Pune Section 144: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! आज रात्रीपासून १४ दिवसांसाठी जमावबंदी लागू! ८ जूनपर्यंत कडक निर्बंध

पुणे शहर पोलिसांनी यांनी शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाने आज रात्रीपासून, म्हणजेच २६ मे २०२६ पासून पुढील १४ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. हे आदेश ८ जून २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांविरोधात विविध संघटना आक्रमक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच आगामी बकरी ईद आणि इतर सणांच्या काळात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे.
या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. संभाव्य आंदोलन, निदर्शने किंवा अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांकडून शहरात विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान पुणे महापालिका प्रशासनानेही इंधन खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कार पुलिंग’ सक्तीचे करण्यात आले असून, शक्य त्या बैठका ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इंधन बचत आणि प्रशासकीय खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पोलीस प्रशासनाने जारी केलेल्या जमावबंदीच्या आदेशानुसार, पुढील १४ दिवसांत खालील गोष्टींवर पूर्णपणे निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत.
शहरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, सभा, आंदोलने, निदर्शने करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यास सक्त मनाई करण्यात आली
कोणालाही तलवार, भाला, काठी, लाठी, बंदूक किंवा शरीराला इजा पोहचेल अशी प्रकारची कोणतीही वस्तू सार्वजनिक ठिकाणी सोबत बाळगता येणार नाही.
कोणतेही ज्वलनशील द्रव पदार्थ, स्फोटके, दाहक घटक सार्वजनिक ठिकामी सोबत नेण्यावर बंदी निर्बंध असतील
सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या घोषणा देणे, चिथावणीखोर वक्तव्ये, वाद्य वाजवणे, यांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल होणार
पुणे शहर पोलिसांनी लागू केलेल्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर तातडीने कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून, सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत जमाव, निदर्शने किंवा गर्दी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
एकीकडे शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आली असताना, दुसरीकडे पुणे महापालिकेने वाढता आर्थिक भार आणि इंधन खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियमावली लागू केली आहे.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहनांचा वापर टाळून ‘कार पुलिंग’ पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, मंत्रालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर कार्यालयीन कामांसाठी प्रवास करताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एसटी बस, रेल्वे, मेट्रो किंवा लोकलसारख्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा वापर करावा लागणार आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.