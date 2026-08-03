ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

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या स्पर्धेत,कुस्ती, बॅडमिंटन आणि हॉकीसारखे आपले प्रमुख खेळ नसतानाही भारताने दमदार कामगिरी केली. बॉक्सिंगमधील विक्रमी सात सुवर्णपदके, ज्युडोमध्ये प्रथमच मिळवलेली दोन सुवर्णपदके आणि ॲथलेटिक्समधील अनेक ऐतिहासिक कामगिरींमुळे भारताची ही मोहीम ऐतिहासिक ठरली. ११ दिवसांच्या या खेळांमध्ये भारताने १३ सुवर्ण, १७ रौप्य आणि नऊ कांस्य पदकांसह एकूण ३९ पदके जिंकली आहे आणि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा यांच्या पाठोपाठ भारताने चौथे स्थान पटकावले आहे.
भारतीय खेळाडूंची स्पर्धेतील मोहिम संपल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारतीय खेळाडूंच्या प्रभावी कामगिरीवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी X प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, ‘ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या खेळाडूंच्या कामगिरीचा अभिमान वाटतो. भारताने १३ सुवर्णपदकांसह एकूण ३९ पदके जिंकल्याचा अभिमान आणि आनंद आहे. पदक विजेत्यांचे अभिनंदन. संपूर्ण स्पर्धेत आपल्या प्रतिभावान खेळाडूंनी उत्कृष्ट कौशल्य, दृढनिश्चय आणि समर्पण दाखवले. त्यांची मेहनत आपल्या तरुणांना प्रेरणा देत राहील. संपूर्ण भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांनी अशीच सर्वोत्तम कामगिरी करत देशाला गौरव मिळवून द्यावा.’
Proud of our contingent’s performance at the Glasgow Commonwealth Games. Delighted that India has won 39 medals, including 13 Golds. Congrats to the medal winners. Throughout the Games, our talented athletes have displayed exceptional skill, determination and dedication.… — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2026
ऑस्ट्रेलियाने ७० सुवर्ण, ४५ रौप्य आणि ५६ कांस्य पदकांसह एकूण १७१ पदके जिंकून पदक तालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. इंग्लंडने २९ सुवर्ण ४५ रौप्य आणि २६ कांस्यसह एकूण ११० पदकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. कॅनडा १९ सुवर्ण आणि एकूण ६२ पदकांसह पदक तालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. स्कॉटलंड ३९ पदकांसह पाचव्या स्थानावर आहे. भारत आणि स्कॉटलंडने प्रत्येकी १३ सुवर्ण पदके जिंकली आहेत, परंतु भारताकडे १७ रौप्य पदके आहेत, तर स्कॉटलंडकडे केवळ ९ आहेत. अधिक रौप्य पदके असल्यामुळे भारत चौथ्या स्थानावर आहे.
देशाने ॲथलेटिक्स आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये १६ पदके जिंकली. बॉक्सिंगमध्ये भारताने सर्वाधिक, सात सुवर्ण पदके जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. याव्यतिरिक्त, भारताने वेटलिफ्टिंगमध्ये एकूण आठ पदके मिळवली. ज्युडोमध्ये चार पदके जिंकून भारताने आपली ताकद दाखवून दिली. भारताने पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्य पदकही जिंकले. अशा पाच स्पर्धा होत्या ज्यात भारताने दुहेरी पदक मिळवले.
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