Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

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आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करताना, अजिंक्य रहाणेने सोशल मीडियावर एक भावनिक संदेश शेअर केला. त्याने लिहिले, “कॅप क्रमांक २७८, Signing Off. गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. मी नेहमीच तुमचा आभारी राहीन.”
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राहाणेच्या कारकिर्दीतील सर्वात अविस्मरणीय क्षण म्हणजे २०२०-२१ चा ऑस्ट्रेलिया दौरा. ॲडलेड कसोटीत भारताचा संघ ३६ धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर आणि नियमित कर्णधार विराट कोहली मायदेशी परतल्यानंतर, त्याने दुखापतींनी ग्रासलेल्या भारतीय संघाची सूत्रे हाती घेतली.
त्याने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर (एमसीजी) कर्णधार म्हणून एक डाव खेळला, ज्यात त्याने एक शानदार शतक झळकावून भारताला पुनरागमन करून दिले. त्याच्या नेतृत्वाखाली, भारताने त्यानंतर चार सामन्यांची कसोटी मालिका २-१ ने जिंकली आणि क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय परदेशी मालिका विजयांपैकी एकाची नोंद केली.
अजिंक्य रहाणेला बऱ्याच काळापासून भारतीय कसोटी संघाच्या सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक मानले जाते. त्याची कामगिरी, विशेषतः परदेशी परिस्थितीत, नेहमीच लक्षवेधी ठरली आहे. त्याने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० एकदिवसीय आणि २० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ५,०७७ धावा आणि १२ शतके आहेत. त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून ८,००० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या आहेत. रहाणे २०१५ च्या विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय संघाचा भाग होता. तो २०२३ च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) स्पर्धेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही होता.
२०२३ मध्ये खेळलेला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना
रहाणेने भारतासाठी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना जुलै २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्रिनिदाद कसोटीत खेळला. त्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रणजी ट्रॉफीचे दोन पूर्ण हंगाम खेळून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला राष्ट्रीय संघात पुन्हा कधीही संधी मिळाली नाही. अखेरीस, बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.
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|क्रिकेटचे स्वरूप
|सामने
|धावा
|शतक
|कसोटी क्रिकेट
|85
|5,077
|12
|वनडे
|90
|2,962
|3
|टी20 अंतरराष्ट्रीय
|20
|375
|0
|एकूण
|195
|8,414
|15