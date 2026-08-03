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Maharashtra Breaking News Live Updates Today: ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ राज्यात लागू

Updated On: Aug 03, 2026 | 09:05 AM
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सारांश

विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र शिवसेनेने (उबाठा) त्याला पाठिंबा दिला होता. या नव्या कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा असेल.

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Maharashtra Religion Conversion Law: ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ राज्यात लागू; काय आहेत तरतुदी!

Maharashtra Religion Conversion Law: ‘राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंदर्भातील महत्त्वाचा ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला राज्यपालांनंतर राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली असून, 30 जुलैच्या राजपत्रात तो प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

  • 03 Aug 2026 09:05 AM (IST)

    03 Aug 2026 09:05 AM (IST)

    BIHAR TRAIN FIRE: बिहारमध्ये पॅसेंजर ट्रेनच्या इंजिनला भीषण आग 

    BIHAR TRAIN FIRE: बिहारमधील सहरसा जिल्ह्यातील सिमरी बख्तियारपूर रेल्वे स्टेशनवर पहाटेच्या सुमारास एक भीषण अपघात घडला. समस्तीपूर-सहरसा (६३३४४) पॅसेंजर ट्रेनच्या इंजिनला पहाटे ३ वाजेच्या सुमारास अचानक आग लागली.  इंजिनला लागलेल्या आगीची तीव्र धग आणि धूर चार ते पाच डब्यांपर्यंत पोहोचल्याने ट्रेनमधील प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट उडाली. प्रसंगावधान राखत आणि जीव वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी खिडक्या व दारांतून बाहेर उड्या मारण्यास सुरुवात केली. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळे रेल्वे स्थानकावर काही काळ मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

  • 03 Aug 2026 08:55 AM (IST)

    03 Aug 2026 08:55 AM (IST)

    Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता

    India Share Market Update: ३ ऑगस्ट रोजी आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या ट्रेंडनेही भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत दिले. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा १३७ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २४,५८९.५ वर ट्रेड करत होता.

  • 03 Aug 2026 08:51 AM (IST)

    03 Aug 2026 08:51 AM (IST)

    Thane Accident: रस्त्यावरील खड्डा ठरला जीवघेणा!

    ठाणे: ठाणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ठाणे-भिवंडी मार्गावरील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे आणखी एका निष्पाप नागरिकाचा जीव गेला आहे.
    राहणाळ गावाजवळ रस्त्यातील पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात दुचाकी घसरल्यानंतर 46 वर्षीय महिलेचा मागून येणाऱ्या ट्रकखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या अपघातात महिलेचे पती जखमी झाले असून, या घटनेनंतर रस्त्यांवरील जीवघेण्या खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Web Title: 3 august 2026 live breaking news marathi maharashtra politics sports crime share education national international news

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:41 AM

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