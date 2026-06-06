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ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:53 AM IST
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सारांश

इंग्लंडचा दिग्गज खेळाडू जो रूटने कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात ३०० डावांमध्ये फलंदाजी करणारा पहिला इंग्लिश खेळाडू बनून एक मोठा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. तो जगातील असा विक्रम करणारा दुसरा खेळाडू ठरला.

जो रूटची पराक्रमला गवसणी (फोटो सौजन्य - X.com)

जो रूटची पराक्रमला गवसणी (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • जो रूटचा ऐतिहासिक विक्रम 
  • ३०० धावा करणारा पहिला इंग्लंडचा खेळाडू 
  • जगातील दुसरा खेळाडू ज्याने ३०० कसोटी सामन्यातील डाव पूर्ण केले आहेत 
इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेचा पहिला सामना लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडचा महान फलंदाज जो रूटने इतिहास रचला आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक पूर्ण केले आहे. तो इंग्लंडसाठी ३०० कसोटी डाव खेळणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी इंग्लंडच्या १४९ वर्षांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात कोणीही ही कामगिरी केलेली नाही. एकूण यादीत, ३०० कसोटी डाव खेळणारा जो रूट हा जगातील दुसरा फलंदाज आहे. या यादीत सचिन तेंडुलकर अव्वल स्थानी आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लॉर्ड्स कसोटीच्या दोन्ही डावांमध्ये रूटची बॅटिंग फसली होती. 

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३०० कसोटी डावांमध्ये जो रूटचा आतापर्यंतचा विक्रम काय आहे?

जो रूटने कसोटी क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. आता तो जगात सर्वाधिक कसोटी डाव खेळण्याच्या बाबतीत केवळ भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या मागे आहे. सचिन तेंडुलकरने आपल्या संपूर्ण कसोटी कारकिर्दीत एकूण ३२९ डावांमध्ये फलंदाजी केली, तर जो रूट आता ३०० कसोटी डावांमध्ये फलंदाजी करणारा जगातील दुसरा आणि इंग्लंडचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. कसोटी क्रिकेटमधील जो रूटच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने १६४ कसोटी सामन्यांमध्ये ३०० डावांमध्ये जवळपास ५१ च्या प्रभावी सरासरीने एकूण १३,९५२ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने ४१ शतके आणि ६६ अर्धशतकेही झळकावली आहेत.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत जो रूट अपयशी ठरला

लॉर्ड्स कसोटी सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पहिल्या डावात जो रूट आठ चेंडूंचा सामना करून केवळ एका धावेवर बाद झाला. त्याला विल्यम ओ’रूर्कने बाद केले. पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ १४० धावांवर सर्वबाद झाला. दुसऱ्या डावातही रूट जास्त वेळ फलंदाजी करू शकला नाही. त्याने केवळ १९ चेंडूंचा सामना केला आणि फक्त आठ धावा केल्या, नॅथन स्मिथने त्याला पायचीत (LBW) केले. या दोन डावांमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर, तो दुसऱ्या कसोटी सामन्यात नक्कीच एक मोठी खेळी खेळू इच्छितो.

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जो रूटची नजर सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमावर

जो रूट भविष्यात महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरचे अनेक मोठे कसोटी विक्रम मोडू शकतो. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा विक्रम म्हणजे कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम. सध्या, सचिन तेंडुलकर १५,९२१ धावांसह या यादीत अव्वल स्थानी आहे, तर जो रूट १३,९५२ धावांसह त्याच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहे. आता, सचिनचा विश्वविक्रम मोडण्यासाठी रूटला फक्त १,९६९ धावांची गरज आहे.

Web Title: England vs new zealand joe root becomes first english batter to bat 300 test innings creates history on lords

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:53 AM

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