RR Beat MI: राजस्थान रॉयल्स ठरली प्लेऑफमध्ये पोहोचणारी शेवटची टीम; वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा पराभव

MI vs RR 69th Match Highlight IPL 2026: IPL 2026 चा ६९ वा सामना वानखेडे स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स (RR vs MI) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात मुंबईचा ३० धावांनी दारुण पराभव करून, राजस्थान या हंगामातील ‘प्ले-ऑफ’साठी पात्र ठरणारा चौथा आणि अंतिम संघ बनला आहे. तत्पूर्वी, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, राजस्थानने मुंबईसमोर (MI) २०६ धावांचे विशाल लक्ष्य ठेवले. याला प्रत्युत्तर देताना, हार्दिक पांड्याच्या संघाला आपल्या निर्धारित २० षटकांत ९ गड्यांच्या मोबदल्यात केवळ १७५ धावाच करता आल्या. परिणामी, राजस्थान रॉयल्सने (RR) हा ‘करो वा मरो’चा सामना ३० धावांच्या फरकाने जिंकला.
One result, three big consequences! 🎟️✔️ A Qualifier ticket for Rajasthan Royals, while Punjab Kings and Kolkata Knight Riders bow out of the playoff race! 💔🏆#IPL2026 #RR #SKC #Sportskeeda pic.twitter.com/07pe0YS83n — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 24, 2026