T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

ICC gives deadline to Bangladesh : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, भारत आणि बांगलादेशमधील क्रिकेटवरून संघर्ष वाढत आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे खेळाडू भारतात पाठवण्यास नकार दिला आणि आयसीसीने त्यांचे सामने भारताबाहेर हलवण्याची मागणी केली. तथापि, आयसीसीने ही मागणी फेटाळून लावली. आयसीसीने आता बांगलादेशला यासंदर्भात अंतिम मुदत दिली आहे. आयसीसीने २१ जानेवारीपर्यंत बांगलादेश टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तथापि, बांगलादेशने पुन्हा एकदा आयसीसीला सांगितले आहे की त्यांना विश्वचषकात सहभागी व्हायचे आहे, परंतु त्यांचा संघ भारतात जाणार नाही, म्हणजेच बांगलादेशच्या सामन्यांची ठिकाणे इतरत्र हलवावीत. या वृत्तानुसार, बैठकीशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, आयसीसीने बांगलादेशला २१ जानेवारीची अंतिम मुदत दिली आहे. बांगलादेशला २१ जानेवारीपर्यंत आयसीसीला टी-२० विश्वचषकात सहभागी व्हायचे आहे की नाही हे कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. ते भारतात सामने खेळतील की नाही हे देखील आयसीसीला कळवतील. त्यानंतर आयसीसी २१ जानेवारी रोजी स्वतःचा निर्णय घेईल.
T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले
जर बांगलादेश संघाने सामना खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला तर आयसीसी त्यांना स्पर्धेतून काढून टाकेल. त्यानंतर आयसीसी बांगलादेशच्या जागी दुसऱ्या देशाची घोषणा करेल. ताज्या क्रमवारीनुसार, हे स्कॉटलंड असू शकते.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी बांगलादेश क्रिकेट संघाने भारतात न जाण्याच्या निर्णयाभोवती वाद सुरूच आहे. ४ जानेवारी रोजी बीसीबीने आयसीसीला पत्र पाठवून सामने भारताबाहेर हलवण्याची विनंती केली होती. भारतात वाढत्या विरोधानंतर बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला २०२६ च्या आयपीएलमधून सोडण्यात आल्यानंतर ही विनंती करण्यात आली.
Bangladesh Cricket Board now has to decide whether or not to go against their Interim Government – with the Wednesday ICC deadline looming their Govt’s anti-India ego can ruin their cricket ecosystem.
Problem for Bangladesh is they’ve gone so far they really can’t now travel to… — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) January 19, 2026
सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशी खेळाडूंना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय बीसीबीने पुन्हा एकदा घेतला आहे. आयसीसीच्या स्वतंत्र सुरक्षा एजन्सीने केलेल्या सुरक्षा ऑडिटमध्ये भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक सामन्यांदरम्यान हल्ल्याचा धोका असल्याचे आढळून आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
आयसीसीने सांगितले की, टी-२० विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या सर्व २० देशांना एक सल्लागार पाठवण्यात आला होता, ज्यामध्ये भारतात मध्यम ते उच्च पातळीचा धोका असल्याचे आढळून आले होते, परंतु सल्लागारात कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नव्हते. अशाप्रकारे, आयसीसीने सामना भारताबाहेर हलवण्याची बीसीबीची विनंती नाकारली.