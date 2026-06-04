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क्रिकेटचा देव बदलणार? केवळ ‘इतक्या’ रन्स अन् इंग्लंडचा Joe Root घडवणार इतिहास

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:04 PM IST
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सारांश

Joe Root: इंग्लंडचा जो रूट हा फलंदाज प्रमुख असा खेळाडू आहे. तो सध्या त्याच्या या सामन्यात एका मोठ्या जागतिक विक्रमाला गवसणी घालण्याच्या तयारीत आहे.

क्रिकेटचा देव बदलणार? केवळ ‘इतक्या’ रन्स अन् इंग्लंडचा Joe Root घडवणार इतिहास

जो रूट तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडणार (फोटो - ians)

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विस्तार

जो रूटकडे तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी
75 रन्स केल्यास न्यूझीलंडविरुद्ध पूर्ण होणार 2 हजार रन्स 
इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी सामना आजपासून सुरू

ENG Vs NZ Test Series: आजपासून इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू झाली आहे. भारतीय वेळेनुसार 3.30 वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. इंग्लंडच्या लॉर्डस स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. बेन स्टोक्स इंग्लंडचे तट मिशेल सँटनर न्यूझीलंडचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान या सामन्यात जो रूटकडे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे.

इंग्लंडचा जो रूट हा फलंदाज प्रमुख असा खेळाडू आहे. तो सध्या त्याच्या या सामन्यात एका मोठ्या जागतिक विक्रमाला गवसणी घालण्याच्या तयारीत आहे. लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर जो रूट केवळ 75 रन्स करून कसोटी क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचू शकणार आहे. आजपासून इंग्लंड अन् न्यूझीलंडमध्ये 3 कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या जो रूटवर असणार आहेत.  जो रूटने या सामन्यात 75 रन्सचा टप्पा पार केला, तर तो कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत मोठी झेप घेणार आहे.

सचिन तेंडुलकरचा विक्रम संकटात?

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा विक्रम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या 15, 921 रन्सचा रेकॉर्ड नावावर आहे. जो रूट सध्या या आकड्यापासून थोडा दूर आहे. मात्र ज्या वेगाने तो रन्स करत आहे, ते पाहता सचिनचा हा अभेद्य विक्रम मोडीत निघू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे. सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध 75 धावा करताच तो कसोटी इतिहासात सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत वरच्या स्थानी पोहोचणार आहे. 14 हजार रन्स पूर्ण करण्यासाठी रूटला केवळ 57 रन्सची गरज आहे. तसेच त्याने जर 75 रन्स केल्या तर त्याच्या न्यूझीलंडविरुद्ध 2000 रन्सचा टप्पा पूर्ण होणार आहे. रूटला तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी 1979 रन्सची आवश्यकता असणार आहे.

Web Title: England joe root make 57 and 75 runs against new zealand break sachin tendulkar recrd

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Published On: Jun 04, 2026 | 06:04 PM

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