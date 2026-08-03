Haldiram London Restaurant : भारतातील प्रसिद्ध हल्दीराम लंडनमध्ये फेल? अवघ्या 25 दिवसांत शटर डाऊन, मोठं कारण समोर

Flipkart Food Delivery: आता Swiggy-Zomato ची खैर नाही… फक्त 10% कमीशनवर फूड डिलीवर करणार Flipkart, जेवण स्वस्त मिळणार?
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीच्या काळात परदेशस्थ आणि स्थानिक लोकांमध्ये असलेला उत्साह स्पष्टपणे जाणवत होता. पण आता रेस्टॉरंट तात्पुरते बंद झाल्याची बातमी समोर आल्याने, परदेशात राहणाऱ्या लोकांना धक्का बसला आहे. ‘हल्दीराम्स’ने अचानक आपले रेस्टॉरंट बंद करण्याचा निर्णय का घेतला असेल, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. कंपनी एखाद्या वादात अडकली आहे किंवा तिच्या ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे.
हल्दीराम्सने रेस्टॉरंटच्या दारावर लावलेल्या एका सूचनेद्वारे आणि एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही माहिती उघड केली आहे. हल्दीराम्सने स्पष्ट केले की, यूके पॉवर नेटवर्क्स परिसरात सुरू असलेल्या ग्रिड अपग्रेड आणि देखभालीच्या कामांमुळे, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रेस्टॉरंट बंद ठेवावे लागले. यामुळेच २१ जुलैपासून रेस्टॉरंट सतत बंद आहे. कंपनीने आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “आम्ही लवकरच परत येऊ.”
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लेस्टर स्क्वेअरमधील हल्दीरामचे लंडन आउटलेट ३,००० चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. हे १२० बैठकांची एक संपूर्ण सेवा देणारे रेस्टॉरंट आहे. यात रिटेल आणि मोकळ्या हवेतील टेरेससह अनेक वेगवेगळे विभाग आहेत. हे रेस्टॉरंट विशेषतः त्याच्या खास फ्यूजन डेझर्ट्स आणि व्हेगन मेन्यूसाठी लोकप्रिय आहे. त्यामुळे, जर तुम्हाला मसालेदार छोले-भटुरे किंवा समुद्रापलीकडच्या स्वादिष्ट मिठाईंची चव घ्यायची असेल, तर तुम्हाला काही दिवस थांबावे लागेल.
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