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NZ Vs ENG Live: इंग्लंड ‘फ्लॉप’ तर न्यूझीलंड ‘बॅकफूट’वर; दोघांमध्ये ऑल आउट होण्याची स्पर्धा; वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा ठरला. न्यूझीलंडच्या भेदक माऱ्यासमोर इंग्लंडचा डाव 140 रन्सवर ऑल आउट झाला.

NZ Vs ENG Live: इंग्लंड ‘फ्लॉप’ तर न्यूझीलंड ‘बॅकफूट’वर; दोघांमध्ये ऑल आउट होण्याची स्पर्धा; वाचा सविस्तर

इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी सामना (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार

लॉर्डस मैदानावर सुरू आहे न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामना 
इंग्लंडचा संघ 140 रन्सवर ऑल आउट 
हॅरी ब्रूकने इंग्लंडकडून केले अर्धशतक

New Zealand Vs England Test Series: इंग्लंडच्या लॉर्डस मैदानावर न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू झाली आहे. काल पहिला कसोटी सामना सुरू झाला आहे. इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी केली. मात्र न्यूझीलंडच्या माऱ्यासमोर इंग्लंडचा संघ ढेपळला. इंग्लंडचा संघ केवळ 140 रन्सवर ऑल आउट झाला.

इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा ठरला. न्यूझीलंडच्या भेदक माऱ्यासमोर इंग्लंडचा डाव 140 रन्सवर ऑल आउट झाला. हॅरी ब्रूकने केलेल्या अर्धशतकी खेळीमुळे इंग्लंडचा संघ 140 रन्सवर पोहोचू शकला. मात्र न्यूझीलंडचा संघ देखील चांगली फलंदाजी करू शकला नाही.

न्यूझीलंडने इंग्लंडचा डाव स्वस्तात आटोपला. त्यानंतर न्यूझीलंडचा संघ फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आला. मात्र त्यांची देखील अवस्था बिकट झालीय. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा पहिल्या डावात 6 विकेट्स गमावून अवघ्या 61 रन्स केल्या आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडचा संघ इंग्लंडपेक्षा 79 रन्सने पाठीमागे आहे.

पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा न्यूझीलंडचा खेळाडू ग्लेंन फिलिप्स 31 रन्सवर खेळत होता तर नाथन स्मिथ 6 रन्सवर खेळत आहे. त्यामुळे इंग्लंडच्या पुढे जाण्यासाठी या जोडीला चांगली भागीदारी करावी लागणार आहे. भारतीय वेळेनुसार आज दुसऱ्या दिवशीचा डाव 3.30 वाजता सुरू होर आहे.

Web Title: New zealand bowlers all out england team at 140 runs lords test 1 st day match

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Published On: Jun 05, 2026 | 03:47 PM

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