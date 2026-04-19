KKR vs RR: वैभव सूर्यवंशी कोणता रेकॉर्ड तोडणार? 15 वर्षाच्या या खेळाडूची नजर इतिहास रचण्यावर

IPL 2026 मध्ये आज जेव्हा राजस्थान रॉयल्सचा स्फोटक सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध मैदानात उतरेल, तेव्हा सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर असतील. आपण त्याच्याबद्दल बरीच चर्चा पाहिली आणि ऐकली आहे, पण वैभव सूर्यवंशी काहीतरी वेगळाच आहे. वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी, तो केवळ आयपीएल खेळत नाहीये, तर त्याचे इतिवृत्तच बदलत आहे. त्याचे निर्भीड फटके गोलंदाजांना चकित करतात आणि त्याला कोणत्याही गोलंदाजाचे भय असल्याचे दिसून येत नाही. तसंच मैदानात उतरल्यावर वैभव सूर्यवंशी केवळ फोर आणि सिक्स मारताना दिसून येतो.
IPL 2026 : आईपीएलमध्ये आज Rajasthan Royals विरुद्ध Kolkata Knight Riders भिडणार, सूर्यवंशीवर राहणार सर्वांच्या नजरा
KKR विरुद्ध कोणाचा विक्रम मोडला जाऊ शकतो?
सध्या, आयपीएलमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम यशस्वी जयस्वालच्या नावावर आहे. त्याने हा पराक्रम अवघ्या १३ चेंडूंमध्ये केला होता. विशेष म्हणजे, राजस्थानसाठी त्याच्यासोबत डावाची सुरुवात करणारा वैभव सूर्यवंशी हा पराक्रम करण्याच्या सर्वात जवळ पोहोचला आहे. त्याने या हंगामात १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले. केकेआरविरुद्धच्या या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागील सामन्यात, त्याला टी-२० क्रिकेटमधील सर्वात जलद १,००० धावांच्या जागतिक विक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी होती, पण ती हुकली. वैभव सूर्यवंशी केकेआरविरुद्ध ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मॅथ्यू हेडनच्या विक्रमाची बरोबरी करू शकतो. त्याने २००९ मध्ये आपल्या २४व्या टी-२० डावात १,००० धावा पूर्ण केल्या होत्या. वैभव १९ एप्रिल रोजी ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) विरुद्ध खेळणार आहे.
ऑरेंज कॅपवर नजर
वैभव सूर्यवंशीने या आयपीएल हंगामात पाच सामन्यांमध्ये २०० धावा केल्या आहेत. तो २६० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत आहे. मागच्या सामन्यात त्याच्याकडे ऑरेंज कॅप होती, पण आता ती सनरायझर्स हैदराबादच्या हेन्री क्लासेनने पटकावली आहे. दोघांमधील फरक ८३ धावांचा आहे. जर वैभवने चांगली कामगिरी केली, तर तो पुन्हा ऑरेंज कॅप मिळवू शकतो.
