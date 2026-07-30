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Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Updated On: Jul 30, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास घेतल्याची घोषणा केली आहे. आता तो कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेट खेळणार नाही असं त्याने स्पष्ट केले आहे

Ajinkya Rahane Retirement: निवृत्तीची केली घोषणा (फोटो सौजन्य - Instagram)

Ajinkya Rahane Retirement: निवृत्तीची केली घोषणा (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला ठोकला रामराम!
  • निवृत्तीची सोशल मीडियावर केली घोषणा 
  • मराठमोळ्या अजिंक्यचा करिअर ग्राफ कसा होता 
भारताचा अनुभवी फलंदाज आणि २०२०-२१ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये टीम इंडियाला ऐतिहासिक विजय मिळवून देणारा कर्णधार, अजिंक्य रहाणेने गुरुवारी (३० जुलै) क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली. तो आता इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये खेळताना दिसणार नाही. गेल्या हंगामात तो कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) संघाचा कर्णधार होता. रहाणेने क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्त होत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्याने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. Ajinkya Rahane Retirement च्या घोषणेनंतर त्याचे चाहते भावूक झाले आहेत. 

राहाणेचा भावनिक निरोप संदेश

 

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A post shared by Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane)

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करताना, अजिंक्य रहाणेने सोशल मीडियावर एक भावनिक संदेश शेअर केला. त्याने लिहिले, “कॅप क्रमांक २७८, Signing Off. गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. मी नेहमीच तुमचा आभारी राहीन.”

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ऑस्ट्रेलियामध्ये एक ऐतिहासिक कहाणी लिहिली गेली

राहाणेच्या कारकिर्दीतील सर्वात अविस्मरणीय क्षण म्हणजे २०२०-२१ चा ऑस्ट्रेलिया दौरा. ॲडलेड कसोटीत भारताचा संघ ३६ धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर आणि नियमित कर्णधार विराट कोहली मायदेशी परतल्यानंतर, त्याने दुखापतींनी ग्रासलेल्या भारतीय संघाची सूत्रे हाती घेतली.

त्याने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर (एमसीजी) कर्णधार म्हणून एक डाव खेळला, ज्यात त्याने एक शानदार शतक झळकावून भारताला पुनरागमन करून दिले. त्याच्या नेतृत्वाखाली, भारताने त्यानंतर चार सामन्यांची कसोटी मालिका २-१ ने जिंकली आणि क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय परदेशी मालिका विजयांपैकी एकाची नोंद केली.

परदेशातील भारताचा विश्वासार्ह फलंदाज

अजिंक्य रहाणेला बऱ्याच काळापासून भारतीय कसोटी संघाच्या सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक मानले जाते. त्याची कामगिरी, विशेषतः परदेशी परिस्थितीत, नेहमीच लक्षवेधी ठरली आहे. त्याने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० एकदिवसीय आणि २० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ५,०७७ धावा आणि १२ शतके आहेत. त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून ८,००० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या आहेत. रहाणे २०१५ च्या विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय संघाचा भाग होता. तो २०२३ च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) स्पर्धेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही होता.

२०२३ मध्ये खेळलेला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना

रहाणेने भारतासाठी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना जुलै २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्रिनिदाद कसोटीत खेळला. त्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रणजी ट्रॉफीचे दोन पूर्ण हंगाम खेळून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला राष्ट्रीय संघात पुन्हा कधीही संधी मिळाली नाही. अखेरीस, बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.

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अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द

क्रिकेटचे स्वरूप सामने धावा शतक
कसोटी क्रिकेट 85 5,077 12
वनडे 90 2,962 3
टी20 अंतरराष्ट्रीय 20 375 0
एकूण  195 8,414 15

रहाणेच्या कारकिर्दीतील प्रमुख कामगिरी

  • २०२०-२१ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये भारताला २-१ असा ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला
  • ॲडलेड कसोटीत ३६ धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर संघाला उल्लेखनीय पुनरागमन करून दिले
  • मेलबर्न कसोटीत कर्णधाराच्या खेळीत शतक झळकावले
  • परदेशात भारताच्या सर्वात यशस्वी कसोटी फलंदाजांपैकी तो एक होता
  • ८५ कसोटी सामन्यांमध्ये ५,०७७ धावा आणि १२ शतके केली
  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८,००० हून अधिक धावा करून कारकिर्दीचा शेवट केला

Web Title: Ajinkya rahane retirement announcement from international cricket memorable career graph

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Published On: Jul 30, 2026 | 11:07 AM

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