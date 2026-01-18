BCCI करतयं काय? कॅप्टन गिलने आणले 3 लाख रुपयांचे वॉटर प्युरिफायर! सर्वात स्वच्छ शहरात ‘विषारी’ पाण्याची भीती?

तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी इंदौरला पोहोचलेला भारतीय कर्णधार शुभमन गिल त्याच्या पिण्याच्या पाण्याबद्दल बरीच चर्चा करत आहे. खरं तर, शुभमन गिलने त्याच्यासोबत अल्कलाइन वॉटर आरओ सिस्टम आणली होती, ज्याची किंमत सुमारे तीन लाख रुपये असल्याचे सांगितले जाते. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इंदौरमध्ये दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंनंतर त्याने ही आरओ सिस्टम आणली होती, परंतु यात काहीही तथ्य नाही.
शुभमन गिल (Shubman Gill Alkaline Water RO) गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून हे अल्कलाइन वॉटर आरओ त्याच्याकडे ठेवत आहे आणि तो त्यातून पाणी पितो. भारतीय कर्णधार त्याच्या आरोग्याबद्दल खूप जागरूक आहे आणि अल्कधर्मी पाणी पुनर्प्राप्ती आणि हायड्रेशनसाठी खूप मदत करते. त्यात लक्षणीय अँटिऑक्सिडेंट गुणधर्म आहेत. काही संशोधनातून असे दिसून आले आहे की हे पाणी नेहमीच्या पाण्यापेक्षा पेशींद्वारे चांगले शोषले जाते.
फक्त गिलच नाही तर माजी भारतीय कर्णधार विराट कोहली देखील अल्कलाइन पाणी पितो. गिलच्या जवळच्या एका सूत्राने सांगितले की तो बऱ्याच काळापासून अल्कलाइन आरओ वापरत आहे. आता बहुतेक खेळाडू ते वापरतात. बहुतेक खेळाडूंनी ही आरओ सिस्टीम बसवली आहे. दूषित पाण्यामुळे इंदूरमध्ये झालेल्या अलिकडच्या मृत्यूंशी याचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे. या पाण्याने खेळाडू बरे होतात. सर्वत्र त्याच्या बाटल्या मिळणे कठीण आहे.
लांब दौऱ्यांदरम्यान, तुम्हाला वेगवेगळ्या शहरांमध्ये प्रवास करावा लागतो. प्रत्येक शहरात क्षारीय पाणी मिळणे ही एक समस्या आहे. गिलला त्याच्या आरोग्याची खूप काळजी आहे, म्हणून तो ही आरओ सिस्टीम सोबत ठेवतो.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दोन सामने (IND vs NZ 3rd ODI) खेळले गेले आहेत आणि आज मालिकेचा शेवटचा सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करो या मरो’ असा असेल, कारण जिंकणारा संघ एकदिवसीय मालिका जिंकेल. भारतीय संघासमोर आपला 37 वर्षांचा जुना विक्रम कायम ठेवण्याचे कठीण आव्हान असेल.
गेल्या चार दशकांत भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध एकही घरच्या मैदानावर मालिका गमावलेली नाही. इंदौरमधील होळकर स्टेडियमवर भारताने कधीही एकदिवसीय सामना गमावलेला नाही, जिथे हा सामना खेळला जाईल. इतिहास भारताच्या आशा उंचावतो आणि शुभमन गिलचे संघ मालिका जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरतील.
भारत- शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा.
न्यूझीलंड – मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डेव्हॉन कॉनवे, मिचेल हे, निक केली, हेन्री निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, जॅक फॉल्क्स, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप, आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, मायकेल रे.