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वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा ‘या’ पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:53 AM IST
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सारांश

केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधरण्यासाठी कांद्याच्या रसात स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ टाकून मिश्रण तयार करावे. हे मिश्रण केसांवर लावल्यास केसांची वाढ होण्यासोबतच केस चमकदार होतील.

वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा 'या' पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत

वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा 'या' पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत

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विस्तार

केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी घरगुती उपाय?
पावसाळ्यात केस का गळतात?
केसांच्या वाढीसाठी घरगुती उपाय?

राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे मुसळधार पाऊस पडत आहे. पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात जसा बदल केला जातो तसाच बदल स्किन केअर आणि हेअर केअरमध्ये करणे सुद्धा फार आवश्यक आहे. कारण पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे केस खूप जास्त चिकट आणि तेलकट होऊन जातात. केसांमध्ये पावसाचे पाणी पडल्यानंतर केस न पुसल्यास ओलेपणा तसाच टिकून राहतो. ज्याच्या परिणामामुळे केसांमध्ये कोंडा किंवा टाळूवर इन्फेक्शन वाढण्याची जास्त शक्यता असते. केस गळणे, केसांमध्ये वाढलेला कोंडा, केस तुटणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांमध्ये टक्कल पडण्याची खूप जास्त भीती मनात निर्माण होते.(फोटो सौजन्य – istock)

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तरुण वयात केस पातळ किंवा कमी झाल्यानंतर मानसिक तणाव वाढतो आणि खूप जास्त चिंता निर्माण होते. केसांच्या वाढीसाठी आणि केस चांगले राहावेत म्हणून बाजारात उपलब्ध असलेले वेगवेगळे हेअर सीरम, महागडे शाम्पू तर काहीवेळा हेअर ट्रीटमेंट सुद्धा करून घेतल्या जातात. पण तरीसुद्धा केसांची गुणवत्ता सुधारत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पातळ झालेले केस पुन्हा एकदा चमकदार आणि घनदाट करण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावेत, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.

केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी घरगुती उपाय:

केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर कायमच बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे प्रॉडक्ट वापरू नये. घरगुती उपाय केसांची गुणवत्ता सुधारावी. नैसर्गिक पदार्थांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण देतात आणि केस चमकदार करण्यास मदत करतात. वातावरणातील बदलांनुसार केसांची योग्य काळजी घेतल्यास केसांना कोणतीही हानी पोहचणार नाही. केस दाट, काळेभोर करण्यासाठी कांदा, मेथी दाणे, विटामिन ई कँप्सूल, एरंडेल तेल इत्यादी साहित्य लागणार आहे. यामुळे केसांची खुंटलेली वाढ होण्यास मदत होईल आणि केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारेल. याशिवाय केसांना पोषण देण्यासाठी आहारात बदल करणे सुद्धा आवश्यक आहे.

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कांद्याच्या रसात भिजवलेले मेथी दाणे, विटामिन ई कँप्सूल आणि एरंडेल तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत लावून केसांची हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे टाळूवरील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल. रात्री झोपण्याआधी नियमित किंवा केस धुवण्याच्या एक दिवस आधी तेल लावून मसाज केल्यास केसांची मूळ मजबूत होतील आणि केस चमकदार दिसतील. तेल लावून केस तसेच ठेवल्यानंतर शाम्पूच्या मदतीने पाण्याने स्वच्छ करावे. घरगुती उपाय केसांची चमक कायम टिकवून ठेवतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: वातावरणातील बदलांमुळे केस पातळ होऊ शकतात का?

    Ans: होय. ऋतू बदल, आर्द्रता, प्रदूषण, ताण, आहारातील कमतरता आणि हार्मोनल बदल यांमुळे काही लोकांमध्ये केस गळणे किंवा पातळ होणे वाढू शकते.

  • Que: केस मजबूत ठेवण्यासाठी कोणत्या सवयी उपयुक्त आहेत?

    Ans: प्रथिने, लोह, झिंक आणि बायोटिनयुक्त संतुलित आहार घ्यावा, पुरेसे पाणी प्यावे, नियमितपणे टाळू स्वच्छ ठेवावा, उष्णतेचा (हीट स्टायलिंग) अति वापर टाळावा आणि सौम्य शाम्पू वापरावा.

  • Que: केसांसाठी कोणते नैसर्गिक घटक उपयुक्त ठरू शकतात?

    Ans: कोरफड (अॅलोवेरा), आवळा, मेथी, कढीपत्ता, नारळाचे तेल आणि रोझमेरीसारख्या काही घटकांचा वापर केसांच्या निगेसाठी केला जातो. मात्र त्यांच्या परिणामांबाबत पुरावे मर्यादित असून प्रत्येकाला समान फायदा होईलच असे नाही.

Web Title: Hair becoming thin due to weather changes apply this natural hair rinse before hair loss gets worse

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:53 AM

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