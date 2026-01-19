Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Will Bangladesh Play Or Boycott Icc Gives Deadline Till January 21

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

आयसीसीने ही मागणी फेटाळून लावली. आयसीसीने आता बांगलादेशला यासंदर्भात अंतिम मुदत दिली आहे. आयसीसीने २१ जानेवारीपर्यंत बांगलादेश टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:18 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

ICC gives deadline to Bangladesh : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, भारत आणि बांगलादेशमधील क्रिकेटवरून संघर्ष वाढत आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे खेळाडू भारतात पाठवण्यास नकार दिला आणि आयसीसीने त्यांचे सामने भारताबाहेर हलवण्याची मागणी केली. तथापि, आयसीसीने ही मागणी फेटाळून लावली. आयसीसीने आता बांगलादेशला यासंदर्भात अंतिम मुदत दिली आहे. आयसीसीने २१ जानेवारीपर्यंत बांगलादेश टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

तथापि, बांगलादेशने पुन्हा एकदा आयसीसीला सांगितले आहे की त्यांना विश्वचषकात सहभागी व्हायचे आहे, परंतु त्यांचा संघ भारतात जाणार नाही, म्हणजेच बांगलादेशच्या सामन्यांची ठिकाणे इतरत्र हलवावीत. या वृत्तानुसार, बैठकीशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, आयसीसीने बांगलादेशला २१ जानेवारीची अंतिम मुदत दिली आहे. बांगलादेशला २१ जानेवारीपर्यंत आयसीसीला टी-२० विश्वचषकात सहभागी व्हायचे आहे की नाही हे कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. ते भारतात सामने खेळतील की नाही हे देखील आयसीसीला कळवतील. त्यानंतर आयसीसी २१ जानेवारी रोजी स्वतःचा निर्णय घेईल.

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

आयसीसी बांगलादेशला बाहेर काढणार का?

जर बांगलादेश संघाने सामना खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला तर आयसीसी त्यांना स्पर्धेतून काढून टाकेल. त्यानंतर आयसीसी बांगलादेशच्या जागी दुसऱ्या देशाची घोषणा करेल. ताज्या क्रमवारीनुसार, हे स्कॉटलंड असू शकते.

वाद कसा सुरू झाला?

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी बांगलादेश क्रिकेट संघाने भारतात न जाण्याच्या निर्णयाभोवती वाद सुरूच आहे. ४ जानेवारी रोजी बीसीबीने आयसीसीला पत्र पाठवून सामने भारताबाहेर हलवण्याची विनंती केली होती. भारतात वाढत्या विरोधानंतर बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला २०२६ च्या आयपीएलमधून सोडण्यात आल्यानंतर ही विनंती करण्यात आली.

सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशी खेळाडूंना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय बीसीबीने पुन्हा एकदा घेतला आहे. आयसीसीच्या स्वतंत्र सुरक्षा एजन्सीने केलेल्या सुरक्षा ऑडिटमध्ये भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक सामन्यांदरम्यान हल्ल्याचा धोका असल्याचे आढळून आल्याचा त्यांचा दावा आहे.

आयसीसीने सांगितले की, टी-२० विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या सर्व २० देशांना एक सल्लागार पाठवण्यात आला होता, ज्यामध्ये भारतात मध्यम ते उच्च पातळीचा धोका असल्याचे आढळून आले होते, परंतु सल्लागारात कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नव्हते. अशाप्रकारे, आयसीसीने सामना भारताबाहेर हलवण्याची बीसीबीची विनंती नाकारली.

Web Title: T20 world cup 2026 will bangladesh play or boycott icc gives deadline till january 21

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…
1

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?
2

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले
3

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

आता या स्पर्धेत दिसतील शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा, 22 जानेवारी रोजी उतरणार मैदानात
4

आता या स्पर्धेत दिसतील शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा, 22 जानेवारी रोजी उतरणार मैदानात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Jan 19, 2026 | 02:18 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM
कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

Jan 19, 2026 | 02:13 PM
2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 02:12 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
स्मृती मानधनाकडून हरमनप्रीत कौरच्या विक्रमाला धोबी पछाड! WPL मध्ये ‘ही’ कामगिरी करणारी ठरली ती पहिलीच भारतीय खेळाडू 

स्मृती मानधनाकडून हरमनप्रीत कौरच्या विक्रमाला धोबी पछाड! WPL मध्ये ‘ही’ कामगिरी करणारी ठरली ती पहिलीच भारतीय खेळाडू 

Jan 19, 2026 | 02:10 PM
World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

Jan 19, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM