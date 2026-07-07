Fifa World Cup 2026: …पोर्तुगालचा पराभव अन् त्याला झाला अश्रू अनावर! Cristiano Ronaldo चे वर्ल्ड कपचे स्वप्नं भंगले

स्पेनने अतिरिक्त वेळेत पोर्तुगालला हरवले
२०२६ च्या फिफा विश्वचषकात पोर्तुगाल आणि स्पेन यांच्यात एक अटीतटीचा सामना झाला. दोन्ही अर्धांश, म्हणजेच ९० मिनिटे, गोलरहित राहिली. स्पेनचा एकमेव गोल अतिरिक्त वेळेत मेरिनोने केला, ज्यामुळे पोर्तुगालचा पराभव झाला. या सामन्यात चाहते रोनाल्डोच्या गोलची आतुरतेने वाट पाहत होते, पण तसे झाले नाही.
रोनाल्डोची विश्वचषक कारकीर्द
स्पेनविरुद्धचा १६ संघांच्या फेरीतील सामना हा क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या विश्वचषक कारकिर्दीतील शेवटचा सामना होता. हा त्याचा एकूण २७ वा सामना होता. सहा फिफा विश्वचषकांमध्ये गोल करणारा रोनाल्डो हा फुटबॉलच्या इतिहासातील पहिला खेळाडू आहे. तो फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीपर्यंत पोहोचणारा आणि त्यात खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू देखील आहे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ११ गोलांसह फिफा विश्वचषकात पोर्तुगालसाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे.
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फिफा विश्वचषकातील रोनाल्डोचा प्रवास
रोनाल्डोने २००६ मध्ये फिफा विश्वचषकात पदार्पण केले, ज्यात पोर्तुगाल उपांत्य फेरीत पराभूत झाला. २०१० च्या विश्वचषकात, रोनाल्डोने पोर्तुगालला १६ संघांच्या फेरीत पोहोचवले. २०१४ च्या विश्वचषकात, ते गट फेरीतच बाहेर पडले. २०१८ च्या विश्वचषकात, त्यांचा प्रवास पुन्हा १६ संघांच्या फेरीतच संपला. २०२२ च्या विश्वचषकात, रोनाल्डो उपांत्यपूर्व फेरीत खेळला आणि आता, २०२६ मधील त्याच्या शेवटच्या फिफा विश्वचषकात, तो पुन्हा १६ संघांच्या फेरीच्या पुढे जाण्यात अपयशी ठरला. अशाप्रकारे, विश्वचषक जिंकण्याचे त्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये पोर्तुगालसाठी फक्त तीन गोल केले. यापैकी दोन गोल उझबेकिस्तानविरुद्ध आणि एक गोल क्रोएशियाविरुद्धच्या राऊंड ऑफ ३२ च्या सामन्यात पेनल्टीद्वारे केला.
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रोनाल्डोची आतापर्यंतची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने आतापर्यंत २३३ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यात १४६ गोल केले आहेत आणि ४६ असिस्ट्स दिले आहेत. तो पोर्तुगालचा आघाडीचा गोल-स्कोअरर आहे. त्याने युरोमध्ये १४ आणि विश्वचषक पात्रता फेरीत ३७ गोल केले आहेत.
रोनाल्डो अद्याप आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त झालेला नाही. तो आपल्या कुटुंबाशी सल्लामसलत केल्यानंतर आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल अंतिम निर्णय घेईल. रोनाल्डोने सांगितले की, त्याला आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबाबत निर्णय घेण्याची घाई करायची नाही.