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Haldiram London Restaurant : भारतातील प्रसिद्ध हल्दीराम लंडनमध्ये फेल? अवघ्या 25 दिवसांत शटर डाऊन, मोठं कारण समोर

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:38 PM IST
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सारांश

Haldiram London Restaurant : भारतातील प्रसिद्ध स्नॅक्स आणि मिठाई ब्रँड हल्दीरामला ब्रिटनमध्ये एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागला आहे. लंडनमध्ये थाटामाटात सुरू झालेले हल्दीरामचे रेस्टॉरंट अवघ्या २५ दिवसांच्या आत बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारतातील प्रसिद्ध हल्दीराम लंडनमध्ये फेल?
  • अवघ्या 25 दिवसांत शटर डाऊन
  • काय आहे नेमकं कारण?
Haldiram London Restaurant : भारताचा प्रसिद्ध स्नॅक्स आणि मिठाई ब्रँड हल्दीरामचं मार्केट फार मोठं आहे. नुकतंच हल्दीरामने भारताबाहेर आपल्या शाखा वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी लंडनच्या ( Haldiram London Restaurant )  लेस्टर स्क्वेअरमध्ये आपले पहिले दुकान मोठ्या थाटामाटात उघडले होतं. पण त्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. दुकान उघडल्यानंतर अवघ्या २५ दिवसांतच हे रेस्टॉरंट बंद झाले आहे. २५ जून रोजी जेव्हा हे दुकान उघडले, तेव्हा परदेशात भारतीय पदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती, ज्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पण अचानक असं काय झालं ज्यामुळे हल्दीरामला त्याचं शटर डाऊन करावं लागलं.

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व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीच्या काळात परदेशस्थ आणि स्थानिक लोकांमध्ये असलेला उत्साह स्पष्टपणे जाणवत होता. पण आता रेस्टॉरंट तात्पुरते बंद झाल्याची बातमी समोर आल्याने, परदेशात राहणाऱ्या लोकांना धक्का बसला आहे. ‘हल्दीराम्स’ने अचानक आपले रेस्टॉरंट बंद करण्याचा निर्णय का घेतला असेल, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. कंपनी एखाद्या वादात अडकली आहे किंवा तिच्या ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे.

रेस्टॉरंट का बंद झाले?

हल्दीराम्सने रेस्टॉरंटच्या दारावर लावलेल्या एका सूचनेद्वारे आणि एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही माहिती उघड केली आहे. हल्दीराम्सने स्पष्ट केले की, यूके पॉवर नेटवर्क्स परिसरात सुरू असलेल्या ग्रिड अपग्रेड आणि देखभालीच्या कामांमुळे, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रेस्टॉरंट बंद ठेवावे लागले. यामुळेच २१ जुलैपासून रेस्टॉरंट सतत बंद आहे. कंपनीने आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “आम्ही लवकरच परत येऊ.”

 

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काय आहे विशेष?

लेस्टर स्क्वेअरमधील हल्दीरामचे लंडन आउटलेट ३,००० चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. हे १२० बैठकांची एक संपूर्ण सेवा देणारे रेस्टॉरंट आहे. यात रिटेल आणि मोकळ्या हवेतील टेरेससह अनेक वेगवेगळे विभाग आहेत. हे रेस्टॉरंट विशेषतः त्याच्या खास फ्यूजन डेझर्ट्स आणि व्हेगन मेन्यूसाठी लोकप्रिय आहे. त्यामुळे, जर तुम्हाला मसालेदार छोले-भटुरे किंवा समुद्रापलीकडच्या स्वादिष्ट मिठाईंची चव घ्यायची असेल, तर तुम्हाला काही दिवस थांबावे लागेल.

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Web Title: Haldiram london restaurant closed within 25 days know the reason

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:38 PM

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