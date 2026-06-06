ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

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३०० कसोटी डावांमध्ये जो रूटचा आतापर्यंतचा विक्रम काय आहे?
जो रूटने कसोटी क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. आता तो जगात सर्वाधिक कसोटी डाव खेळण्याच्या बाबतीत केवळ भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या मागे आहे. सचिन तेंडुलकरने आपल्या संपूर्ण कसोटी कारकिर्दीत एकूण ३२९ डावांमध्ये फलंदाजी केली, तर जो रूट आता ३०० कसोटी डावांमध्ये फलंदाजी करणारा जगातील दुसरा आणि इंग्लंडचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. कसोटी क्रिकेटमधील जो रूटच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने १६४ कसोटी सामन्यांमध्ये ३०० डावांमध्ये जवळपास ५१ च्या प्रभावी सरासरीने एकूण १३,९५२ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने ४१ शतके आणि ६६ अर्धशतकेही झळकावली आहेत.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत जो रूट अपयशी ठरला
लॉर्ड्स कसोटी सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पहिल्या डावात जो रूट आठ चेंडूंचा सामना करून केवळ एका धावेवर बाद झाला. त्याला विल्यम ओ’रूर्कने बाद केले. पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ १४० धावांवर सर्वबाद झाला. दुसऱ्या डावातही रूट जास्त वेळ फलंदाजी करू शकला नाही. त्याने केवळ १९ चेंडूंचा सामना केला आणि फक्त आठ धावा केल्या, नॅथन स्मिथने त्याला पायचीत (LBW) केले. या दोन डावांमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर, तो दुसऱ्या कसोटी सामन्यात नक्कीच एक मोठी खेळी खेळू इच्छितो.
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जो रूटची नजर सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमावर
जो रूट भविष्यात महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरचे अनेक मोठे कसोटी विक्रम मोडू शकतो. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा विक्रम म्हणजे कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम. सध्या, सचिन तेंडुलकर १५,९२१ धावांसह या यादीत अव्वल स्थानी आहे, तर जो रूट १३,९५२ धावांसह त्याच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहे. आता, सचिनचा विश्वविक्रम मोडण्यासाठी रूटला फक्त १,९६९ धावांची गरज आहे.