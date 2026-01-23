T20 World Cup 2026 आधी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये मोठे बदल! दोन धासू खेळाडूंची झाली संघात एंन्ट्री

South Africa updated squad for T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. भारत आणि श्रीलंका ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी सर्व संघ आता त्यांच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देत आहेत. या मेगा स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होतील. दक्षिण आफ्रिकेनेही विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला होता, परंतु आता संघाने आपल्या संघात दोन मोठे बदल जाहीर केले आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेने २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत खेळला होता, जरी भारताने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जेतेपद पटकावले. क्रिकेट साउथ आफ्रिकेने २२ जानेवारी रोजी एक मोठी घोषणा केली, ज्यामध्ये त्यांच्या संघात दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. टोनी डी जियोर्गी आणि डोनोव्हन फरेरा यांना वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या केएफसी टी२० आंतरराष्ट्रीय (T20) मालिकेतून आणि भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मधून दुखापतीमुळे बाहेर काढण्यात आले आहे.
AFG vs WI : हॅटट्रिकने दोन वेळा T20 विश्वचषक विजेत्या संघाला क्लीन स्वीप पाहून वाचवले! अफगाणिस्तानने केली मालिका नावावर
बोर्डाने १५ जणांच्या संघात त्यांच्या जागी रायन रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांची निवड केली आहे. भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान उजव्या मांडीच्या स्नायूंना दुखापत झाल्यापासून डी झोर्झी दुखापतींशी झुंजत आहेत. त्यांची प्रकृती अपेक्षेनुसार सुधारली नाही, ज्यामुळे त्यांना विश्वचषक मुकावा लागला.
दक्षिण आफ्रिकेचा संघ डी गटामध्ये आहे, या गटामध्ये कॅनडा, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान आणि यूएई या संघाचा समावेश असतो. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला सामना हा कॅनडाविरुद्ध 9 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.
SQUAD ANNOUNCEMENT and WORLD CUP UPDATE 🚨 Proteas Men’s batters Tony de Zorzi and Donovan Ferreira have been ruled out of the upcoming three-match KFC T20 International (T20I) series against West Indies and the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka due to injury.… pic.twitter.com/BG0fjU2eR0 — Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 22, 2026
एडन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जॅन्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स.