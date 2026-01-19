Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

कर्णधार स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यांना पराभूत करणे कठीण असेल. आरसीबीसाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे कर्णधार मानधनाने फॉर्ममध्ये परतणे

Updated On: Jan 19, 2026 | 01:41 PM
फोटो सौजन्य - Gujarat Giants/Royal Challengers Bengaluru

आतापर्यंत त्यांचे चारही सामने जिंकल्यानंतर, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) सोमवारी महिला प्रीमियर लीग (WPL) सामन्यात गुजरात जायंट्सविरुद्ध आपला विजयी सिलसिला सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. कर्णधार स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यांना पराभूत करणे कठीण असेल. आरसीबीसाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे कर्णधार मानधनाने फॉर्ममध्ये परतणे. 

शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सवर आठ विकेट्सनी झालेल्या प्रभावी विजयात तिने सामना जिंकणारी ९६ धावा केल्या. सलामीवीर ग्रेस हॅरिसनेही चांगली सुरुवात केली आहे पण तिला मोठ्या धावसंख्येत रूपांतरित करण्यात अपयश आले आहे. जॉर्जिया वोलनेही गेल्या सामन्यात चांगली कामगिरी करत नाबाद ५४ धावा केल्या. आरसीबीकडे रिचा घोष, नदीन डी क्लार्क, गौतमी नायक आणि राधा यादव सारख्या आक्रमक फलंदाज आहेत, ज्यामुळे त्यांची फलंदाजी त्यांचा सर्वात मजबूत बिंदू बनते. 

आरसीबीची गोलंदाजी युनिटही बरीच मजबूत आहे, लॉरेन बेल आणि सायली सातघरे सारख्या गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये जबाबदारी घेतली आहे तर श्रेयंका पाटील, प्रेमा रावत आणि राधा यादव सारख्या फिरकीपटूंनीही आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. आरसीबीने गुजरात जायंट्सविरुद्धचा शेवटचा सामना जिंकला होता आणि यामुळे संघाला आत्मविश्वासही मिळेल. दुसरीकडे, गुजरात जायंट्सने पहिले दोन सामने जिंकून हंगामाची चांगली सुरुवात केली होती, परंतु त्यानंतर ते पुढील दोन सामने गमावून पॉइंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर घसरले. 

ऑस्ट्रेलियन अ‍ॅशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखालील गुजरात जायंट्सकडे बेथ मूनी, सोफी डेव्हाईन, कनिका आहुजा, गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम आणि भारती फुलमाली सारख्या दर्जेदार फलंदाज आहेत, परंतु त्या सर्वांना एकत्रितपणे चांगली कामगिरी करण्याची आवश्यकता आहे. गुजरात जायंट्सच्या गोलंदाजीचे नेतृत्व रेणुका सिंग करत आहे, जी आतापर्यंत स्पर्धेत प्रभावित करण्यात अपयशी ठरली आहे. डेव्हाईनने आतापर्यंत बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे पण त्याला इतर खेळाडूंच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.

दोन्ही संघांचे संघ पुढीलप्रमाणे आहेत:

गुजरात जायंट्स: ॲश्ले गार्डनर (कर्णधार), बेथ मुनी, सोफी डेव्हाईन, रेणुका सिंग ठाकूर, भारती फुलमाली, तितास साधू, काशी गौतम, कनिका आहुजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेरेहम, अनुष्का शर्मा, हॅप्पी कुमारी, शिव कुमारी, किमनाथ सिंह, किमनाथ सिंह, दानशिया, किमनाथ सिंह. व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड आणि आयुषी सोनी.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: स्मृती मानधना (कर्णधार), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटील, जॉर्जिया वॉल, नदिन डी क्लार्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधती रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हॅरिस, गौतमी नायक, प्रथम नायक, सत्मा नायक आणि सत्या.

Published On: Jan 19, 2026 | 12:57 PM

