मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • China Storms Kill At Least 8 In Hubei As Typhoon Bavi Threat Looms

China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:52 AM IST
जाहिरात
सारांश

China Storms Update : चीनला दुहेरी संकटाने झोडपले आहे. चीनच्या मध्यवर्ती प्रांतात वादळाने कहर केला असून बावी चक्रीवादळाचाही धोका निर्माण झाला आहे. परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

China Storms kill at least 8 in Hubei as Typhoon Bavi Threat Looms

China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; 'Bavi' चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चीनमध्ये निसर्गाचा कहर
  • Hubei वादळाने घेतला ८ जणांचा बळी
  • Bavi चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर
China Storms News in Marathi : चीनमध्ये पुन्हा एकदा निसर्गाने रौद्र रुप धारण केले आहे. मध्यवर्ती चीनमध्ये हुबेई प्रांतात आलेल्या भीषण वादळ, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. यामध्ये किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला असून एक जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. बावी चक्रीवादळाचाही धोका वाढला आहे. यामुळे चीनमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

‘आमच्याकडे भारतासारखे विश्वासू मित्र आहेत’ ; जेडीं व्हॅन्स यांच्या टिकेवर नेतन्याहूंनी सुनावलं, नेमकं प्रकरण काय?

मीडिया रिपोर्टनुसार, सोमवारी (०६ जुलै) संध्याकाळी आलेल्या भीषण वादळ कडकडाट विजा आणि मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली आहे. सध्या युद्धतपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. अवघ्या काही तासांतच हुबेईतील हुआंगशी, हुआंगगांग, एझोऊ आणि झियानिंग या शहरांमध्ये ताशी १४९ वेगाने वारे वाहत आहे. काही भागांमध्ये वज्रवादळेही पाहायला मिळाली असल्याचे सरकारने म्हटले. यामुळे अनेक घरांची छते उडाली आहे. याचा हजारो नागरिकांना फटका बसला आहे.

परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यता

चीनच्या राष्ट्रीय हवामान विभादाने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. देशातील सुमारे २० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भागांत मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि वज्रवादळाच्या धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

गुआंग्शी, जिआंग्सू आणि शानदोंग प्रांतांत पुढील २४ तासांत २६० मिमीपर्यंत पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यामुळे पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे.  या अतिवृष्टीचा परिणाम चीनच्या शेतीवर होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.

बावी चक्रीवादळाचा धोका

याशिवाय प्रशांत महासागरातील बावी या चक्रीवादळामुळेही चीनची चिंता वाढली आहे. हे चक्रीवादळ तैवानच्या दिशेनेही अतिवेगाने सरकत असून किनारी भागात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांना सुरक्षिकत ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.


प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली

Web Title: China storms kill at least 8 in hubei as typhoon bavi threat looms

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 09:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi Indonesia visit : प्रथेचे उल्लंघन करत राष्ट्रपती विमानतळावर धावले; पंतप्रधान मोदींचे इंडोनेशियात भव्य स्वागत
1

PM Modi Indonesia visit : प्रथेचे उल्लंघन करत राष्ट्रपती विमानतळावर धावले; पंतप्रधान मोदींचे इंडोनेशियात भव्य स्वागत

Super Typhoon Bavi: ताशी 333 किमी वेगाने धडकले महाचक्रीवादळ ‘बावी’; अमेरिकेच्या पॅसिफिक भागात मोठ्या विध्वंसाचा इशारा, VIDEO VIRAL
2

Super Typhoon Bavi: ताशी 333 किमी वेगाने धडकले महाचक्रीवादळ ‘बावी’; अमेरिकेच्या पॅसिफिक भागात मोठ्या विध्वंसाचा इशारा, VIDEO VIRAL

प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली
3

प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली

Prambanan: सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशात हिंदू देवांचे भव्य धाम; 1000 वर्षे जुन्या ऐतिहासिक मंदिराचा भारत करणार जीर्णोद्धार
4

Prambanan: सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशात हिंदू देवांचे भव्य धाम; 1000 वर्षे जुन्या ऐतिहासिक मंदिराचा भारत करणार जीर्णोद्धार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

Jul 07, 2026 | 09:51 AM
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

Jul 07, 2026 | 09:48 AM
Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात त्वचा कायमच तेलकट किंवा चिकट का होते? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि घरगुती उपाय

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात त्वचा कायमच तेलकट किंवा चिकट का होते? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि घरगुती उपाय

Jul 07, 2026 | 09:43 AM
NCERT Class 8 Book Updates: NCERT चा मोठा निर्णय! इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकात केले ‘हे’ मोठे बदल

NCERT Class 8 Book Updates: NCERT चा मोठा निर्णय! इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकात केले ‘हे’ मोठे बदल

Jul 07, 2026 | 09:41 AM
Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार

Recharge Plan Hike: मोबाईल यूजर्सना पुन्हा बसणार झटका! रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता; लाखो ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार

Jul 07, 2026 | 09:30 AM
Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी

Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jul 07, 2026 | 09:25 AM
‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

Jul 07, 2026 | 09:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा