाव्या विकेटसाठी ३९ धावा आणि ख्रिश्चन क्लार्क (नाबाद २४) यांच्यासोबत सातव्या विकेटसाठी ४२ धावा जोडल्या. काइल जेमिसन ८ धावांवर नाबाद राहिला. झाचेरी फौल्क्सने १ धाव केली. भारताकडून हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ तर कुलदीप यादवने १ विकेट घेतली.

IND vs NZ: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28 हजार धावांचा डोंगर, सचिन-संगाकाराचा रेकॉर्ड तोडला

हर्षित राणा यांनी महत्त्वपूर्ण खेळी

भारत आणि न्यूझीलंडमधील सामना ४९ व्या षटकात गेला. एका क्षणी भारताचा विजय अटळ वाटत होता आणि कोहली शतक ठोकून संघाला विजयाकडे घेऊन जाईल हे निश्चित वाटत होते. तथापि, ४० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर काइल जेमिसनने कोहलीला बाद करून भारताला मोठा धक्का दिला. त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर रवींद्र जडेजा स्वस्तात बाद झाला. त्यानंतर ४२ व्या षटकात श्रेयस अय्यर बाद झाला, ज्यामुळे टीम इंडिया अडचणीत आली. अय्यरच्या जाण्यानंतर वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा मैदानात आला. राणाने २९ धावांची छोटी पण महत्त्वाची खेळी केली. त्यानंतर केएल राहुलने वॉशिंग्टन सुंदरसोबत मिळून ४९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारला आणि भारताला ४ गडी राखून विजय मिळवून दिला. केएल २९ धावांवर नाबाद राहिला.

भारतीय संघाची प्लेइंग ११

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकिपर), रविंद्र जडेजा, वाॅशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूझीलंड संघाची प्लेइंग ११

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे, मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅक फॉक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक

Web Title: India defeated new zealand by 4 wickets in the first odi virat kohli played an innings of 93 runs

Published On: Jan 11, 2026 | 09:49 PM

