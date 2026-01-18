Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Captain Gill Brought A Water Purifier Worth Rs 3 Lakh Fear Of Toxic Water In The Cleanest City

BCCI करतयं काय? कॅप्टन गिलने आणले 3 लाख रुपयांचे वॉटर प्युरिफायर! सर्वात स्वच्छ शहरात ‘विषारी’ पाण्याची भीती?

शुभमन गिल गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून हे अल्कलाइन वॉटर आरओ त्याच्याकडे ठेवत आहे आणि तो त्यातून पाणी पितो. भारतीय कर्णधार त्याच्या आरोग्याबद्दल खूप जागरूक आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी इंदौरला पोहोचलेला भारतीय कर्णधार शुभमन गिल त्याच्या पिण्याच्या पाण्याबद्दल बरीच चर्चा करत आहे. खरं तर, शुभमन गिलने त्याच्यासोबत अल्कलाइन वॉटर आरओ सिस्टम आणली होती, ज्याची किंमत सुमारे तीन लाख रुपये असल्याचे सांगितले जाते. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इंदौरमध्ये दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंनंतर त्याने ही आरओ सिस्टम आणली होती, परंतु यात काहीही तथ्य नाही.

गिल सर्वत्र ‘अल्कलाइन वॉटर आरओ’ सोबत घेऊन जातो का?

शुभमन गिल (Shubman Gill Alkaline Water RO) गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून हे अल्कलाइन वॉटर आरओ त्याच्याकडे ठेवत आहे आणि तो त्यातून पाणी पितो. भारतीय कर्णधार त्याच्या आरोग्याबद्दल खूप जागरूक आहे आणि अल्कधर्मी पाणी पुनर्प्राप्ती आणि हायड्रेशनसाठी खूप मदत करते. त्यात लक्षणीय अँटिऑक्सिडेंट गुणधर्म आहेत. काही संशोधनातून असे दिसून आले आहे की हे पाणी नेहमीच्या पाण्यापेक्षा पेशींद्वारे चांगले शोषले जाते.

WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

फक्त गिलच नाही तर माजी भारतीय कर्णधार विराट कोहली देखील अल्कलाइन पाणी पितो. गिलच्या जवळच्या एका सूत्राने सांगितले की तो बऱ्याच काळापासून अल्कलाइन आरओ वापरत आहे. आता बहुतेक खेळाडू ते वापरतात. बहुतेक खेळाडूंनी ही आरओ सिस्टीम बसवली आहे. दूषित पाण्यामुळे इंदूरमध्ये झालेल्या अलिकडच्या मृत्यूंशी याचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे. या पाण्याने खेळाडू बरे होतात. सर्वत्र त्याच्या बाटल्या मिळणे कठीण आहे. 

लांब दौऱ्यांदरम्यान, तुम्हाला वेगवेगळ्या शहरांमध्ये प्रवास करावा लागतो. प्रत्येक शहरात क्षारीय पाणी मिळणे ही एक समस्या आहे. गिलला त्याच्या आरोग्याची खूप काळजी आहे, म्हणून तो ही आरओ सिस्टीम सोबत ठेवतो.

आज इंदौरमध्ये ‘अग्नी परीक्षा’

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दोन सामने (IND vs NZ 3rd ODI) खेळले गेले आहेत आणि आज मालिकेचा शेवटचा सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करो या मरो’ असा असेल, कारण जिंकणारा संघ एकदिवसीय मालिका जिंकेल. भारतीय संघासमोर आपला 37 वर्षांचा जुना विक्रम कायम ठेवण्याचे कठीण आव्हान असेल.

गेल्या चार दशकांत भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध एकही घरच्या मैदानावर मालिका गमावलेली नाही. इंदौरमधील होळकर स्टेडियमवर भारताने कधीही एकदिवसीय सामना गमावलेला नाही, जिथे हा सामना खेळला जाईल. इतिहास भारताच्या आशा उंचावतो आणि शुभमन गिलचे संघ मालिका जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरतील.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय २०२६: दोन्ही संघ

भारत- शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली,  रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा.

न्यूझीलंड – मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डेव्हॉन कॉनवे, मिचेल हे, निक केली, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​जोश क्लार्कसन, जॅक फॉल्क्स, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप, आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, मायकेल रे.

 

Web Title: Captain gill brought a water purifier worth rs 3 lakh fear of toxic water in the cleanest city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 07:23 PM
US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Jan 20, 2026 | 07:20 PM
Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Jan 20, 2026 | 07:14 PM
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM