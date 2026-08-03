सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Commonwealth Games Glasgow Medal Tally On 4th Position With 39 Medals

ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

India commonwealth games 2026 medal Tally: २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताचा प्रवास संपला आहे. ग्लासगो येथे भारताने ऐतिहासिक कामगिरी केली. पदतालिकरेत भारत कोणत्या स्थानी आहे, जाणून घ्या.

ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंचा जलवा
  • शानदार कामगिरी करत भारत चौथ्या स्थानी
  • पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये भारताची सुवर्ण कामगिरी
राष्ट्रकुल क्रीडेचा ( Commonwealth Games 2026) २३ वा हंगाम संपला आहे. यंदाचा हंगाम स्कॉटलंड येथे आयोजित करण्यात आला होता. ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील भारताच्या सर्व स्पर्धा पूर्ण झाल्या आहेत. या स्पर्धेत भारताने पदक तालिकेत चौथे स्थान मिळवून इतिहास रचला आहे. स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी भारतीय खेळाडूंनी सायकलिंग आणि ज्युडोमध्ये भाग घेतला, परंतु त्यांना विजय मिळवता आला नाही. स्पर्धेच्या दहाव्या दिवशी, बॉक्सिंग, ज्युडो, ॲथलेटिक्स आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समधील प्रभावी कामगिरीच्या जोरावर भारताने १६ पदके जिंकली. भारताची पदकतालिकेत आता १३ सुवर्ण, १७ रौप्य आणि ९ कांस्य जिंकली आहेत.

Abhishek Sharma चा रौद्रावतार, गोलंदाजांना धू धू धुतले; अवघ्या 91 चेंडूत ठोकल्या 233 धावा, Video Viral

शानदार कामगिरी करत भारत चौथ्या स्थानी

या स्पर्धेत,कुस्ती, बॅडमिंटन आणि हॉकीसारखे आपले प्रमुख खेळ नसतानाही भारताने दमदार कामगिरी केली. बॉक्सिंगमधील विक्रमी सात सुवर्णपदके, ज्युडोमध्ये प्रथमच मिळवलेली दोन सुवर्णपदके आणि ॲथलेटिक्समधील अनेक ऐतिहासिक कामगिरींमुळे भारताची ही मोहीम ऐतिहासिक ठरली. ११ दिवसांच्या या खेळांमध्ये भारताने १३ सुवर्ण, १७ रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकांसह एकूण ३९ पदके जिंकली आहे आणि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा यांच्या पाठोपाठ भारताने चौथे स्थान पटकावले आहे.

भारतीय खेळाडूंची स्पर्धेतील मोहिम संपल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारतीय खेळाडूंच्या प्रभावी कामगिरीवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी X प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, ‘ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या खेळाडूंच्या कामगिरीचा अभिमान वाटतो. भारताने १३ सुवर्णपदकांसह एकूण ३९ पदके जिंकल्याचा अभिमान आणि आनंद आहे. पदक विजेत्यांचे अभिनंदन. संपूर्ण स्पर्धेत आपल्या प्रतिभावान खेळाडूंनी उत्कृष्ट कौशल्य, दृढनिश्चय आणि समर्पण दाखवले. त्यांची मेहनत आपल्या तरुणांना प्रेरणा देत राहील. संपूर्ण भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांनी अशीच सर्वोत्तम कामगिरी करत देशाला गौरव मिळवून द्यावा.’

ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी

ऑस्ट्रेलियाने ७० सुवर्ण, ४५ रौप्य आणि ५६ कांस्य पदकांसह एकूण १७१ पदके जिंकून पदक तालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. इंग्लंडने २९ सुवर्ण ४५ रौप्य आणि २६ कांस्यसह एकूण ११० पदकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. कॅनडा १९ सुवर्ण आणि एकूण ६२ पदकांसह पदक तालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. स्कॉटलंड ३९ पदकांसह पाचव्या स्थानावर आहे. भारत आणि स्कॉटलंडने प्रत्येकी १३ सुवर्ण पदके जिंकली आहेत, परंतु भारताकडे १७ रौप्य पदके आहेत, तर स्कॉटलंडकडे केवळ ९ आहेत. अधिक रौप्य पदके असल्यामुळे भारत चौथ्या स्थानावर आहे.

पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये भारताची सुवर्ण कामगिरी

देशाने ॲथलेटिक्स आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये १६ पदके जिंकली. बॉक्सिंगमध्ये भारताने सर्वाधिक, सात सुवर्ण पदके जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. याव्यतिरिक्त, भारताने वेटलिफ्टिंगमध्ये एकूण आठ पदके मिळवली. ज्युडोमध्ये चार पदके जिंकून भारताने आपली ताकद दाखवून दिली. भारताने पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्य पदकही जिंकले. अशा पाच स्पर्धा होत्या ज्यात भारताने दुहेरी पदक मिळवले.

बॉक्सिंग रिंगमध्ये भारताच्या ‘गोल्डन बॉईज’चे वादळ! सचिन सिवाच-अंकुश पंघालची CWG 2026 मध्ये सुवर्ण कामगिरी

Web Title: India commonwealth games glasgow medal tally on 4th position with 39 medals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 01:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Commonwealth Games: 20 वर्षानंतर भारताला मिळणार यजमानपद, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होणार अहमदाबादमध्ये
1

Commonwealth Games: 20 वर्षानंतर भारताला मिळणार यजमानपद, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होणार अहमदाबादमध्ये

बॉक्सिंग रिंगमध्ये भारताच्या ‘गोल्डन बॉईज’चे वादळ! सचिन सिवाच-अंकुश पंघालची CWG 2026 मध्ये सुवर्ण कामगिरी
2

बॉक्सिंग रिंगमध्ये भारताच्या ‘गोल्डन बॉईज’चे वादळ! सचिन सिवाच-अंकुश पंघालची CWG 2026 मध्ये सुवर्ण कामगिरी

गोल्डन गर्ल्सचा दमदार पंच! CWG 2026 मध्ये प्रिया घंघास आणि साक्षी चौधरीने जिंकले सुवर्णपदक
3

गोल्डन गर्ल्सचा दमदार पंच! CWG 2026 मध्ये प्रिया घंघास आणि साक्षी चौधरीने जिंकले सुवर्णपदक

Gulveer Singh चा CWG 2026 मध्ये ऐतिहासिक पराक्रम! 5000 मीटरमध्ये पदक जिंकणारा पहिला भारतीय
4

Gulveer Singh चा CWG 2026 मध्ये ऐतिहासिक पराक्रम! 5000 मीटरमध्ये पदक जिंकणारा पहिला भारतीय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

Aug 03, 2026 | 01:49 PM
Medical License in India: डॉक्टर बनण्यासाठी एमबीबीएस डिग्रीसोबतच ‘हे’ लायसन्स अनिवार्य; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Medical License in India: डॉक्टर बनण्यासाठी एमबीबीएस डिग्रीसोबतच ‘हे’ लायसन्स अनिवार्य; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Aug 03, 2026 | 01:49 PM
Viral Video: काजू कतली खरेदी करणं पडलं महाग! पुढे जे समोर आलं, ते पाहून ग्राहक हादरला

Viral Video: काजू कतली खरेदी करणं पडलं महाग! पुढे जे समोर आलं, ते पाहून ग्राहक हादरला

Aug 03, 2026 | 01:45 PM
Jayanti 2 Marathi Movie: ‘जयंती २’मध्ये संत्या स्वीकारणार नवं ज्वलंत आव्हान; ‘या’ दिवशी होणार चित्रपट प्रदर्शित

Jayanti 2 Marathi Movie: ‘जयंती २’मध्ये संत्या स्वीकारणार नवं ज्वलंत आव्हान; ‘या’ दिवशी होणार चित्रपट प्रदर्शित

Aug 03, 2026 | 01:45 PM
Tech Tips: स्टोरेज फुल्ल होण्याची चिंता संपली! फोनच्या गॅलरीमध्ये नाही दिसणार WhatsApp चे फोटो-व्हिडिओ, आत्ताच बदला ‘ही’ सेटिंग

Tech Tips: स्टोरेज फुल्ल होण्याची चिंता संपली! फोनच्या गॅलरीमध्ये नाही दिसणार WhatsApp चे फोटो-व्हिडिओ, आत्ताच बदला ‘ही’ सेटिंग

Aug 03, 2026 | 01:43 PM
War Crimes: रशियाचा झापोरिझियावर विनाशकारी ग्लाइड बॉम्ब हल्ला; बहुमजली इमारत उद्ध्वस्त, 1 महिला ठार, 31 नागरिक गंभीर जखमी

War Crimes: रशियाचा झापोरिझियावर विनाशकारी ग्लाइड बॉम्ब हल्ला; बहुमजली इमारत उद्ध्वस्त, 1 महिला ठार, 31 नागरिक गंभीर जखमी

Aug 03, 2026 | 01:35 PM
Shravan 2026: श्रावण महिना दोनदा का येतो? जाणून घ्या उत्पत्ती, धार्मिक महत्त्व आणि शास्त्रीय कारण

Shravan 2026: श्रावण महिना दोनदा का येतो? जाणून घ्या उत्पत्ती, धार्मिक महत्त्व आणि शास्त्रीय कारण

Aug 03, 2026 | 01:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा